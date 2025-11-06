РУС
3 903 21

Дроны атаковали НПЗ в Волгограде: прогремело не менее восьми взрывов. ВИДЕО

Ночью 6 ноября в российском Волгограде прогремело не менее 8-10 взрывов. Также зафиксированы вспышки в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам местных жителей, звуки были слышны в западных и северных районах города. Люди также пишут о гуле в небе и ярких вспышках, после которых в квартирах "тряслись стены и окна".

В местных чатах жители активно обсуждают событие, утверждая, что беспилотники успешно попали в объекты НПЗ, причинив значительные повреждения. По их данным, хотя сам завод находится на определенном расстоянии от жилых районов города, атака была достаточно мощной и вызвала серьезные разрушения.

Реакция местных властей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку БПЛА на предприятие.

"В ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средствах. В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе", - отметил Бочаров.

Кроме того, он обвинил Украину в гибели 48-летнего мужчины. По словам губернатора, в многоэтажку Волгограда якобы врезался дрон, а от его осколков погиб россиянин.

"В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул. Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты окна соседних домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет", - подчеркнул Бочаров.

В то же время в сети утверждают, что в многоэтажку на самом деле попала ракета от системы ПВО "Панцирь", а не украинский беспилотник.

Что известно о предприятии?

Завод "Завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий в России, с богатой историей, мощностями и технологическим оснащением. В современных условиях он также является важным объектом прикладной инфраструктуры, в том числе с учетом геополитических рисков." — одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий в России, с богатой историей, мощностями и технологическим оснащением. В современных условиях он также является важным объектом прикладной инфраструктуры, в том числе с учетом геополитических рисков.

Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Предприятие неоднократно атаковали беспилотники:

  • В ночь на 19 августа жители российского Волгограда заявили об атаке беспилотников и мощных взрывах. На нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.
  • В августе издание Bloomberg сообщило, что нефтеперерабатывающий завод ПАО "Лукойл" в Волгограде прекратил загрузку нефти и стал третьим крупным НПЗ в России, который остановился после серии ударов украинских дронов. Ведь НПЗ уже неоднократно оказывался под ударами беспилотников.
  • 14 августа силы ПВО якобы отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков произошло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.
  • Также неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде в ночь на 15 марта.
  • В феврале местным жителям российского Волгограда запретили снимать "прилеты" и их последствия после атаки украинских беспилотников 3 февраля и 31 января 2025 года на один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающий завод.

Автор: 

+6
Ну ша Сталінград, Україна вітає твоїх раборашистів! Слава воїнам - героям!
06.11.2025 07:15
+5
Так і хочеться зателефонувать, і спитать "родственникав": "Ну, что? Как живёте в "Великай Рассии"? "Адной левай, за две недели", Украину пабедили? Я же вам говорил : полезете - будет страшная мясорубка... Но будет поздно...".
06.11.2025 07:29
+4
Дрони атакували одну з найбільших електростанцій на росії - Костромську ГРЕС: повідомляють про вибухи та пожежу на її території.

Підприємство забезпечує електропостачання значної частини центрального регіону рф, зокрема, промислові об'єкти оборонного значення.
06.11.2025 07:32
показать весь комментарий
Ми вже звикли до цього. Палаючі НПЗ щоночі вже нічого не дивують...
показать весь комментарий
06.11.2025 07:26
Не дивують, але радують ))
показать весь комментарий
06.11.2025 08:37
3 лютого, 31 січня, 15 березня, 14 серпня, 19 серпня, 6 листопада. Живучий завод.
показать весь комментарий
06.11.2025 07:27
"Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев", - российский телеканал подрезал цитату из американского фильма. Источник: https://censor.net/ru/v3139106
показать весь комментарий
06.11.2025 07:36
"Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців"
показать весь комментарий
06.11.2025 07:38
" Ми, українці, дивна нація...
Поки нас не чіпають - здаємся миролюбними простаками...
Коли на нас нападають - спочатку трохи боїмося...
А потім нам стає "похєру"...
І тоді страшно стає тим, хто на нас напав..."
показать весь комментарий
06.11.2025 07:42
Костромська ГРЕС має встановлену потужність 3720 МВт і третя за масштабом теплова електростанція рф.
показать весь комментарий
06.11.2025 07:40
Взагалі краще було б іще трішки почекати, до морозів !
показать весь комментарий
06.11.2025 07:58
Оце так діло!
показать весь комментарий
06.11.2025 08:22
Москалі ********** порівнювати теперішню війну з їх атєчєствєннай тоді)Але брешуть,бо тоді коаліція була на їх боці,та гітлеріаці не атакували тил так глибоко ні дронами ,ні ракетами)Скоро атапітєльний сезон,а там халубой аґаньок,празніекі,маслєніца.. ))якщо трампонович щось не втне,то буде реальна двіжуха))
показать весь комментарий
06.11.2025 07:45
Змістовне відео, максимум інформації, без тексту і слів все зрозуміло.
показать весь комментарий
06.11.2025 07:56
там сказали "джяга-джяга" тільки на мордовськый мові
показать весь комментарий
06.11.2025 08:32
Україні потрібно робити засоби, щоб завдавати ударів по видобутку в РФ. Якщо видобутку не буде, то й нічого буде на НПЗ переганяти. Видобуток не відновити Росії. Але до неї добити - потрібні засоби. Потрібно робити безпілотники з великими паливними баками і ракети робити з більше ступенів, щоб ступінь вигоріла і відвалювалася і наступна ступінь запускалася. І вага зменшиться і швидкість збільшиться і паливо можна використовувати різне. І треба ракети робити із касетами. Тому що видобутку багато в Росії і щоб ракета долетіла й у повітрі розкрилася та касета накривала кілька футбольних полів по площi - видобутку. Тоді справа піде до перемоги!
показать весь комментарий
06.11.2025 08:31
роби
показать весь комментарий
06.11.2025 08:33
Він не з квартального болота. Всі мільярди, необхідні для розробки і виробництва серйозної зброї "освоюють" мохнорилі міндічі.
показать весь комментарий
06.11.2025 08:45
Ждьот Севастополь, ждьот Камчатка, ждьот Сралінгад!
показать весь комментарий
06.11.2025 08:40
06.11.2025 08:52
" хоча сам завод знаходиться на певній відстані від житлових районів міста, атака була досить потужною і викликала серйозні руйнування. Джерело: https://censor.net/ua/n3583545 "

який зв'язок має потужність атаки і відстань до житлових ?

який зв'язок має потужність атаки і відстань до житлових ?

показать весь комментарий
06.11.2025 08:56
 
 