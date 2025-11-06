Дрони атакували НПЗ у Волгограді: пролунало щонайменше вісім вибухів
Уночі 6 листопада в російському Волгограді пролунало щонайменше від 8 до 10 вибухів. Також зафіксовані спалахи у районі нафтопереробного заводу "Лукойл".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За словами місцевих мешканців, звуки були чутні в західних і північних районах міста. Люди також пишуть про гул у небі та яскраві спалахи, після яких у квартирах "тряслися стіни та вікна".
У місцевих чатах жителі активно обговорюють подію в міських чатах, стверджуючи, що безпілотники успішно влучили в об'єкти НПЗ, спричинивши значні пошкодження. За їхніми даними, хоча сам завод знаходиться на певній відстані від житлових районів міста, атака була досить потужною і викликала серйозні руйнування.
Реакція місцевої влади
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку БПЛА на підприємство.
"У низці районів Волгограда фіксуються пошкодження скління в житлових будинках і автотранспортних засобах. В результаті падіння уламків виникло загоряння на території промзони в Красноармійському районі", - зазначив Бочаров.
Крім того, він звинуватив Україну у загибелі 48-річного чоловіка. За словами губернатора, у багатоповерхівку Волгограда нібито врізався дрон, а від його осколків загинув росіянин.
"В результаті терористичної атаки БПЛА на 24-поверховий житловий будинок по вул. Гаря Хохолова 4 пошкоджені балкони, вибиті вікна сусідніх будинків. В результаті попадання осколків від обстрілу загинув мирний житель, чоловік 48 років", - підкреслив Бочаров.
Водночас у мережі стверджують, що у багатоповерхівку насправді влучила ракета від системи ППО "Панцир", а не український безпілотник.
Що відомо про підприємство?
Завод "Завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" — один з крупних нафтопереробних підприємств у Росії, зі значною історією, потужностями та технологічним оснащенням. У сучасних умовах він також є важливим об’єктом прикладної інфраструктури, у тому числі з огляду на геополітичні ризики.
Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.
Підприємство неодноразово атакували безпілотники:
- У ніч проти 19 серпня мешканці російського Волгограда заявили про атаку безпілотників та потужні вибухи. На нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.
- У серпні видання Bloomberg повідомило, що нафтопереробний завод ПАТ "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів. Адже НПЗ вже неодноразово опинявся під ударами безпілотників.
- 14 серпня сили ППО начебто відбили масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.
- Також невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоград у ніч проти 15 березня.
- У лютому місцевим жителям російського Волгограда заборонили знімати "прильоти" і їхні наслідки після атаки українських безпілотників 3 лютого та 31 січня 2025 року на один із найбільших у РФ нафтопереробний завод.
Підприємство забезпечує електропостачання значної частини центрального регіону рф, зокрема, промислові об'єкти оборонного значення.
Простіше зупинити НПЗ, який має максимум 3-4 колони АВТ (якщо крупний НПЗ). Якщо прилітає у колону, то навіть простий ремонт займає щонайменше декілька місяців, а значить нафта на НПЗ не качається, її нікуди дівати, скважини глушаться, а із заглушених скважин у більшості випадків відновити видобуток технічно не можливо, а навіть якщо технічно можливо, то економічно недоцільно, бо витрати по відновленню видобутку із заглушеної скважини зроблять цю скважину на роки не рентабельною. Тобто зупинка НПЗ = зупинці видобутку.
Мета досягнута.
А хєрачити по тайзі фантастичними гіперфламінгами з касетною б\ч, яка буде покривати футбольні поля у тайзі, вбиваючі лосів і тєтєрєвов - це із області фантастики. Впквнений, боротьбу з нафтопереробкою треба все ж залишити тим людям, які на цьому розуміються.
Почему?
Добыча нефти и газа - это не лопата и ведро. Это огромные промышленные комплексы. Вот что там требует электричества:
ПроцессЧто делаетБез электричестваНасосы добывающих скважинПоднимают нефть с глубиныНефть не поднимается → дебит падает до нуляГазокомпрессорные станцииСоздают давление для транспортировки газа по трубамГаз перестаёт двигаться → труба «встаёт»Станции подготовки нефти и газаОтделяют воду, серу, песок, стабилизируют давлениеНефть сырья становится непригодной, газ - нестабильныйСистемы автоматики и контроляСледят за давлением, температурой, утечкамиБез управления есть риск взрываСистемы безопасностиГазоанализаторы, аварийная отсечкаБез них работа запрещена законом
Но у них же есть генераторы?
Да, есть, но:
Генераторы не обеспечивают всю мощность, только аварийное питание.
Дизель для генераторов нужно привозить, а это тоже логистика → тоже требует топлива и электроэнергии.
Если нет стабильного питания, промысел останавливается и скважина может потерять давление навсегда - её потом не восстановишь.
И сколько времени можно тянуть без внешней электроэнергии?
От нескольких часов до пары суток.
Потом:
Газ в трубах падает по давлению → трубопровод останавливается.
Нефтяные скважины начинают запарафиняться → добычу сложно восстановить.
Некоторые скважины можно потерять навсегда.
Вывод
Электричество - фундамент нефтегазовой отрасли.
Без него добыча, транспортировка и переработка становятся невозможными.
нефтяные скважины и газовые промыслы работают на электричестве
Почти все:
Штанговые насосы (те, что поднимают нефть с глубины)
Электроцентробежные насосы (ЭЦН) - самые распространённые
Компрессорные станции газа
Автоматика, контроль, безопасность
Нагрев нефти, чтобы она не густела в трубах
Без электричества они встают.
2. Что будет, если скважина встанет на 1-3 суток
Это зависит от типа залежей:
В легких нефтью (низкая вязкость):
Скважину можно перезапустить - проблема не критична.
В тяжёлых, парафинистых, высоковязких нефтьях (Сибирь, Ямал, Урал):
Если добыча прекратилась → нефть застывает в насосе и в стволе скважины.
🔻 Результат:
насос клинит
колонну может разорвать при попытке запуска
скважину иногда приходится бросать навсегда
То есть 2-5 дней простоя в некоторых месторождениях - это действительно потеря скважин.
3. Откуда поступает электричество на промыслы Основные источники:
ИсточникКак работаетГде используетсяЛинии электропередачи (ЛЭП)Подстанции передают промышленное питаниеКрупные месторождения и газопромыслыГазотурбинные электростанции (ГТЭС)Сжигается часть добытого газа → вырабатывается электричествоПочти все газовые месторожденияДизель-генераторы (резерв)Включаются при аварии или пускеКак резерв, не хватает на долго
Ключевой момент
Даже если на месторождении есть своя электростанция,
она не автономна полностью:
Ей нужны смазочные материалы
Техническое обслуживание
Автоматика и насосы для подачи топлива
Персонал и управление
То есть если внешняя логистика и контроль нарушены → местная электростанция долго сама не протянет.
4. Где расположены подстанции?
Обычно:
Вблизи кустов скважин стоят распределительные подстанции 6-35 кВ
Они соединены магистральными ветками 110-220 кВ с большими подстанциями энергосистемы
То есть схема обычно такая:
Энергосистема (крупная подстанция 110-220 кВ) ↓ Промысловая подстанция 35 или 6 кВ ↓ Кустовые распределительные щиты ↓ Скважины, насосы, компрессоры
5. Итог
Да, добыча нефти и газа зависит от электроэнергии.
Да, если остановить добычу в районах с тяжёлыми нефтями - часть скважин можно потерять навсегда.
Электричество идёт через систему подстанций, а на промыслах часто есть свои газотурбинные станции, но они не обеспечивают долговременную автономию.
Сколько подстанций обеспечивает добычу?
Нет одной-двух подстанций, которые «питают всю добычу».
Электроснабжение нефтегазовой отрасли распределено по регионам и разветвлено.
В среднем схема такая:
У каждого крупного нефтегазового месторождения есть несколько собственных подстанций.
Каждая подстанция обеспечивает не один объект, а группу скважин (куст) или целый промысловый участок.
Числа (порядок величин):
РегионПримерное число подстанций, связанных с добычейЗападная Сибирь (ХМАО, ЯНАО) - основной добывающий регионсотни подстанций разного классаТатарстан, Башкириядесятки подстанцийСахалин, Камчатка, Арктиканесколько десятков, но мощныеМелкие месторождения по Россиидесятки-сотни локальных распределительных узлов
Всего в России - несколько тысяч подстанций, которые так или иначе задействованы в добыче и транспортировке нефти и газа.
Это сеть, а не точка.
Почему их так много?
Потому что:
Добыча распределена по огромной территории.
Скважины разбросаны на десятки и сотни километров.
Электричество подаётся ступенчато: от крупных подстанций → к промысловым → к кустовым.
Типичная иерархия:
Энергосистема региона (500/220 кВ) ↓ Опорные подстанции добывающей компании (110 кВ) ↓ Промысловые подстанции (35/10/6 кВ) ↓ Кустовые распределительные пункты ↓ Скважины, насосы, компрессоры, автоматика
Главная мысль
Добыча не зависит от одной точки питания.
Система сделана с избыточностью и резервами.
Но при этом:
Если электроэнергия пропадает надолго, добыча действительно встаёт
А на тяжёлых нефтьях - часть скважин можно потерять навсегда
який зв'язок має потужність атаки і відстань до житлових ?