Буферная зона на польско-белорусской границе будет действовать до марта 2026 года

Польша намерена продлить еще на 90 дней действие буферной зоны на границе с Беларусью. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в проекте распоряжения Министерства внутренних дел Польши, информирует RMF 24.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали буферной зоны

Территория буферной зоны не изменится и, как и ранее, не охватывает населенные пункты и туристические маршруты. Общая длина участка, на который распространяется запрет на пребывание, составляет 78,29 км.

По оценке польской Пограничной службы, существующие ограничения уже дали положительные результаты в борьбе с постоянным миграционным давлением на границе.

"Действующие ограничения помогают контролировать ситуацию на границе и уменьшают риски незаконного пересечения государственной границы", – отметили в ведомстве.

Читайте также: В Киеве Нацполиция пресекла схему незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж

Структура буферной зоны

Основные характеристики буферной зоны:

На участке 59,24 км запрет распространяется на 200 метров от государственной границы;

На участке 15,26 км в районе природных заповедников зона будет шире – около 2 км;

На участке примерно 3,79 км глубина зоны составит около 4 км;

Действие запрета на пребывание продолжается с 13 июня 2024 года;

Предварительное продление зоны было принято в начале сентября, срок истекает 5 декабря 2025 года.

Читайте также: Движение белорусской техники у украинской границы пока не фиксируется, - ГПСУ

Продление буферной зоны позволит польским властям поддерживать контроль на границе и противодействовать нелегальной миграции в приграничных районах.

Ранее мы сообщали, что Польша требует от Беларуси выдать двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железной дороге, а также о том, что Варшава закрывает последнее российское консульство после диверсий на железной дороге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польская компания покупает производителя воды "Карпатская родниковая". Что известно? (обновлено)