Дроны атаковали НПЗ в Волгограде: прогремело не менее восьми взрывов. ВИДЕО

Ночью 6 ноября в российском Волгограде прогремело не менее 8-10 взрывов. Также зафиксированы вспышки в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По словам местных жителей, звуки были слышны в западных и северных районах города. Люди также пишут о гуле в небе и ярких вспышках, после которых в квартирах "тряслись стены и окна".

В местных чатах жители активно обсуждают событие, утверждая, что беспилотники успешно попали в объекты НПЗ, причинив значительные повреждения. По их данным, хотя сам завод находится на определенном расстоянии от жилых районов города, атака была достаточно мощной и вызвала серьезные разрушения.

Реакция местных властей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку БПЛА на предприятие.

"В ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средствах. В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе", - отметил Бочаров.

Кроме того, он обвинил Украину в гибели 48-летнего мужчины. По словам губернатора, в многоэтажку Волгограда якобы врезался дрон, а от его осколков погиб россиянин.

"В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул. Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты окна соседних домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет", - подчеркнул Бочаров.

В то же время в сети утверждают, что в многоэтажку на самом деле попала ракета от системы ПВО "Панцирь", а не украинский беспилотник.

Что известно о предприятии?

Завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — одно из крупных нефтеперерабатывающих предприятий в России, с богатой историей, мощностями и технологическим оснащением. В современных условиях он также является важным объектом прикладной инфраструктуры, в том числе с учетом геополитических рисков.

Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Предприятие неоднократно атаковали беспилотники:

В ночь на 19 августа жители российского Волгограда заявили об атаке беспилотников и мощных взрывах. На нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

В августе издание Bloomberg сообщило, что нефтеперерабатывающий завод ПАО "Лукойл" в Волгограде прекратил загрузку нефти и стал третьим крупным НПЗ в России, который остановился после серии ударов украинских дронов. Ведь НПЗ уже неоднократно оказывался под ударами беспилотников.

14 августа силы ПВО якобы отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков произошло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.

Также неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде в ночь на 15 марта.

В феврале местным жителям российского Волгограда запретили снимать "прилеты" и их последствия после атаки украинских беспилотников 3 февраля и 31 января 2025 года на один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающий завод.

