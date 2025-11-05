БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие станции в Ярославской области РФ: власти говорят о незначительных повреждениях
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие станции в Ярославской области России.
Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, передает Цензор.НЕТ.
Утром он заявил об опасности БПЛА.
Позже губернатор рассказал о последствиях атаки.
"В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперекачивающим станциям в двух округах региона. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас последствия локализованы", - отметил Евраев.
Что предшествовало?
Власти Владимирской области РФ сообщили, что в ночь на 5 ноября был нанесен удар по критической инфраструктуре. В то же время Минобороны России в сводке о регионе не упомянуло.
Также ночью раздавались взрывы в российском городе Орел. В частности, взрывы слышали в районе ТЭЦ.
