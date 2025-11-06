В результате удара дронов остановился Волгоградский НПЗ компании "Лукойл", - Reuters

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод российской компании "Лукойл" остановил работу после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника, передает Цензор.НЕТ.

По данным агентства, во время атаки были повреждены установка первичной переработки КДУ-5 мощностью 9 100 тонн в сутки (около 66 700 баррелей), что составляет пятую часть общей мощности завода, а также установка гидрокрекинга мощностью 11 000 тонн в сутки.

"Завод остановлен. КДУ-5 горел, есть некоторые повреждения установки гидрокрекинга", - сообщил один из источников, пожелавший остаться анонимным.

Отмечается, что в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 миллиона тонн нефти, что составляет 5,1% от общего объема нефтепереработки в России.

Что предшествовало?

Напомним, ночью 6 ноября в российском Волгограде прогремело не менее 8-10 взрывов. Также зафиксированы вспышки в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл".

Что известно о предприятии?

Завод "Завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий в России, с богатой историей, мощностями и технологическим оснащением. В современных условиях он также является важным объектом прикладной инфраструктуры, в том числе с учетом геополитических рисков.

Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Предприятие неоднократно атаковали беспилотники:

В ночь на 19 августа жители российского Волгограда заявили об атаке беспилотников и мощных взрывах. На нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

В августе издание Bloomberg сообщило, что нефтеперерабатывающий завод ПАО "Лукойл" в Волгограде прекратил загрузку нефти и стал третьим крупным НПЗ в России, который остановился после серии ударов украинских дронов. Ведь НПЗ уже неоднократно оказывался под ударами беспилотников.

14 августа силы ПВО якобы отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков произошло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.

Также неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде в ночь на 15 марта.

В феврале местным жителям российского Волгограда запретили снимать "прилеты" и их последствия после атаки украинских беспилотников 3 февраля и 31 января 2025 года на один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающий завод.

