Касьянов повідомив, що проти нього відкрили справу за "незаконне збагачення": "Їм вкрай важливо закрити мені рот"

Майор ДПСУ, фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов повідомив, що ДБР відкрило проти нього кримінальне провадження нібито за "незаконне збагачення" після того, як служба Внутрішньої безпеки ДПСУ пресувала його військових й вибивала свідчення.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

"Ти можеш бути сто мільйонів разів чесною людиною, воювати з перших днів, хвилин війни, віддавати все для перемоги, але якщо ти тільки торкнешся топкорупціонерів, вони знищать твій підрозділ, твою репутацію, перетворять на пекло життя твоєї родини й кинуть тебе самого за ґрати. Я повністю невинний, невинний мій син, моя дружина — але яке це має значення?..  Вони беруть опитувальник на 24 питання і пресують військовослужбовців твого підрозділу, вибиваючи з них необхідні свідчення.. Їм вкрай важливо закрити мене, закрити мені рот до засідання ТСК, і щоб я більше ніколи не свідчив у НАБУ", - пише Касьянов.

Офіцер також стверджує, що НАБУ "злило" його свідчення Держбюро розслідувань (ДБР), звідки інформація потекла далі. 

Які свідчення хочуть отримати

Касьянов нагадав, що 3 жовтня 2025 року він був офіцером підрозділу (відділу) ДК-8 10-го мобільного загону ДПСУ, в/ч 1496. Того дня його та інших офіцерів відділу викликав до себе командир 10-го мобільного загону й оголосив, що підрозділ ДК-8 розформується згідно з директивою адміністрації ДПСУ від 2 жовтня 2025 року.

2 жовтня Касьянов свідчив у НАБУ у справі Fire Point.

За його словами, під час проведення допитів співробітники служби внутрішньої безпеки ДПСУ, нехтуючи принципом презумпції невинуватості, намагаються отримати свідчення про те, що нібито:

  1. Майор Юрій Касьянов експлуатував військовослужбовців підрозділу на роботах на своєму сімейному підприємстві.
  2. Майор Юрій Касьянов незаконно отримував додаткову грошову винагороду (так звані "бойові" гроші), і при цьому не виїжджав у зону ведення бойових дій.
  3. У підрозділі ДК-8 неправильно і незаконно нараховувалися "бойові" гроші, що призвело до збитків державі.
  4. Застосовувані підрозділом ДК-8 безпілотні літальні апарати "Спис-Е" і "Спис-Б" не були ефективними, не були якісними і поставлялися за завищеною ціною, що призвело до завдання збитків державі.
  5. Нібито військовослужбовці підрозділу ДК-8 отримували незаконну грошову винагороду ("в конвертах") від майора Юрія Касьянова.

"Допити військовослужбовців розформованого підрозділу ДК-8 проводяться під морально-психологічним тиском. Багато військовослужбовців - понад 20 осіб - відмовилися давати свідчення, 4 військовослужбовці покинули розташування військової частини (СЗЧ), 5 військовослужбовців звільнилися з військової служби за сімейними обставинами.

Все це робиться для нейтралізації й можливої ліквідації свідка у справах про топ-корупцію", - додав він.

+54
Дааа Юра, це тобі не на Порошенка вільно 3,14здіти тут тобі інша справа - карна.
06.11.2025 18:34
06.11.2025 18:34 Відповісти
+34
"Таваріщ Сталін Зєлєнскій, праізошла чудовіщная ашибка".
06.11.2025 18:30
06.11.2025 18:30 Відповісти
+32
Карма дама з дивакувата, але з дуже міцною пам'яттю і інколи повертається з "дивними" подарунками.
06.11.2025 19:05
06.11.2025 19:05 Відповісти
Унилий такий унилий.
06.11.2025 23:39
06.11.2025 23:39 Відповісти
Все на що спроможна влада канцеляра дерьмака- це карати тих, хто їх критикує. І все це покриває зеленський - бо він навіть слово супротив дерьмака боїться сказати. тому що ні на що не здатний. А його зелені слуги теж супротив не підуть. Одна надія на адекватних депутатів в Раді та людей, які стануть на захист Касьянова, його родини та його підрозділу. Хто б що не говорив- людина вже 3 роки стоїть на захисті країни, виготовляє дрони, а не пиво по кабаках п'є, на відміну від молодих верзил, яких повно і в Києві і в Дніпрі і скрізь по країні. Ганьба зе- владі!!!
06.11.2025 23:52
06.11.2025 23:52 Відповісти
Тема Касянова вже відверто набридає. Слідкувати, як Йуро літає від поцілунків спини Єрмака,до нервових зривів типу " я усьо раскажу", хоча увесь " Інсайд Йури" - інформація із газет, схоже на слідкування за репертуаром петросяна в цирку.
06.11.2025 23:53
06.11.2025 23:53 Відповісти
Стаття в газеті "Дзеркало тижня". 16 квітня 2025 р.
"Розпіарений наліт українських дронів на москву у березні виявився провальним.. Чому ? - Юрій Касьянов."

11 березня 2025 року на Москву летіло 400 українських безпілотників.
Жоден з них не дістався до межі міста, кілька штук потрапили в житлові будинки, а залізничний переїзд і в автостоянку біля маркету.
Витрати - близько 40 млн доларів (тільки на безпілотники), ефективність - практично нуль, крім піару в пресі і закритих на кілька годин аеропортів.

14 березня 2025 року на Москву летіло два десятки дронів, половина з яких перетнула кордон міста, а кілька штук залетіли за Садове кільце.
І в тому, і в іншому випадку не були вражені якісь важливі об'єкти противника, частина безпілотників була збита, частина заглушена, проте очевидно, що другий наліт виявився більш успішним, ніж перший, хоча зовсім не був помічений "телемарафоном".
07.11.2025 00:14
07.11.2025 00:14 Відповісти
"-Мене посодють! А тьі не воруй! 🤣"
07.11.2025 00:32
07.11.2025 00:32 Відповісти
Ось так по слідам Янека і з граблями...Ідіть ідіть .. будете мемуари писати скоро...ВРада ФСБешниками з Медведчукових недобитків кишить... Труханова з раш.пачпортом небачив ні Порошенко ні ЗЕ, ось тепер вже побачили
07.11.2025 02:21
07.11.2025 02:21 Відповісти
якби ти, старий ідіот, свого часу у 2019 не роззявляв свого рота, зо зараз його б тобі ніхто не закривав. жери, ти топив за це
07.11.2025 07:10
07.11.2025 07:10 Відповісти
Кажи: що ви хочете? Епоха бідності закінчилась !
07.11.2025 07:40
07.11.2025 07:40 Відповісти
Маємо Касьянова топ-"корупціонера"...цього швидко звяжуть...Це ж не Трухан Гена леонідович, якого сам Сивочолий гетьман Петро Порошенко не зміг взяти голими руками, і Єрмак з ЗЕ ледве посунули путінського Штірліца ..Ось такий театр на банковій.. Розслідування в розпалі..Касьянов це не проліт путінських орків через Чонгар ...Якщо поміркувати то починав би вторгнення хкуйло. якби не був впевнений що ось так весело і браво буде під Херсоном а потім вже під Маріуполем??? Розмінування вже стерли в порошок, не згадують його вже ніде... А пан Залужний в мемуарах щось напише про те як він прої...ав такий гарний плацдарм для знищення орків, не кажучи про гастомель.. 4 місяці було достатньо щоб зробити там армагедон для орків..
07.11.2025 07:47
07.11.2025 07:47 Відповісти
Або Україна винищить топ корупцію або буде Росією. Іншого не може бути.
07.11.2025 10:13
07.11.2025 10:13 Відповісти
Не мала баба клопоту -- купила порося (от добра добра нє іщут, кац.)
Та аби розгледіти те добро ще й розум треба мати!
07.11.2025 10:33
07.11.2025 10:33 Відповісти
сукі
07.11.2025 10:52
07.11.2025 10:52 Відповісти
