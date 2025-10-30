Индия может продолжать закупку нефти РФ через посредников в обход санкций США и ЕС, - Reuters

Несмотря на новые санкции США и Европейского Союза против России и ее нефтяных компаний, морской экспорт российского сырья пока продолжается.

Как отмечается, Индия может и в дальнейшем покупать нефть из РФ через посредников. По данным LSEG и источников издания, в октябре экспорт из западных портов Приморск, Усть-Луг и Новороссийск составит около 2,33 млн баррелей в сутки, что соответствует пересмотренной месячной программе экспорта.

Санкции США

Американские санкции вступят в силу с 22 ноября, ведь США установили срок для завершения сделок с "Роснефтью" и "Лукойлом" до 21 ноября. Однако корабли, отправляющиеся из балтийских портов, прибудут в Индию после этой даты, поскольку путь занимает примерно четыре недели.

"Все, что грузится в Приморске, гарантированно прибудет в Индию после 21 ноября", – отметил один из трейдеров изданию.

Закупка нефти РФ Индией

При этом индийские НПЗ еще не определились относительно дальнейших закупок российской нефти. Компания Reliance Industries, ключевой покупатель сырья, оценивает влияние санкций на свои контракты. Источники Reuters предполагают, что продажа российской нефти может быть передана посредникам и торговым компаниям, что увеличит расходы для продавцов, но может уменьшить риски для покупателей.

