Касьянов сообщил, что против него открыли дело за "незаконное обогащение": "Им крайне важно закрыть мне рот"

Касьянов сообщил, что против него открыли дело за "незаконное обогащение":

Майор ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов сообщил, что ГБР открыло против него уголовное производство якобы за "незаконное обогащение" после того, как служба внутренней безопасности ГПСУ давила на его военных и выбивала показания.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Детали

"Ты можешь быть сто миллионов раз честным человеком, воевать с первых дней, минут войны, отдавать все для победы, но если ты только коснешься топ-коррупционеров, они уничтожат твое подразделение, твою репутацию, превратят в ад жизнь твоей семьи и бросят тебя самого за решетку. Я полностью невиновен, невиновен мой сын, моя жена - но какое это имеет значение?.. Они берут опросник на 24 вопроса и прессуют военнослужащих твоего подразделения, выбивая из них необходимые показания.. Им крайне важно закрыть меня, закрыть мне рот до заседания ВСК, и чтобы я больше никогда не давал показаний в НАБУ", - пишет Касьянов.

Офицер также утверждает, что НАБУ "слило" его показания Госбюро расследований (ГБР), откуда информация потекла дальше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ расследует возможное завышение цен на БПЛА компанией Fire Point, - Касьянов

Какие показания хотят получить

Касьянов напомнил, что 3 октября 2025 года он был офицером подразделения (отдела) ДК-8 10-го мобильного отряда ГПСУ, в/ч 1496. В тот день его и других офицеров отдела вызвал к себе командир 10-го мобильного отряда и объявил, что подразделение ДК-8 будет расформировано в соответствии с директивой администрации ГПСУ от 2 октября 2025 года.

2 октября Касьянов давал показания в НАБУ по делу Fire Point.

Читайте также: Людей из моего подразделения вызывают на многочасовые допросы. Хотят показаний против меня, - Касьянов

По его словам, во время проведения допросов сотрудники службы внутренней безопасности ГПСУ, пренебрегая принципом презумпции невиновности, пытаются получить показания о том, что якобы:

  1. Майор Юрий Касьянов эксплуатировал военнослужащих подразделения на работах на своем семейном предприятии.
  2. Майор Юрий Касьянов незаконно получал дополнительное денежное вознаграждение (так называемые "боевые" деньги), и при этом не выезжал в зону ведения боевых действий.
  3. В подразделении ДК-8 неправильно и незаконно начислялись "боевые" деньги, что привело к убыткам государству.
  4. Применяемые подразделением ДК-8 беспилотные летательные аппараты "Спис-Е" и "Спис-Б" не были эффективными, не были качественными и поставлялись по завышенной цене, что привело к нанесению ущерба государству.
  5. Якобы военнослужащие подразделения ДК-8 получали незаконное денежное вознаграждение ("в конвертах") от майора Юрия Касьянова.

"Допросы военнослужащих расформированного подразделения ДК-8 проводятся под морально-психологическим давлением. Многие военнослужащие - более 20 человек - отказались давать показания, 4 военнослужащих покинули расположение воинской части (СЗЧ), 5 военнослужащих уволились с военной службы по семейным обстоятельствам.

Все это делается для нейтрализации и возможной ликвидации свидетеля по делам о топ-коррупции", - добавил он.

Читайте также: Касьянов об атаке дронов на Москву: Наше подразделение делало это значительно дешевле

НАБУ (4649) Касьянов Юрий (54) ГБР (3276)
Топ комментарии
+16
Дааа Юра, це тобі не на Порошенка вільно 3,14здіти тут тобі інша справа - карна.
06.11.2025 18:34
+11
"Таваріщ Сталін Зєлєнскій, праізошла чудовіщная ашибка".
06.11.2025 18:30
+6
Карма дама з дивакувата, але з дуже міцною пам'яттю і інколи повертається з "дивними" подарунками.
06.11.2025 19:05
Скоро в нас буде новий Президент.
06.11.2025 18:28
єрмак?
Альона Альона
06.11.2025 18:32
скумбрія?
скумбрія?
В Альону Альону штуки 3-4 Скумбрії можна всунути. Авторитетна така мадам. І реп українською читає.

Правда, вишиванку прийдеться шити спеціальну під її статуру і з героїчною бородою у потрібному місці не склалося... А в цілому достойна заміна ЗЄ.
06.11.2025 18:41
Гривню дать? Продажний крєндєль?
06.11.2025 19:17
Можеш їй десь між складок покласти. Тільки поміть якось, бо важко знайти буде.
06.11.2025 19:20
Хто?)
Хто?)
Свята і непорочна?
06.11.2025 18:37
Не буде.
06.11.2025 18:55
Міндіча?!
06.11.2025 18:55
"Таваріщ Сталін Зєлєнскій, праізошла чудовіщная ашибка".
06.11.2025 18:30
Дааа Юра, це тобі не на Порошенка вільно 3,14здіти тут тобі інша справа - карна.
06.11.2025 18:34
Так посадили ж до ухилянтів, скотські умови, ото й приунив
06.11.2025 18:39
ніт не повірю , пан Касьянов не міг збагатитися більше ніж зеленські , бо він міг взяти своє, і тільки те шо винесе сам ...шкода вас пан Касьянов ...
06.11.2025 18:37
Шкода нас! зєлю геть! Вибори!
06.11.2025 19:15
Почитав в чому його звинувачують - і не здивуюсь якщо це правда по всім пунктам, або хоча б по деяким.
06.11.2025 18:41
Диваки не дивуються!😮
06.11.2025 18:54
А "рот відкрив", Касьянов, тоді, коли виникли суперечності між ним та владою, стосовно грошей... "Коло замкнулося...".
06.11.2025 18:42
А ми із параші сміємось...
06.11.2025 18:43
Тому що народ з дитинства вчать сміятися з параші, навіть коли це не має ніякого сенсу.
06.11.2025 19:26
Звинувачення в незаконному збагаченні буде виглядати так: коли дрони літали бомбить Кремль то повертались взад з трофеями золотими злитками Сбербанка России, а Касьянов не сплатив податок.
06.11.2025 18:59
Хуже нє будєт.Хоть паржом.Весна прийде,садити будемо.Кінець епохи бідності і брехні.Переможемо їх разом.Шо я забув?
06.11.2025 19:01
Карма дама з дивакувата, але з дуже міцною пам'яттю і інколи повертається з "дивними" подарунками.
06.11.2025 19:05
Бачите, він вже готовий перед єрмачиною вибачатися, готовий ...
06.11.2025 19:10
Є моменти, коли старе не варто згадувати, щоб не руйнувати нового.🤔
06.11.2025 19:36
Не переживайте, бо такі як Йура не тонуть. Оближе дупу сірому кардиналу. В "нагороду" йому кинуть кістку і буде він співати діфірамби Андрію Борисовичу та "найвеличнішому з найвеличніших" голосніше ніж заспівав стерненко, після того, як з ним поспілкувався подоляк.
06.11.2025 19:41
Російського шпигуна Зєлю геть. Вибори.

Тримайся, пане Юрію
06.11.2025 19:13
Цікаво, чому ця тема не цікавить Бутусова?
Не вважає серйозною проблемою?
06.11.2025 19:15
ніхто грошенять поки не заплатив , тому й не цікавить тема.
06.11.2025 19:17
Перов - брехун пера!
06.11.2025 19:24
Тому що Касьянов отримав те за що боровся.
06.11.2025 19:24
цей ваши висір нагадує кацапські наративи "за что боролісь на то і напоролісь" гидко
06.11.2025 19:38 Ответить
Пан Юрій Касьянов!
А як щодо Вашого СЗЧ?!
Кримінальну справу не відкрили?
Ви - військовослужбовець ЗСУ, й повинні сумлінно виконувати свої посадові обов'язки,
а не займатись самопіаром, розгулювати де завгодно, але не нести службу
за Присягою Україні!
06.11.2025 19:19
Маша, не гриміть! Кури попадають!
06.11.2025 19:30
Зевладна банда ліквідаторів держави йде до своєї мети в шкурі рятівників держави.
06.11.2025 19:21
Пане Касьянов, перед тим, як цілувати в дупу Андрія Борисовича, поголіться, бо Андрій Борисович лоскоту бояться і з такою неголеною та нещасною пикою вас не допустять до дупи їх Світлості.
06.11.2025 19:33
Враження від коментів - наче випадково зайшов в клуб ідіотів.
06.11.2025 19:53
Саме так! Вова тобі не Петя,щоб вільно гавкати!
Не подобалось журнашлюхам зверненя "дорогенька", тепер подобається зверненя " тупа вівця"!
Самі обрали!
06.11.2025 19:55
У більшості коментарів, травля Касьянова
Жалко, і за що!?
Адже основна причина його біди, це Fire Point, а хіба він не правий, хтось довів що це не корупція.
Людина захищала українців на наших майданах, а з 2014 і на полі бою.
То чому так?
06.11.2025 19:55
 
 