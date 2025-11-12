"Полтаваоблэнерго" опровергло свое же заявление об отключении области от энергосистемы Украины
АО "Полтаваоблэнерго" опровергло предварительную информацию о полном отключении Полтавской области от объединенной энергетической системы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-служба компании подчеркнула, что регион продолжает получать электроэнергию как от магистральной сети НЭК "Укрэнерго", так и от распределительных сетей соседних областей.
"На официальном сайте АО "Полтаваоблэнерго" сегодня была некорректно опубликована новость о том, что в Полтавской области "отсутствует возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы Украины". Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", – говорится в заявлении компании.
Проблемы с энергоснабжением действительно возникли 8 ноября из-за массированной российской ракетно-дроновой атаки, которая вызвала временные перебои в некоторых районах области, в частности в Кременчуге. Благодаря оперативным аварийно-восстановительным работам, большинство проблем было быстро устранено, - добавили энергетики.
"Полтаваоблэнерго" заверило, что все абоненты имеют возможность получать электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины, и ситуация с питанием в настоящее время стабильна.
Компания добавила, что форс-мажорные обстоятельства не повлияли на безопасность и надежность поставки электроэнергии в регионе.
Напомним, ранее член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что графики отключений света в Украине будут до конца отопительного сезона.
