Расхваливал Путина: в Польше суд отказался арестовывать антиукраинского активиста

На следующей неделе прокуратура Гдыни будет решать, подавать ли апелляцию на решение суда об отказе в аресте антиукраинского активиста Петра Н., известного под псевдонимом "Назар".

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ему предъявили шесть новых обвинений. "Назару" инкриминируют, в частности, публикацию видео о "белом оружии", угрозы, а также пропаганду насилия и разжигание ненависти по национальному и религиозному признакам. Эти шесть обвинений касаются действий, совершенных им на прошлой неделе, однако ранее он уже получил десятки других обвинений.

Отказ суда взять обвиняемого под стражу

Прокуратура требовала взять 44-летнего мужчину под стражу на три месяца, но Окружной суд в Гдыне отказал. Суд решил, что оснований для ареста нет, поскольку угрозы не были достаточно серьезными, а подозреваемый не имеет доступа к своим онлайн-материалам.

Также читайте: Мужчины, сорвавшие флаг с здания почетного консульства Украины в Перемышле, задержаны

Вместо ареста "Назар" будет находиться под полицейским надзором два раза в неделю и не может приближаться к потерпевшим ближе, чем на 100 метров.

Обжалование решения

Прокуратура планирует решить на следующей неделе, будет ли обжаловать это решение.

Что предшествовало?

В Польше задержали 44-летнего активиста и стримера Петра Н., более известного под псевдонимом Назар. Ему предъявлен ряд обвинений, в частности в разжигании ненависти по национальному и религиозному признаку, угрозах, пропаганде насилия и распространении символов, поддерживающих российскую агрессию против Украины.

Читайте также: Ряд польских телеграм-каналов распространяют антиукраинскую пропаганду, - BBC