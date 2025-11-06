Касьянов сообщил, что против него открыли дело за "незаконное обогащение": "Им крайне важно закрыть мне рот"
Майор ГПСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов сообщил, что ГБР открыло против него уголовное производство якобы за "незаконное обогащение" после того, как служба внутренней безопасности ГПСУ давила на его военных и выбивала показания.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Детали
"Ты можешь быть сто миллионов раз честным человеком, воевать с первых дней, минут войны, отдавать все для победы, но если ты только коснешься топ-коррупционеров, они уничтожат твое подразделение, твою репутацию, превратят в ад жизнь твоей семьи и бросят тебя самого за решетку. Я полностью невиновен, невиновен мой сын, моя жена - но какое это имеет значение?.. Они берут опросник на 24 вопроса и прессуют военнослужащих твоего подразделения, выбивая из них необходимые показания.. Им крайне важно закрыть меня, закрыть мне рот до заседания ВСК, и чтобы я больше никогда не давал показаний в НАБУ", - пишет Касьянов.
Офицер также утверждает, что НАБУ "слило" его показания Госбюро расследований (ГБР), откуда информация потекла дальше.
Какие показания хотят получить
Касьянов напомнил, что 3 октября 2025 года он был офицером подразделения (отдела) ДК-8 10-го мобильного отряда ГПСУ, в/ч 1496. В тот день его и других офицеров отдела вызвал к себе командир 10-го мобильного отряда и объявил, что подразделение ДК-8 будет расформировано в соответствии с директивой администрации ГПСУ от 2 октября 2025 года.
2 октября Касьянов давал показания в НАБУ по делу Fire Point.
По его словам, во время проведения допросов сотрудники службы внутренней безопасности ГПСУ, пренебрегая принципом презумпции невиновности, пытаются получить показания о том, что якобы:
- Майор Юрий Касьянов эксплуатировал военнослужащих подразделения на работах на своем семейном предприятии.
- Майор Юрий Касьянов незаконно получал дополнительное денежное вознаграждение (так называемые "боевые" деньги), и при этом не выезжал в зону ведения боевых действий.
- В подразделении ДК-8 неправильно и незаконно начислялись "боевые" деньги, что привело к убыткам государству.
- Применяемые подразделением ДК-8 беспилотные летательные аппараты "Спис-Е" и "Спис-Б" не были эффективными, не были качественными и поставлялись по завышенной цене, что привело к нанесению ущерба государству.
- Якобы военнослужащие подразделения ДК-8 получали незаконное денежное вознаграждение ("в конвертах") от майора Юрия Касьянова.
"Допросы военнослужащих расформированного подразделения ДК-8 проводятся под морально-психологическим давлением. Многие военнослужащие - более 20 человек - отказались давать показания, 4 военнослужащих покинули расположение воинской части (СЗЧ), 5 военнослужащих уволились с военной службы по семейным обстоятельствам.
Все это делается для нейтрализации и возможной ликвидации свидетеля по делам о топ-коррупции", - добавил он.
Правда, вишиванку прийдеться шити спеціальну під її статуру і з героїчною бородою у потрібному місці не склалося... А в цілому достойна заміна ЗЄ.
СталінЗєлєнскій, праізошла чудовіщная ашибка".
Тримайся, пане Юрію
Не вважає серйозною проблемою?
А як щодо Вашого СЗЧ?!
Кримінальну справу не відкрили?
Ви - військовослужбовець ЗСУ, й повинні сумлінно виконувати свої посадові обов'язки,
а не займатись самопіаром, розгулювати де завгодно, але не нести службу
за Присягою Україні!
Не подобалось журнашлюхам зверненя "дорогенька", тепер подобається зверненя " тупа вівця"!
Самі обрали!
Жалко, і за що!?
Адже основна причина його біди, це Fire Point, а хіба він не правий, хтось довів що це не корупція.
Людина захищала українців на наших майданах, а з 2014 і на полі бою.
То чому так?