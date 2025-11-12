"Полтаваобленерго" спростувало свою ж заяву про відключення області від енергосистеми України

Полтаваобленерго залишається в єдиній енергосистемі України

АТ "Полтаваобленерго" спростувало попередню інформацію про повне відключення Полтавської області від об’єднаної енергетичної системи України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пресслужба компанії наголосила, що регіон продовжує отримувати електроенергію як від магістральної мережі НЕК "Укренерго", так і від розподільчих мереж суміжних областей.

"На офіційному сайті АТ "Полтаваобленерго" сьогодні була некоректно опублікована новина про те, що у Полтавської області "стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи України". Повідомляємо, що ця інформація – не відповідає дійсності", – йдеться у заяві компанії.

Проблеми з енергопостачанням дійсно виникли 8 листопада через масовану російську ракетно-дронову атаку, що спричинила тимчасові перебої в деяких районах області, зокрема в Кременчуці. Завдяки оперативним аварійно-відновлювальним роботам, більшість проблем було швидко усунуто, - додали енергетики.

"Полтаваобленерго" запевнило, що всі абоненти мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України, і ситуація з живленням наразі стабільна.

Компанія додала, що форс-мажорні обставини не вплинули на безпеку та надійність постачання електроенергії в регіоні.

Нагадаємо, раніше член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключень світла в Україні будуть до кінця опалювального сезону.

Полтаваоблєнерго це мабуть самий корумпований і нахабний офіс серез усіх філій укрєнерго, одних не відключають зовсім, інші сидять по 15 годин без світла! Просто продали потужності всяким бізнес-центрам і ресторанам і все + безкоштовні генератори від "нужних людєй" ( які до речі призначалися від Європи для промисловості і критичної інфраструктури)
Жодне обленерго не є "офісом" Укренерго. У цих підприємств немає адміністративної вертикалі.
Полтавщина про партію - колись про КПРС, тепер про «Слугу народу»:
Нам сонця не треба,
Нам партія світить!
Цей регіон завжди мав «правильні» орієнтири.
Ну так Полтавські суди це конкуренти Печерського суду
Памятаю,як твоя тупа морда розповідала,що в ситуаціїї навкруг енергетики винен *****.Ти тупий старий довбойоб .Тобі ж розумні люди тоді обрисували ситуацію,що пдтвердилася часом!!
Чувак ти шото не те курнув Чи рросто довбодятел?
А що можно вкрасти в Обленерго?? Вольти?? Ампери????
Тепер споживачі електроенергії Полтавщини зможуть побачити по TV або в інтернеті новини про "Міндіча і Ко" і чому вони сиділи без світла)))
То коли Полтаваобленерго брехала? Тоді, чи зараз? Якого біса ви всі людям брешете, га?
Постійно, тому що : власник ПОЕ Каломойша, його фірма на Кіпрі, власність 94,4 відс. ....Усьо.
особисто я з ними воювати просто заіпався, це не ТОВ, це - оргзлочинна організація з іноземною реєстрацією...Там просто тварини, як найняті працівники, так і власники
Бумага терпить,а бумеранг вертається
ВСЕ ЕНЕРГО-ЦЕ НАЙБІЛЬШИЙ БАРДАК УКРАЇНИ.
Після енергоатому в них там у всіх мізки киплять....а коли ж за нами прийдуть.....тому що цей пздць кругом....
Остап Ибрагимыч,я чисто случайно
Навіть графіки скласти не можуть ! Вчора наш будинок по вул.Героів України залишався без світла з 9 до 19 години. Приїхали вранці спеціалісти до підстанції і прогуляли цілий робочий день. Воістину правдива поговірка могу копать, могу не копать…
