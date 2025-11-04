Вихваляв Путіна: у Польщі суд відмовився арештовувати антиукраїнського активіста

Наступного тижня прокуратура Гдині вирішуватиме, чи подавати апеляцію на рішення суду про відмову в арешті антиукраїнського активіста Пьотра Н., відомого під псевдонімом "Назар".

Про це повідомляє RMF24.

Як зазначається, йому висунули шість нових звинувачень. "Назару" інкримінують, зокрема, публікацію відео про "білу зброю", погрози, а також пропаганду насильства та розпалювання ненависті за національною і релігійною ознаками. Ці шість звинувачень стосуються дій, скоєних ним минулого тижня, однак раніше він уже отримав десятки інших обвинувачень.

Відмова суду взяти обвинуваченого під варту

Прокуратура вимагала взяти 44-річного чоловіка під варту на три місяці, але Окружний суд у Гдині відмовив. Суд вирішив, що підстав для арешту немає, оскільки загрози не були достатньо серйозними, а підозрюваний не має доступу до своїх онлайн-матеріалів.

Замість арешту "Назар" перебуватиме під поліцейським наглядом двічі на тиждень і не може наближатися до потерпілих ближче ніж на 100 метрів.

Оскарження рішення

Прокуратура планує вирішити наступного тижня, чи оскаржуватиме це рішення.

Що передувало?

У Польщі затримали 44-річного активіста та стрімера Пйотра Н., більш відомого під псевдонімом Назар. Йому висунуто низку звинувачень, зокрема у розпалюванні ненависті за національною та релігійною ознакою, погрозах, пропаганді насильства та поширенні символів, що підтримують російську агресію проти України.

