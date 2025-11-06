Дрони атакували НПЗ у Волгограді: пролунало щонайменше вісім вибухів

Уночі 6 листопада в російському Волгограді пролунало щонайменше від 8 до 10 вибухів. Також зафіксовані спалахи у районі нафтопереробного заводу "Лукойл".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами місцевих мешканців, звуки були чутні в західних і північних районах міста. Люди також пишуть про гул у небі та яскраві спалахи, після яких у квартирах "тряслися стіни та вікна".

У місцевих чатах жителі активно обговорюють подію в міських чатах, стверджуючи, що безпілотники успішно влучили в об'єкти НПЗ, спричинивши значні пошкодження. За їхніми даними, хоча сам завод знаходиться на певній відстані від житлових районів міста, атака була досить потужною і викликала серйозні руйнування.

Реакція місцевої влади

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку БПЛА на підприємство.

"У низці районів Волгограда фіксуються пошкодження скління в житлових будинках і автотранспортних засобах. В результаті падіння уламків виникло загоряння на території промзони в Красноармійському районі", - зазначив Бочаров.

Крім того, він звинуватив Україну у загибелі 48-річного чоловіка. За словами губернатора, у багатоповерхівку Волгограда нібито врізався дрон, а від його осколків загинув росіянин.

"В результаті терористичної атаки БПЛА на 24-поверховий житловий будинок по вул. Гаря Хохолова 4 пошкоджені балкони, вибиті вікна сусідніх будинків. В результаті попадання осколків від обстрілу загинув мирний житель, чоловік 48 років", - підкреслив Бочаров.

Водночас у мережі стверджують, що у багатоповерхівку насправді влучила ракета від системи ППО "Панцир", а не український безпілотник.

Що відомо про підприємство? 

Завод "Завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — один з крупних нафтопереробних підприємств у Росії, зі значною історією, потужностями та технологічним оснащенням. У сучасних умовах він також є важливим об’єктом прикладної інфраструктури, у тому числі з огляду на геополітичні ризики.

Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Підприємство неодноразово атакували безпілотники:

  • У ніч проти 19 серпня мешканці російського Волгограда заявили про атаку безпілотників та потужні вибухи. На нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.
  • У серпні видання Bloomberg повідомило, що нафтопереробний завод ПАТ "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів. Адже НПЗ вже неодноразово опинявся під ударами безпілотників.
  • 14 серпня сили ППО начебто відбили масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.
  • Також невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоград у ніч проти 15 березня.
  • У лютому місцевим жителям російського Волгограда заборонили знімати "прильоти" і їхні наслідки після атаки українських безпілотників 3 лютого та 31 січня 2025 року на один із найбільших у РФ нафтопереробний завод.

Так і хочеться зателефонувать, і спитать "родственникав": "Ну, что? Как живёте в "Великай Рассии"? "Адной левай, за две недели", Украину пабедили? Я же вам говорил : полезете - будет страшная мясорубка... Но будет поздно...".
06.11.2025 07:29 Відповісти
Не дивують, але радують ))
06.11.2025 08:37 Відповісти
Ну ша Сталінград, Україна вітає твоїх раборашистів! Слава воїнам - героям!
06.11.2025 07:15 Відповісти
06.11.2025 07:15 Відповісти
Ми вже звикли до цього. Палаючі НПЗ щоночі вже нічого не дивують...
06.11.2025 07:26 Відповісти
Не дивують, але радують ))
06.11.2025 08:37 Відповісти
Чекаю на це щодня і переймаюся, щоб не припинили.
06.11.2025 18:32 Відповісти
3 лютого, 31 січня, 15 березня, 14 серпня, 19 серпня, 6 листопада. Живучий завод.
06.11.2025 07:27 Відповісти
якщо рахуєте атаки на Волгоградський НПЗ, то у січні їх було дві, і у січні було дві, потім березень одна, у серпні дві доби поспіль- 13 і 14, потім знов дві ночі поспіль - 18 і 19, у вересні дві атаки - 19 і 30, потім 15 жовтня. Із сьогоднішньою - тринадцять. Площа НПЗ велика , біля 18 квадратних кілометрів, окремих технологічних виробництв там не один десяток, а влучити дроном прямо у саму колону АВТ - задача не тривіальна, звісно це не десяток КР з великою кінетичною енергією. Але виробництво перебуває у перманентному марному відновленню головних техпроцесів.
06.11.2025 09:57 Відповісти
06.11.2025 07:29 Відповісти
"Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев", - российский телеканал подрезал цитату из американского фильма. Источник: https://censor.net/ru/v3139106
06.11.2025 07:36 Відповісти
"Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців"
06.11.2025 07:38 Відповісти
" Ми, українці, дивна нація...
Поки нас не чіпають - здаємся миролюбними простаками...
Коли на нас нападають - спочатку трохи боїмося...
А потім нам стає "похєру"...
І тоді страшно стає тим, хто на нас напав..."
06.11.2025 07:42 Відповісти
Дрони атакували одну з найбільших електростанцій на росії - Костромську ГРЕС: повідомляють про вибухи та пожежу на її території.

Підприємство забезпечує електропостачання значної частини центрального регіону рф, зокрема, промислові об'єкти оборонного значення.
06.11.2025 07:32 Відповісти
Костромська ГРЕС має встановлену потужність 3720 МВт і третя за масштабом теплова електростанція рф.
06.11.2025 07:40 Відповісти
Взагалі краще було б іще трішки почекати, до морозів !
06.11.2025 07:58 Відповісти
До морозів треба потренуватися. А там Сапсани підтягнуться.
06.11.2025 11:03 Відповісти
нема сенсу чекати, там площа ОРУ на цій ДРЕС - чотири гектари, тому там працювати і працювати дронами. А ще є на черзі Конаковська ДРЕС, Каширська, Рязанська... ще десяток ПСів на 1000+ MVA кругом московського регіону... Чекати ніколи, треба хєрачити кожну ніч.
06.11.2025 19:59 Відповісти
Так я не проти, тільки ЗА, було б чим, я то кацапня до морозів встигне відремонтувати.
07.11.2025 07:33 Відповісти
Оце так діло!
06.11.2025 08:22 Відповісти
Москалі ********** порівнювати теперішню війну з їх атєчєствєннай тоді)Але брешуть,бо тоді коаліція була на їх боці,та гітлеріаці не атакували тил так глибоко ні дронами ,ні ракетами)Скоро атапітєльний сезон,а там халубой аґаньок,празніекі,маслєніца.. ))якщо трампонович щось не втне,то буде реальна двіжуха))
06.11.2025 07:45 Відповісти
Змістовне відео, максимум інформації, без тексту і слів все зрозуміло.
06.11.2025 07:56 Відповісти
там сказали "джяга-джяга" тільки на мордовськый мові
06.11.2025 08:32 Відповісти
Україні потрібно робити засоби, щоб завдавати ударів по видобутку в РФ. Якщо видобутку не буде, то й нічого буде на НПЗ переганяти. Видобуток не відновити Росії. Але до неї добити - потрібні засоби. Потрібно робити безпілотники з великими паливними баками і ракети робити з більше ступенів, щоб ступінь вигоріла і відвалювалася і наступна ступінь запускалася. І вага зменшиться і швидкість збільшиться і паливо можна використовувати різне. І треба ракети робити із касетами. Тому що видобутку багато в Росії і щоб ракета долетіла й у повітрі розкрилася та касета накривала кілька футбольних полів по площi - видобутку. Тоді справа піде до перемоги!
06.11.2025 08:31 Відповісти
Він не з квартального болота. Всі мільярди, необхідні для розробки і виробництва серйозної зброї "освоюють" мохнорилі міндічі.
06.11.2025 08:45 Відповісти
Навіщо ви робите протизаконні заклики?

06.11.2025 17:52 Відповісти
яка стаття закону порушена?
06.11.2025 20:48 Відповісти
Стаття 109 Кримінального кодексу.
06.11.2025 21:11 Відповісти
"захоплюй владу" не виглядає, як мирний план. ДумайТє ! перш ніж писати, роздавати вказівки.
07.11.2025 10:52 Відповісти
дупі своїй вказівки і поради давай
13.11.2025 16:31 Відповісти
видобуток - це просто дірка в землі, яка заходиться тисячі за чотири-п'ять кілометрів десь глибоко у тайожних ******. Навіть якщо припустити, що у дірку прилетить точно гіпотетична КР із сотнею кілограмів вибухівки, і зруйнує ту вишку разом з дізєлями і насосами, то туди просто привезуть нову вишку з новими дізєлями.
Простіше зупинити НПЗ, який має максимум 3-4 колони АВТ (якщо крупний НПЗ). Якщо прилітає у колону, то навіть простий ремонт займає щонайменше декілька місяців, а значить нафта на НПЗ не качається, її нікуди дівати, скважини глушаться, а із заглушених скважин у більшості випадків відновити видобуток технічно не можливо, а навіть якщо технічно можливо, то економічно недоцільно, бо витрати по відновленню видобутку із заглушеної скважини зроблять цю скважину на роки не рентабельною. Тобто зупинка НПЗ = зупинці видобутку.
Мета досягнута.
А хєрачити по тайзі фантастичними гіперфламінгами з касетною б\ч, яка буде покривати футбольні поля у тайзі, вбиваючі лосів і тєтєрєвов - це із області фантастики. Впквнений, боротьбу з нафтопереробкою треба все ж залишити тим людям, які на цьому розуміються.
06.11.2025 22:45 Відповісти
я придумал лучше схему. вышки работают на электричестве. и если выбить электричество на 1-3 дня, то несть густеет в стволе и такая вышка не пригодна становится и при попытке запуска взрывается. Нужно подстанции уничтожать и ЛЭП и т.п. Чтобы вырубать на 1-3 дня свет и это отключает целую сеть вышек. Запах победы веет...
07.11.2025 08:21 Відповісти
дочитав до "если выбить электричество на 1-3 дня, то несть густеет в стволе", і зрозумів, що поясювати вам щось про видобуток нафти - це марна справа, як і намагатись протистояти будь-якому войовничрму ділєтантизму. Тому вибачайте, не хочу витрачати час.
07.11.2025 11:28 Відповісти
без электрики добыча нефти, газа, угля и почти всех полезных ископаемых в России остановится.

Почему?
Добыча нефти и газа - это не лопата и ведро. Это огромные промышленные комплексы. Вот что там требует электричества:

ПроцессЧто делаетБез электричестваНасосы добывающих скважинПоднимают нефть с глубиныНефть не поднимается → дебит падает до нуляГазокомпрессорные станцииСоздают давление для транспортировки газа по трубамГаз перестаёт двигаться → труба «встаёт»Станции подготовки нефти и газаОтделяют воду, серу, песок, стабилизируют давлениеНефть сырья становится непригодной, газ - нестабильныйСистемы автоматики и контроляСледят за давлением, температурой, утечкамиБез управления есть риск взрываСистемы безопасностиГазоанализаторы, аварийная отсечкаБез них работа запрещена законом

Но у них же есть генераторы?
Да, есть, но:
Генераторы не обеспечивают всю мощность, только аварийное питание.
Дизель для генераторов нужно привозить, а это тоже логистика → тоже требует топлива и электроэнергии.
Если нет стабильного питания, промысел останавливается и скважина может потерять давление навсегда - её потом не восстановишь.

И сколько времени можно тянуть без внешней электроэнергии?
От нескольких часов до пары суток.
Потом:
Газ в трубах падает по давлению → трубопровод останавливается.
Нефтяные скважины начинают запарафиняться → добычу сложно восстановить.
Некоторые скважины можно потерять навсегда.

Вывод
Электричество - фундамент нефтегазовой отрасли.
Без него добыча, транспортировка и переработка становятся невозможными.

нефтяные скважины и газовые промыслы работают на электричестве
Почти все:
Штанговые насосы (те, что поднимают нефть с глубины)
Электроцентробежные насосы (ЭЦН) - самые распространённые
Компрессорные станции газа
Автоматика, контроль, безопасность
Нагрев нефти, чтобы она не густела в трубах
Без электричества они встают.
2. Что будет, если скважина встанет на 1-3 суток
Это зависит от типа залежей:
В легких нефтью (низкая вязкость):
Скважину можно перезапустить - проблема не критична.
В тяжёлых, парафинистых, высоковязких нефтьях (Сибирь, Ямал, Урал):
Если добыча прекратилась → нефть застывает в насосе и в стволе скважины.
🔻 Результат:
насос клинит
колонну может разорвать при попытке запуска
скважину иногда приходится бросать навсегда
То есть 2-5 дней простоя в некоторых месторождениях - это действительно потеря скважин.
3. Откуда поступает электричество на промыслы Основные источники:

ИсточникКак работаетГде используетсяЛинии электропередачи (ЛЭП)Подстанции передают промышленное питаниеКрупные месторождения и газопромыслыГазотурбинные электростанции (ГТЭС)Сжигается часть добытого газа → вырабатывается электричествоПочти все газовые месторожденияДизель-генераторы (резерв)Включаются при аварии или пускеКак резерв, не хватает на долго

Ключевой момент
Даже если на месторождении есть своя электростанция,
она не автономна полностью:
Ей нужны смазочные материалы
Техническое обслуживание
Автоматика и насосы для подачи топлива
Персонал и управление
То есть если внешняя логистика и контроль нарушены → местная электростанция долго сама не протянет.
4. Где расположены подстанции?
Обычно:
Вблизи кустов скважин стоят распределительные подстанции 6-35 кВ
Они соединены магистральными ветками 110-220 кВ с большими подстанциями энергосистемы
То есть схема обычно такая:

Энергосистема (крупная подстанция 110-220 кВ) ↓ Промысловая подстанция 35 или 6 кВ ↓ Кустовые распределительные щиты ↓ Скважины, насосы, компрессоры

5. Итог
Да, добыча нефти и газа зависит от электроэнергии.
Да, если остановить добычу в районах с тяжёлыми нефтями - часть скважин можно потерять навсегда.
Электричество идёт через систему подстанций, а на промыслах часто есть свои газотурбинные станции, но они не обеспечивают долговременную автономию.

Сколько подстанций обеспечивает добычу?
Нет одной-двух подстанций, которые «питают всю добычу».
Электроснабжение нефтегазовой отрасли распределено по регионам и разветвлено.
В среднем схема такая:
У каждого крупного нефтегазового месторождения есть несколько собственных подстанций.
Каждая подстанция обеспечивает не один объект, а группу скважин (куст) или целый промысловый участок.
Числа (порядок величин):

РегионПримерное число подстанций, связанных с добычейЗападная Сибирь (ХМАО, ЯНАО) - основной добывающий регионсотни подстанций разного классаТатарстан, Башкириядесятки подстанцийСахалин, Камчатка, Арктиканесколько десятков, но мощныеМелкие месторождения по Россиидесятки-сотни локальных распределительных узлов

Всего в России - несколько тысяч подстанций, которые так или иначе задействованы в добыче и транспортировке нефти и газа.
Это сеть, а не точка.
Почему их так много?
Потому что:
Добыча распределена по огромной территории.
Скважины разбросаны на десятки и сотни километров.
Электричество подаётся ступенчато: от крупных подстанций → к промысловым → к кустовым.
Типичная иерархия:

Энергосистема региона (500/220 кВ) ↓ Опорные подстанции добывающей компании (110 кВ) ↓ Промысловые подстанции (35/10/6 кВ) ↓ Кустовые распределительные пункты ↓ Скважины, насосы, компрессоры, автоматика

Главная мысль
Добыча не зависит от одной точки питания.
Система сделана с избыточностью и резервами.
Но при этом:
Если электроэнергия пропадает надолго, добыча действительно встаёт
А на тяжёлых нефтьях - часть скважин можно потерять навсегда
07.11.2025 08:23 Відповісти
а почему нет статейки за газьи? В своё время фсбшники заказывали экспертную оценку в тюменском институте газа и нефти.Их интересовала консервация скважин в условиях вечной мерзлоты.
07.11.2025 09:19 Відповісти
Ждьот Севастополь, ждьот Камчатка, ждьот Сралінгад!
06.11.2025 08:40 Відповісти
06.11.2025 08:52 Відповісти
кому и самогонный аппарат НПЗ
06.11.2025 17:01 Відповісти
" хоча сам завод знаходиться на певній відстані від житлових районів міста, атака була досить потужною і викликала серйозні руйнування. Джерело: https://censor.net/ua/n3583545 "

який зв'язок має потужність атаки і відстань до житлових ?

06.11.2025 08:56 Відповісти
О дают обломки джазу о идёт движуха на болотах...
06.11.2025 09:21 Відповісти
Яка різниця що залетіло в тій дім. Побажаємо здоров'я усопшему.
06.11.2025 09:36 Відповісти
Ці удари (дронами) - дрібні укольчики. Московський Мордор, при допомозі маоїстів та сша, легко і швидко оклигує. Ракет же добрих нема, і нинішнє керівництво не здатне їх продукувати.
06.11.2025 17:05 Відповісти
 
 