Индия может продолжать закупку нефти РФ через посредников в обход санкций США и ЕС, - Reuters
Несмотря на новые санкции США и Европейского Союза против России и ее нефтяных компаний, морской экспорт российского сырья пока продолжается.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Индия может и в дальнейшем покупать нефть из РФ через посредников. По данным LSEG и источников издания, в октябре экспорт из западных портов Приморск, Усть-Луг и Новороссийск составит около 2,33 млн баррелей в сутки, что соответствует пересмотренной месячной программе экспорта.
Санкции США
Американские санкции вступят в силу с 22 ноября, ведь США установили срок для завершения сделок с "Роснефтью" и "Лукойлом" до 21 ноября. Однако корабли, отправляющиеся из балтийских портов, прибудут в Индию после этой даты, поскольку путь занимает примерно четыре недели.
"Все, что грузится в Приморске, гарантированно прибудет в Индию после 21 ноября", – отметил один из трейдеров изданию.
Закупка нефти РФ Индией
При этом индийские НПЗ еще не определились относительно дальнейших закупок российской нефти. Компания Reliance Industries, ключевой покупатель сырья, оценивает влияние санкций на свои контракты. Источники Reuters предполагают, что продажа российской нефти может быть передана посредникам и торговым компаниям, что увеличит расходы для продавцов, но может уменьшить риски для покупателей.
Что предшествовало?
- 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
- 24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я ж кажу золотий час для журнашлюх.
хайпуй на будь чому. платять добре, особливо кацапи.