УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9367 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
3 039 10

Унаслідок удару дронів зупинився Волгоградський НПЗ компанії "Лукойл", - Reuters

волгоград,нпз

Волгоградський нафтопереробний завод російської компанії "Лукойл" зупинив роботу після атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними агентства, під час атаки були пошкоджені установка первинної переробки КДУ-5 потужністю 9 100 тонн на добу (близько 66 700 барелів), що становить п’яту частину загальної потужності заводу, а також установка гідрокрекінгу потужністю 11 000 тонн на добу.

"Завод зупинено. КДУ-5 горів, є деякі пошкодження установки гідрокрекінгу", - повідомило одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним.

Зазначається, що у 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 мільйона тонн нафти, що становить 5,1% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вплив санкцій: Болгарія розробляє закон, що дозволить взяти під контроль НПЗ російського "Лукойла"

Що передувало?

Нагадаємо, вночі 6 листопада в російському Волгограді пролунало щонайменше від 8 до 10 вибухів. Також зафіксовані спалахи у районі нафтопереробного заводу "Лукойл".

Що відомо про підприємство?

Завод "Завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — один з крупних нафтопереробних підприємств у Росії, зі значною історією, потужностями та технологічним оснащенням. У сучасних умовах він також є важливим об’єктом прикладної інфраструктури, у тому числі з огляду на геополітичні ризики.

Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пожежа на білоруському НПЗ "Нафтан": горіла установка переробки дизелю. ВIДЕО

Підприємство неодноразово атакували безпілотники:

  • У ніч проти 19 серпня мешканці російського Волгограда заявили про атаку безпілотників та потужні вибухи. На нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.
  • У серпні видання Bloomberg повідомило, що нафтопереробний завод ПАТ "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів. Адже НПЗ вже неодноразово опинявся під ударами безпілотників.
  • 14 серпня сили ППО начебто відбили масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.
  • Також невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоград у ніч проти 15 березня.
  • У лютому місцевим жителям російського Волгограда заборонили знімати "прильоти" і їхні наслідки після атаки українських безпілотників 3 лютого та 31 січня 2025 року на один із найбільших у РФ нафтопереробний завод.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Волгоград (44) НПЗ (969) Удари по РФ (948)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Yes!
показати весь коментар
06.11.2025 18:02 Відповісти
+3
Мадяр почав опалювальний сезон на Параші.
показати весь коментар
06.11.2025 18:36 Відповісти
+2
Все ж таки живучій, падлюко. Здавалось би, небезпечне виробництво, від недопалку може накритися. А тут його вже котрий раз ******** вибухівкою і тільки но припинив роботу...
показати весь коментар
06.11.2025 18:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Yes!
показати весь коментар
06.11.2025 18:02 Відповісти
Цей самий НПЗ вже атакували 3 лютого 2024 року, 11 травня 2024 року, 15 лютого 2025 року і 13 серпня 2025 року. Тобто результат - лише тимчасова зупинка його роботи.
показати весь коментар
06.11.2025 18:04 Відповісти
И шо?! Бiльше не чiпать?
показати весь коментар
06.11.2025 18:40 Відповісти
Чіпать, звичайно. Треба воювати не на кінцевий результат, а просто постійно створювати незручності ворогу як Палестина.
показати весь коментар
06.11.2025 18:47 Відповісти
Все ж таки живучій, падлюко. Здавалось би, небезпечне виробництво, від недопалку може накритися. А тут його вже котрий раз ******** вибухівкою і тільки но припинив роботу...
показати весь коментар
06.11.2025 18:09 Відповісти
НПЗ проектують і будують так, щоб вони не накривались від недопалку. Там треба мінімум 500- кілограмові ракети, а дринчаки будуть хіба що призупинювати роботу НПЗ на тиждень-два-місяць.
показати весь коментар
06.11.2025 18:43 Відповісти
Мадяр почав опалювальний сезон на Параші.
показати весь коментар
06.11.2025 18:36 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2025 05:07 Відповісти
Будем надеяться на лучшее, завтра его добьют.
показати весь коментар
06.11.2025 18:41 Відповісти
Кацапня, звикайте до землі!
показати весь коментар
06.11.2025 18:49 Відповісти
 
 