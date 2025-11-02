Пленные северокорейские военные просят передать их Южной Корее, - СМИ
Пленные военнослужащие КНДР, которых украинские силы взяли в плен в Курской области, находятся в психологически нестабильном состоянии и пытались нанести себе вред. Один из них в камере нарисовал портрет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом говорится в документальном фильме правозащитной организации Gyeore-eol Nation United, на который ссылаются Barron’s и Yonhap.
Полная версия фильма еще не обнародована, но активист Чан Се Юль раскрыл некоторые ее детали. Так, в ней оба пленные северокорейцы выразили желание поехать в Южную Корею — во время интервью в феврале такое намерение было только у одного из них.
По фотографиям, сделанным во время съемок фильма, видно, что рана на челюсти у одного из военных КНДР уже зажила, хотя она привела к деформации кости. Над кроватью одного из пленных также заметили нарисованные от руки портреты лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Украинские чиновники отмечают, что пленные находятся в психологически нестабильном состоянии и пытались нанести себе вред.
Оба военных через продюсера фильма попросили лекарства для глаз, вязаные вещи, брюки, сигареты, ручки и книги.
Военные КНДР в войне против Украины
По оценкам разведслужб Южной Кореи и Запада, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.
Около 2 тысяч военнослужащих Северной Кореи погибли в Украине, где они воюют на стороне России.
