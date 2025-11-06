Касьянов повідомив, що проти нього відкрили справу за "незаконне збагачення": "Їм вкрай важливо закрити мені рот"
Майор ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив, що ДБР відкрило проти нього кримінальне провадження нібито за "незаконне збагачення" після того, як служба Внутрішньої безпеки ДПСУ пресувала його військових й вибивала свідчення.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
"Ти можеш бути сто мільйонів разів чесною людиною, воювати з перших днів, хвилин війни, віддавати все для перемоги, але якщо ти тільки торкнешся топкорупціонерів, вони знищать твій підрозділ, твою репутацію, перетворять на пекло життя твоєї родини й кинуть тебе самого за ґрати. Я повністю невинний, невинний мій син, моя дружина — але яке це має значення?.. Вони беруть опитувальник на 24 питання і пресують військовослужбовців твого підрозділу, вибиваючи з них необхідні свідчення.. Їм вкрай важливо закрити мене, закрити мені рот до засідання ТСК, і щоб я більше ніколи не свідчив у НАБУ", - пише Касьянов.
Офіцер також стверджує, що НАБУ "злило" його свідчення Держбюро розслідувань (ДБР), звідки інформація потекла далі.
Які свідчення хочуть отримати
Касьянов нагадав, що 3 жовтня 2025 року він був офіцером підрозділу (відділу) ДК-8 10-го мобільного загону ДПСУ, в/ч 1496. Того дня його та інших офіцерів відділу викликав до себе командир 10-го мобільного загону й оголосив, що підрозділ ДК-8 розформується згідно з директивою адміністрації ДПСУ від 2 жовтня 2025 року.
2 жовтня Касьянов свідчив у НАБУ у справі Fire Point.
За його словами, під час проведення допитів співробітники служби внутрішньої безпеки ДПСУ, нехтуючи принципом презумпції невинуватості, намагаються отримати свідчення про те, що нібито:
- Майор Юрій Касьянов експлуатував військовослужбовців підрозділу на роботах на своєму сімейному підприємстві.
- Майор Юрій Касьянов незаконно отримував додаткову грошову винагороду (так звані "бойові" гроші), і при цьому не виїжджав у зону ведення бойових дій.
- У підрозділі ДК-8 неправильно і незаконно нараховувалися "бойові" гроші, що призвело до збитків державі.
- Застосовувані підрозділом ДК-8 безпілотні літальні апарати "Спис-Е" і "Спис-Б" не були ефективними, не були якісними і поставлялися за завищеною ціною, що призвело до завдання збитків державі.
- Нібито військовослужбовці підрозділу ДК-8 отримували незаконну грошову винагороду ("в конвертах") від майора Юрія Касьянова.
"Допити військовослужбовців розформованого підрозділу ДК-8 проводяться під морально-психологічним тиском. Багато військовослужбовців - понад 20 осіб - відмовилися давати свідчення, 4 військовослужбовці покинули розташування військової частини (СЗЧ), 5 військовослужбовців звільнилися з військової служби за сімейними обставинами.
Все це робиться для нейтралізації й можливої ліквідації свідка у справах про топ-корупцію", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Розпіарений наліт українських дронів на москву у березні виявився провальним.. Чому ? - Юрій Касьянов."
11 березня 2025 року на Москву летіло 400 українських безпілотників.
Жоден з них не дістався до межі міста, кілька штук потрапили в житлові будинки, а залізничний переїзд і в автостоянку біля маркету.
Витрати - близько 40 млн доларів (тільки на безпілотники), ефективність - практично нуль, крім піару в пресі і закритих на кілька годин аеропортів.
14 березня 2025 року на Москву летіло два десятки дронів, половина з яких перетнула кордон міста, а кілька штук залетіли за Садове кільце.
І в тому, і в іншому випадку не були вражені якісь важливі об'єкти противника, частина безпілотників була збита, частина заглушена, проте очевидно, що другий наліт виявився більш успішним, ніж перший, хоча зовсім не був помічений "телемарафоном".
Та аби розгледіти те добро ще й розум треба мати!