На фронті відбулося 93 боєзіткнення. На Покровському напрямку відбито 26 ворожих атак, шість боїв тривають, - Генштаб

Від початку цієї доби на фронті відбулося 93 бойові зіткнення. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 6 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Бобилівка, Нововасилівка, Гірки, Бруски, Заруцьке Сумської області; Сергіївське, Ясна Поляна Чернігівської області.

Бойові дії на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень, чотири з яких на даний час тривають. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 – із реактивних систем залпового вогню.

Також читайте: Ворог концентрує сили у Ямпільському лісництві на Слов’янському напрямку, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворожих військ, ще один бій триває. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 10 разів атакували позиції наших захисників у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка. Наразі три боєзіткнення тривають.

Обстановка на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населеного пункту Коровій Яр. Чотири бойових зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки та Федорівки, ще три боєзіткнення тривають.

Також дивіться: Ворог посилив штурмові дії на Покровському напрямку, - ДШВ. ВIДЕО

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр та в напрямку Софіївки. Три бойових зіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.

Сили оборони стримують натиск і відбили вже 26 атак противника, шість бойових зіткнень тривають. Наші воїни продовжують ударно-пошукові дії у районі Покровська. Ворог зазнає втрат.

Читайте: Жоден підрозділ Сил оборони в Покровську чи Мирнограді не перебуває в оточенні, - Генштаб

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Вербове та Першотравневе. Наші воїни відбили три ворожі штурми, ще одна атака триває.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Всі атаки ворога було відбито.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у напрямку Антонівського мосту.

Читайте: Ситуація в районі Малої Токмачки: спостерігається поява "сірої зони", ворожа піхота намагається проникнути в село, - DeepState

У Генштабі додали, що на решті напрямків – без особливих змін.