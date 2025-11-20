РУС
Заграждения на границе Польши и Беларуси
Буферная зона на польско-белорусской границе будет действовать до марта 2026 года

Граница с Беларусью: Польша поддерживает буферную зону еще 90 дней

Польша намерена продлить еще на 90 дней действие буферной зоны на границе с Беларусью. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте распоряжения Министерства внутренних дел Польши, информирует RMF 24.

Детали буферной зоны

Территория буферной зоны не изменится и, как и ранее, не охватывает населенные пункты и туристические маршруты. Общая длина участка, на который распространяется запрет на пребывание, составляет 78,29 км.

По оценке польской Пограничной службы, существующие ограничения уже дали положительные результаты в борьбе с постоянным миграционным давлением на границе.

"Действующие ограничения помогают контролировать ситуацию на границе и уменьшают риски незаконного пересечения государственной границы", – отметили в ведомстве.

Структура буферной зоны

Основные характеристики буферной зоны:

  • На участке 59,24 км запрет распространяется на 200 метров от государственной границы;

  • На участке 15,26 км в районе природных заповедников зона будет шире – около 2 км;

  • На участке примерно 3,79 км глубина зоны составит около 4 км;

  • Действие запрета на пребывание продолжается с 13 июня 2024 года;

  • Предварительное продление зоны было принято в начале сентября, срок истекает 5 декабря 2025 года.

Продление буферной зоны позволит польским властям поддерживать контроль на границе и противодействовать нелегальной миграции в приграничных районах.

Буферна зона на польсько-білоруському кордоні повинна діяти довічно.
20.11.2025 21:24 Ответить
дуже добре, Польші повага !!! ❤️🇵🇱...
20.11.2025 21:39 Ответить
 
 