УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Війська КНДР
3 885 16

Полонені північнокорейські військові просять передати їх Південній Кореї, - ЗМІ

Північнокорейські військові в полоні ЗСУ просили відвезти їх до Південної Кореї

Полонені військовослужбовці КНДР, яких українські сили взяли в полон у Курській області, перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди. Один із них у камері намалював портрет лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це йдеться в документальному фільмі правозахисної організації Gyeore-eol Nation United, на який посилаються Barron’s та Yonhap.

Повна версія стрічки ще не оприлюднена, але активіст Чан Се Юль розкрив деякі її деталі. Так, у ній обидва полонені північнокорейці висловили бажання поїхати до Південної Кореї — під час інтерв’ю в лютому такий намір мав лише один із них.

Також читайте: Найближчим часом КНДР перекине до РФ близько 6 тис. військовослужбовців та техніку, - Буданов

Двоє північнокорейських військовослужбовців, захоплених в Україні, під час інтерв’ю для документального фільму заявили про бажання потрапити до Південної Кореї.

З фотографій, зроблених під час знімання фільму, видно, що рана на щелепі в одного з військових КНДР уже зажила, хоча вона призвела до деформації кістки. Над ліжком одного з полонених також помітили намальовані вручну портрети лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Читайте: Військові КНДР не мають статусу найманця, оскільки на війну проти України їх відправила держава, - заступник генпрокурора Лещенко

Українські чиновники зазначають, що полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Обоє військових через продюсера фільму попросили ліки для очей, в’язані речі, штани, цигарки, ручки та книги.

Військові КНДР у війні проти України

За оцінками розвідслужб Південної Кореї та Заходу, близько 10 тисяч північнокорейських солдатів могли бути відправлені до України у 2024 році для підтримки російських військ.

Близько 2 тисяч військовослужбовців Північної Кореї загинули в Україні, де вони воюють на боці Росії.

Автор: 

КНДР (1334) полон (1679)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
вдягнуть пояс шахеда і відправити кацапам .
показати весь коментар
02.11.2025 11:11 Відповісти
+2
Сиріт більше не будуть посилати ... бо без заручників (батьків чи інших родичів) таке явище може стати вірусною навалою !
показати весь коментар
02.11.2025 11:14 Відповісти
+2
Наш Лідор знає кому передавати полонених, є досвід з "вагнерівцями"
показати весь коментар
02.11.2025 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну якщо сироти і зберегли хоч трохи логічного мислення, то тоді да, але таке враження що брехня.
показати весь коментар
02.11.2025 11:11 Відповісти
вдягнуть пояс шахеда і відправити кацапам .
показати весь коментар
02.11.2025 11:11 Відповісти
Сиріт більше не будуть посилати ... бо без заручників (батьків чи інших родичів) таке явище може стати вірусною навалою !
показати весь коментар
02.11.2025 11:14 Відповісти
Кормити їх заради корейського серіалу? Все одно буде максимум занепокоєння
показати весь коментар
02.11.2025 11:15 Відповісти
Наш Лідор знає кому передавати полонених, є досвід з "вагнерівцями"
показати весь коментар
02.11.2025 11:38 Відповісти
Кацапів хоч обміняти можна. А цих - зразу в расход.
показати весь коментар
02.11.2025 11:43 Відповісти
Ну ще можна в зоопарк у клітку. Народ повалить подивитися, зоопарк свій бюджет поповнить.
показати весь коментар
02.11.2025 12:01 Відповісти
**** метрова, на руїни камені розбирати дороги будувати, підари, ти дивись мама забери мене ***** хитрожопи...
показати весь коментар
02.11.2025 11:58 Відповісти
Краще кобзону передати цих виродків. Якщо не обміняти на наших хлопців
показати весь коментар
02.11.2025 12:01 Відповісти
Або як мінімум можна забабахати гарну пропагандистську картину щоб ці вузькоокі плювали в фотографію Кон Че Ного, і проклинали весь його режим розказуючи на весь світ про концтабір так званої північної кореї. Ото у Кон Ченого пригорить і воно буде думати чи потрібно посилати своїх тварюк на війну
показати весь коментар
02.11.2025 12:04 Відповісти
Партрет чим малював ? З підручних акварелєй?
показати весь коментар
02.11.2025 12:23 Відповісти
Скучили по смажених собацях?
показати весь коментар
02.11.2025 12:26 Відповісти
Чмоскалі, шоб відчувати себе "падамашнєму" сруть павприсідки, ці малюють свого вініпуха - ДУРХАТА....
показати весь коментар
02.11.2025 13:01 Відповісти
Интересно какие книги они просили, может труды Кимов?
показати весь коментар
02.11.2025 13:14 Відповісти
Та дайте вже їм можливість "завдати собі шкоди"...гляди і вийдуть з "пригніченого стану"
показати весь коментар
02.11.2025 13:32 Відповісти
Передайте їх мені, за 60 вже важко працювати на землі, треба рабсила за миску супа і шматок хліба.
показати весь коментар
02.11.2025 13:35 Відповісти
 
 