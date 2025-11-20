Буферная зона на польско-белорусской границе будет действовать до марта 2026 года
Польша намерена продлить еще на 90 дней действие буферной зоны на границе с Беларусью. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте распоряжения Министерства внутренних дел Польши, информирует RMF 24.
Детали буферной зоны
Территория буферной зоны не изменится и, как и ранее, не охватывает населенные пункты и туристические маршруты. Общая длина участка, на который распространяется запрет на пребывание, составляет 78,29 км.
По оценке польской Пограничной службы, существующие ограничения уже дали положительные результаты в борьбе с постоянным миграционным давлением на границе.
"Действующие ограничения помогают контролировать ситуацию на границе и уменьшают риски незаконного пересечения государственной границы", – отметили в ведомстве.
Структура буферной зоны
Основные характеристики буферной зоны:
-
На участке 59,24 км запрет распространяется на 200 метров от государственной границы;
-
На участке 15,26 км в районе природных заповедников зона будет шире – около 2 км;
-
На участке примерно 3,79 км глубина зоны составит около 4 км;
-
Действие запрета на пребывание продолжается с 13 июня 2024 года;
-
Предварительное продление зоны было принято в начале сентября, срок истекает 5 декабря 2025 года.
Продление буферной зоны позволит польским властям поддерживать контроль на границе и противодействовать нелегальной миграции в приграничных районах.
Ранее мы сообщали, что Польша требует от Беларуси выдать двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железной дороге, а также о том, что Варшава закрывает последнее российское консульство после диверсий на железной дороге.
