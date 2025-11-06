Касьянов повідомив, що проти нього відкрили справу за "незаконне збагачення": "Їм вкрай важливо закрити мені рот"

Майор ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив, що ДБР відкрило проти нього кримінальне провадження нібито за "незаконне збагачення" після того, як служба Внутрішньої безпеки ДПСУ пресувала його військових й вибивала свідчення.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

"Ти можеш бути сто мільйонів разів чесною людиною, воювати з перших днів, хвилин війни, віддавати все для перемоги, але якщо ти тільки торкнешся топкорупціонерів, вони знищать твій підрозділ, твою репутацію, перетворять на пекло життя твоєї родини й кинуть тебе самого за ґрати. Я повністю невинний, невинний мій син, моя дружина — але яке це має значення?.. Вони беруть опитувальник на 24 питання і пресують військовослужбовців твого підрозділу, вибиваючи з них необхідні свідчення.. Їм вкрай важливо закрити мене, закрити мені рот до засідання ТСК, і щоб я більше ніколи не свідчив у НАБУ", - пише Касьянов.

Офіцер також стверджує, що НАБУ "злило" його свідчення Держбюро розслідувань (ДБР), звідки інформація потекла далі.

Які свідчення хочуть отримати

Касьянов нагадав, що 3 жовтня 2025 року він був офіцером підрозділу (відділу) ДК-8 10-го мобільного загону ДПСУ, в/ч 1496. Того дня його та інших офіцерів відділу викликав до себе командир 10-го мобільного загону й оголосив, що підрозділ ДК-8 розформується згідно з директивою адміністрації ДПСУ від 2 жовтня 2025 року.

2 жовтня Касьянов свідчив у НАБУ у справі Fire Point.

За його словами, під час проведення допитів співробітники служби внутрішньої безпеки ДПСУ, нехтуючи принципом презумпції невинуватості, намагаються отримати свідчення про те, що нібито:

Майор Юрій Касьянов експлуатував військовослужбовців підрозділу на роботах на своєму сімейному підприємстві. Майор Юрій Касьянов незаконно отримував додаткову грошову винагороду (так звані "бойові" гроші), і при цьому не виїжджав у зону ведення бойових дій. У підрозділі ДК-8 неправильно і незаконно нараховувалися "бойові" гроші, що призвело до збитків державі. Застосовувані підрозділом ДК-8 безпілотні літальні апарати "Спис-Е" і "Спис-Б" не були ефективними, не були якісними і поставлялися за завищеною ціною, що призвело до завдання збитків державі. Нібито військовослужбовці підрозділу ДК-8 отримували незаконну грошову винагороду ("в конвертах") від майора Юрія Касьянова.

"Допити військовослужбовців розформованого підрозділу ДК-8 проводяться під морально-психологічним тиском. Багато військовослужбовців - понад 20 осіб - відмовилися давати свідчення, 4 військовослужбовці покинули розташування військової частини (СЗЧ), 5 військовослужбовців звільнилися з військової служби за сімейними обставинами.

Все це робиться для нейтралізації й можливої ліквідації свідка у справах про топ-корупцію", - додав він.

