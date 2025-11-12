"Полтаваобленерго" спростувало свою ж заяву про відключення області від енергосистеми України

АТ "Полтаваобленерго" спростувало попередню інформацію про повне відключення Полтавської області від об’єднаної енергетичної системи України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пресслужба компанії наголосила, що регіон продовжує отримувати електроенергію як від магістральної мережі НЕК "Укренерго", так і від розподільчих мереж суміжних областей.

"На офіційному сайті АТ "Полтаваобленерго" сьогодні була некоректно опублікована новина про те, що у Полтавської області "стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи України". Повідомляємо, що ця інформація – не відповідає дійсності", – йдеться у заяві компанії.

Проблеми з енергопостачанням дійсно виникли 8 листопада через масовану російську ракетно-дронову атаку, що спричинила тимчасові перебої в деяких районах області, зокрема в Кременчуці. Завдяки оперативним аварійно-відновлювальним роботам, більшість проблем було швидко усунуто, - додали енергетики.

"Полтаваобленерго" запевнило, що всі абоненти мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України, і ситуація з живленням наразі стабільна.

Компанія додала, що форс-мажорні обставини не вплинули на безпеку та надійність постачання електроенергії в регіоні.

Нагадаємо, раніше член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключень світла в Україні будуть до кінця опалювального сезону.

