Дрони атакували НПЗ у Волгограді: пролунало щонайменше вісім вибухів

Уночі 6 листопада в російському Волгограді пролунало щонайменше від 8 до 10 вибухів. Також зафіксовані спалахи у районі нафтопереробного заводу "Лукойл".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами місцевих мешканців, звуки були чутні в західних і північних районах міста. Люди також пишуть про гул у небі та яскраві спалахи, після яких у квартирах "тряслися стіни та вікна".

У місцевих чатах жителі активно обговорюють подію в міських чатах, стверджуючи, що безпілотники успішно влучили в об'єкти НПЗ, спричинивши значні пошкодження. За їхніми даними, хоча сам завод знаходиться на певній відстані від житлових районів міста, атака була досить потужною і викликала серйозні руйнування.

Реакція місцевої влади

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку БПЛА на підприємство.

"У низці районів Волгограда фіксуються пошкодження скління в житлових будинках і автотранспортних засобах. В результаті падіння уламків виникло загоряння на території промзони в Красноармійському районі", - зазначив Бочаров.

Крім того, він звинуватив Україну у загибелі 48-річного чоловіка. За словами губернатора, у багатоповерхівку Волгограда нібито врізався дрон, а від його осколків загинув росіянин.

"В результаті терористичної атаки БПЛА на 24-поверховий житловий будинок по вул. Гаря Хохолова 4 пошкоджені балкони, вибиті вікна сусідніх будинків. В результаті попадання осколків від обстрілу загинув мирний житель, чоловік 48 років", - підкреслив Бочаров.

Водночас у мережі стверджують, що у багатоповерхівку насправді влучила ракета від системи ППО "Панцир", а не український безпілотник.

Що відомо про підприємство?

Завод "Завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — один з крупних нафтопереробних підприємств у Росії, зі значною історією, потужностями та технологічним оснащенням. У сучасних умовах він також є важливим об’єктом прикладної інфраструктури, у тому числі з огляду на геополітичні ризики.

Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Підприємство неодноразово атакували безпілотники:

У ніч проти 19 серпня мешканці російського Волгограда заявили про атаку безпілотників та потужні вибухи. На нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

У серпні видання Bloomberg повідомило, що нафтопереробний завод ПАТ "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів. Адже НПЗ вже неодноразово опинявся під ударами безпілотників.

14 серпня сили ППО начебто відбили масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.

Також невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоград у ніч проти 15 березня.

У лютому місцевим жителям російського Волгограда заборонили знімати "прильоти" і їхні наслідки після атаки українських безпілотників 3 лютого та 31 січня 2025 року на один із найбільших у РФ нафтопереробний завод.

