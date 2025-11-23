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У Женеві розпочався основний раунд переговорів між США та Україною щодо мирного плану, - ЗМІ
У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в українській делегації, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори в Женеві
Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
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Топ коментарі
+13 Михайло Иляш
показати весь коментар23.11.2025 18:16 Відповісти Посилання
+13 CrossFirenko
показати весь коментар23.11.2025 18:19 Відповісти Посилання
+11 Тиха Вода #607592
показати весь коментар23.11.2025 18:25 Відповісти Посилання
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Уявіть що Суданом керує безсовісний злодійкуватий умовно словак. Йому є діло до суданців? До їх мови? До їх проблем? 99% - вкраде і втече в Словаччину бо там його ДІМ!
ОЦЕ саме ми бачимо і зараз. ДЛЯ 100% української влади ми туземці, яких треба продати на кораблі і дістати за це гроші
Досвідчені дипломати?
Чи знову: Алібаба, Чебурек, Карлсон, Тенор, Че Гевара, Рокет?
Може Коля сварщик, Вася таксист, Діма з гаражей, Стьопка з сільпо і Саня фотограф?
Як же ви всіх за Є-бали, бездарі тупорилі!
За кілька місяців буде нова вистава під назвою "Мирний план"
ось прекрасний діалог - Гончаренко й Заламєв .
Й знаєте , якщо Гончаренко першим розкрив цей план для загалу ...
То ось тут з Залмаєвим він аргументує свою позицію в перших коментраях до плану -28 , точно так, як пізніше коментували , як дипломатичний виверт Європейські лідери . Вони так теж сказали (угодливо під ідіотизм Трампа) - ми готові працювати з ЦИМ текстом як з основою...
Тому Гончаренко виступив як дипломат, котрим він таки працював не погано в ОБСЄ...
Я умисно розбудила дискусію щодо "зрадницької поспішної заяви Гончаренко щодо плану-28"
Й ще доречі , є схожа позиція Портнікова , котрому я точно довіряю більше ніж політику Гончаренко .
даю посилання нижче
це поки що ми не знаємо як потусять у Швейцарії , й як спіпадуть бажання команди АЛІБАБИ й аргументи ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ - а це абсолютно різні інтереси двох команд.
Хай буде проклятий той час в історії України коли Алібаба вирішує її долю!