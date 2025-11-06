На фронте произошло 93 боестолкновения. На Покровском направлении отбиты 26 вражеских атак, шесть боев продолжаются, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновения. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 6 ноября

Обстрелы Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности - Бобылевки, Нововасильевки, Горок, Брусков, Заруцкого Сумской области; Сергеевского, Ясной Поляны Черниговской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений, четыре из которых в настоящее время продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив 10 управляемых авиабомб, а также осуществил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, 13 – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки вражеских войск, еще один бой продолжается. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении российские оккупанты 10 раз атаковали позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка. Сейчас три боестолкновения продолжаются.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенного пункта Коровий Яр. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Сиверска, Серебрянки и Федоровки, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отразили две атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг осуществил девять штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр и в направлении Софиевки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономичное, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 26 атак противника, шесть боевых столкновений продолжаются. Наши воины продолжают ударно-поисковые действия в районе Покровска. Враг несет потери.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сичневое, Вербовое и Первомайское. Наши воины отбили три вражеских штурма, еще одна атака продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе Новониколаевки и в направлении Нового. Все атаки врага были отбиты.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях – без особых изменений.