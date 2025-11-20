Буферна зона на польсько-білоруському кордоні діятиме до березня 2026 року
Польща має намір продовжити ще на 90 днів дію буферної зони на кордоні з Білоруссю. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у проєкті розпорядження Міністерства внутрішніх справ Польщі, інформує RMF 24.
Деталі буферної зони
Територія буферної зони не зміниться і, як і раніше, не охоплює населені пункти та туристичні маршрути. Загальна довжина ділянки, на яку поширюється заборона перебування, становить 78,29 км.
За оцінкою польської Прикордонної служби, існуючі обмеження вже дали позитивні результати у боротьбі з постійним міграційним тиском на кордоні.
"Чинні обмеження допомагають контролювати ситуацію на кордоні та зменшують ризики незаконного перетину державного кордону", – зазначили у відомстві.
Структура буферної зони
Основні характеристики буферної зони:
-
На ділянці 59,24 км заборона поширюється на 200 метрів від державного кордону;
-
На відрізку 15,26 км у районі природних заповідників зона буде ширшою – близько 2 км;
-
На ділянці приблизно 3,79 км глибина зони складе близько 4 км;
-
Дія заборони перебування триває з 13 червня 2024 року;
-
Попереднє продовження зони було ухвалене на початку вересня, термін спливає 5 грудня 2025 року.
Продовження буферної зони дозволить польській владі підтримувати контроль на кордоні та протидіяти нелегальній міграції у прикордонних районах.
Раніше ми повідомляли, що Польща вимагає від Білорусі видати двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці, а також про те, що Варшава закриває останнє російське консульство після диверсій на залізниці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль