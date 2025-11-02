РУС
Пленные северокорейские военные просят передать их Южной Корее, - СМИ

Северокорейские военные в плену ВСУ просили отвезти их в Южную Корею

Пленные военнослужащие КНДР, которых украинские силы взяли в плен в Курской области, находятся в психологически нестабильном состоянии и пытались нанести себе вред. Один из них в камере нарисовал портрет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом говорится в документальном фильме правозащитной организации Gyeore-eol Nation United, на который ссылаются Barron’s и Yonhap.

Полная версия фильма еще не обнародована, но активист Чан Се Юль раскрыл некоторые ее детали. Так, в ней оба пленные северокорейцы выразили желание поехать в Южную Корею — во время интервью в феврале такое намерение было только у одного из них.

Читайте также: В ближайшее время КНДР перебросит в РФ около 6 тыс. военнослужащих и технику, — Буданов

Двое северокорейских военнослужащих, захваченных в Украине, во время интервью для документального фильма заявили о желании попасть в Южную Корею.

По фотографиям, сделанным во время съемок фильма, видно, что рана на челюсти у одного из военных КНДР уже зажила, хотя она привела к деформации кости. Над кроватью одного из пленных также заметили нарисованные от руки портреты лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Читайте: Военные КНДР не имеют статуса наемников, поскольку на войну против Украины их отправило государство, - заместитель генпрокурора Лещенко

Украинские чиновники отмечают, что пленные находятся в психологически нестабильном состоянии и пытались нанести себе вред.

Оба военных через продюсера фильма попросили лекарства для глаз, вязаные вещи, брюки, сигареты, ручки и книги.

Военные КНДР в войне против Украины

По оценкам разведслужб Южной Кореи и Запада, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.

Около 2 тысяч военнослужащих Северной Кореи погибли в Украине, где они воюют на стороне России.

Ну якщо сироти і зберегли хоч трохи логічного мислення, то тоді да, але таке враження що брехня.
показать весь комментарий
02.11.2025 11:11 Ответить
вдягнуть пояс шахеда і відправити кацапам .
показать весь комментарий
02.11.2025 11:11 Ответить
Сиріт більше не будуть посилати ... бо без заручників (батьків чи інших родичів) таке явище може стати вірусною навалою !
показать весь комментарий
02.11.2025 11:14 Ответить
Кормити їх заради корейського серіалу? Все одно буде максимум занепокоєння
показать весь комментарий
02.11.2025 11:15 Ответить
Наш Лідор знає кому передавати полонених, є досвід з "вагнерівцями"
показать весь комментарий
02.11.2025 11:38 Ответить
Кацапів хоч обміняти можна. А цих - зразу в расход.
показать весь комментарий
02.11.2025 11:43 Ответить
Ну ще можна в зоопарк у клітку. Народ повалить подивитися, зоопарк свій бюджет поповнить.
показать весь комментарий
02.11.2025 12:01 Ответить
**** метрова, на руїни камені розбирати дороги будувати, підари, ти дивись мама забери мене ***** хитрожопи...
показать весь комментарий
02.11.2025 11:58 Ответить
Краще кобзону передати цих виродків. Якщо не обміняти на наших хлопців
показать весь комментарий
02.11.2025 12:01 Ответить
Або як мінімум можна забабахати гарну пропагандистську картину щоб ці вузькоокі плювали в фотографію Кон Че Ного, і проклинали весь його режим розказуючи на весь світ про концтабір так званої північної кореї. Ото у Кон Ченого пригорить і воно буде думати чи потрібно посилати своїх тварюк на війну
показать весь комментарий
02.11.2025 12:04 Ответить
 
 