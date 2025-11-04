УКР
1 922

Вихваляв Путіна: у Польщі суд відмовився арештовувати антиукраїнського активіста

У Польщі затримали антиукраїнського стрімера

Наступного тижня прокуратура Гдині вирішуватиме, чи подавати апеляцію на рішення суду про відмову в арешті антиукраїнського активіста Пьотра Н., відомого під псевдонімом "Назар". 

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, йому висунули шість нових звинувачень. "Назару" інкримінують, зокрема, публікацію відео про "білу зброю", погрози, а також пропаганду насильства та розпалювання ненависті за національною і релігійною ознаками. Ці шість звинувачень стосуються дій, скоєних ним минулого тижня, однак раніше він уже отримав десятки інших обвинувачень.

Відмова суду взяти обвинуваченого під варту

Прокуратура вимагала взяти 44-річного чоловіка під варту на три місяці, але Окружний суд у Гдині відмовив. Суд вирішив, що підстав для арешту немає, оскільки загрози не були достатньо серйозними, а підозрюваний не має доступу до своїх онлайн-матеріалів.

Замість арешту "Назар" перебуватиме під поліцейським наглядом двічі на тиждень і не може наближатися до потерпілих ближче ніж на 100 метрів.

Оскарження рішення

Прокуратура планує вирішити наступного тижня, чи оскаржуватиме це рішення.

Що передувало?

У Польщі затримали 44-річного активіста та стрімера Пйотра Н., більш відомого під псевдонімом Назар. Йому висунуто низку звинувачень, зокрема у розпалюванні ненависті за національною та релігійною ознакою, погрозах, пропаганді насильства та поширенні символів, що підтримують російську агресію проти України.

арешт Польща суд
Топ коментарі
+7
За убивство московітами Польських керівників у Смоленську, він возхваляв ********** за це!?!?
Щось в суддівських, забзділося з кривосуддям?? Таке проходить у сіддівських, і в Україні, ще з часів кучми-литвина-кушнарьова, ригоАНАЛІВ !!!
04.11.2025 14:08
+5
Так хай їде в Сибір чи хоча б в Донецьк жити.
04.11.2025 14:44
+3
Коли русня почне різати пшекам бошки, це тоді вже буде "достатньо серйозно"???
04.11.2025 14:36
Хитрий жук - і руськи грошики заробляє і підстав для арешту не має
04.11.2025 14:06
Біла зброя? Цей поляк-сармат вважає себе білою расою? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
04.11.2025 14:08
04.11.2025 14:08
Коли русня почне різати пшекам бошки, це тоді вже буде "достатньо серйозно"???
04.11.2025 14:36
Оформить Назарку в суицидники и всего делов проще пареной репы...
04.11.2025 14:40
цікавий поляк ,він думає шо виживе коли русня окупує Польшу ?!!! ...
04.11.2025 14:41
04.11.2025 14:44
Поки Польща не прирівняє на законодавчому рівні рашизм до нацизма, то за виправдовування рашизма-путінізма мало хто сяде і його стане більше
04.11.2025 14:58
Це польський шовінізм. Коли вже народ навчитися дивитися правді в очі. Не можна весь час від усього ховатися.
04.11.2025 15:11
Розвелося шавок купило телефон і вмить стало блохером журнашлюхою звертать увагу на таке не варто собака гавка еараван іде лиже руку пуйловану не без користі
04.11.2025 15:10
 
 