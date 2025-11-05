БпЛА атакували нафтоперегонні станції у Ярославській області РФ: влада каже про незначні пошкодження

Безпілотники атакували нафтоперегонні станції у Ярославській області Росії.

Про це повідомив губернатор Михайло Євраєв, передає Цензор.НЕТ.

Вранці він заявив про небезпеку БпЛА.

Пізніше губернатор розповів про наслідки атаки.

"Внаслідок атаки ворожих БПЛА на енергетичну інфраструктуру Ярославської області завдано незначних пошкоджень нафтоперегонним станціям у двох округах регіону. За попередніми даними, постраждалих немає. Нині наслідки локалізовані", - зазначив Євраєв.

Читайте: Уражено НПЗ у Нижньогородській області РФ та нафтохімічний завод у Башкортостані, - Генштаб. ВIДЕО

Що передувало?

Влада Владимирської області РФ повідомила, що в ніч на 5 листопада було завдано удару по критичній інфраструктурі. Водночас Міноборони Росії у зведенні про регіон не згадало.

Також вночі лунали вибухи у російському місті Орел. Зокрема вибухи чули в районі ТЕЦ.

Також читайте: Атака БпЛА на регіони РФ: у Нижньогородській області уражено два підприємства. ФОТО