БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие станции в Ярославской области РФ: власти говорят о незначительных повреждениях

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие станции в Ярославской области России.

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, передает Цензор.НЕТ.

Утром он заявил об опасности БПЛА.

Позже губернатор рассказал о последствиях атаки.

"В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперекачивающим станциям в двух округах региона. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас последствия локализованы", - отметил Евраев.

Что предшествовало?

Власти Владимирской области РФ сообщили, что в ночь на 5 ноября был нанесен удар по критической инфраструктуре. В то же время Минобороны России в сводке о регионе не упомянуло.

Также ночью раздавались взрывы в российском городе Орел. В частности, взрывы слышали в районе ТЭЦ.

