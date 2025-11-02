Полонені північнокорейські військові просять передати їх Південній Кореї, - ЗМІ

Полонені військовослужбовці КНДР, яких українські сили взяли в полон у Курській області, перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди. Один із них у камері намалював портрет лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це йдеться в документальному фільмі правозахисної організації Gyeore-eol Nation United, на який посилаються Barron’s та Yonhap.

Повна версія стрічки ще не оприлюднена, але активіст Чан Се Юль розкрив деякі її деталі. Так, у ній обидва полонені північнокорейці висловили бажання поїхати до Південної Кореї — під час інтерв’ю в лютому такий намір мав лише один із них.

Також читайте: Найближчим часом КНДР перекине до РФ близько 6 тис. військовослужбовців та техніку, - Буданов

Двоє північнокорейських військовослужбовців, захоплених в Україні, під час інтерв’ю для документального фільму заявили про бажання потрапити до Південної Кореї.

З фотографій, зроблених під час знімання фільму, видно, що рана на щелепі в одного з військових КНДР уже зажила, хоча вона призвела до деформації кістки. Над ліжком одного з полонених також помітили намальовані вручну портрети лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Читайте: Військові КНДР не мають статусу найманця, оскільки на війну проти України їх відправила держава, - заступник генпрокурора Лещенко

Українські чиновники зазначають, що полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Обоє військових через продюсера фільму попросили ліки для очей, в’язані речі, штани, цигарки, ручки та книги.

Військові КНДР у війні проти України

За оцінками розвідслужб Південної Кореї та Заходу, близько 10 тисяч північнокорейських солдатів могли бути відправлені до України у 2024 році для підтримки російських військ.

Близько 2 тисяч військовослужбовців Північної Кореї загинули в Україні, де вони воюють на боці Росії.