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Новини Мирний план США
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У Женеві розпочався основний раунд переговорів між США та Україною щодо мирного плану, - ЗМІ

перемовини

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в українській делегації, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори в Женеві

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Новина доповнюється... 

Читайте також: Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров

Автор: 

перемовини (3807) США (26698) Женева (100)
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Топ коментарі
+13
ОСЬ ЩО БУВАЄ коли українцями керуюсь НЕ УКРАЇНЦІ.

Уявіть що Суданом керує безсовісний злодійкуватий умовно словак. Йому є діло до суданців? До їх мови? До їх проблем? 99% - вкраде і втече в Словаччину бо там його ДІМ!

ОЦЕ саме ми бачимо і зараз. ДЛЯ 100% української влади ми туземці, яких треба продати на кораблі і дістати за це гроші
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23.11.2025 18:16 Відповісти
+13
Почалися торги Зельоних про свою амністію в обмін на інтереси України.
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23.11.2025 18:19 Відповісти
+11
Хто представляє Україну?
Досвідчені дипломати?
Чи знову: Алібаба, Чебурек, Карлсон, Тенор, Че Гевара, Рокет?
Може Коля сварщик, Вася таксист, Діма з гаражей, Стьопка з сільпо і Саня фотограф?
Як же ви всіх за Є-бали, бездарі тупорилі!
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23.11.2025 18:25 Відповісти
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29-тим пунктом запишіть передачу Аляски росії!
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23.11.2025 18:13 Відповісти
ОСЬ ЩО БУВАЄ коли українцями керуюсь НЕ УКРАЇНЦІ.

Уявіть що Суданом керує безсовісний злодійкуватий умовно словак. Йому є діло до суданців? До їх мови? До їх проблем? 99% - вкраде і втече в Словаччину бо там його ДІМ!

ОЦЕ саме ми бачимо і зараз. ДЛЯ 100% української влади ми туземці, яких треба продати на кораблі і дістати за це гроші
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23.11.2025 18:16 Відповісти
А рулять від України - мінімум 2 (два) топ корупціонери-негідники!
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23.11.2025 18:17 Відповісти
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23.11.2025 18:18 Відповісти
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23.11.2025 18:20 Відповісти
Почалися торги Зельоних про свою амністію в обмін на інтереси України.
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23.11.2025 18:19 Відповісти
👌
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23.11.2025 18:39 Відповісти
Золотий дощ Трампа рясно тече по зеленим пикам. Десь в бункері заплакав від уміленія маленький Зеленський. Наконец-то, дождалісь плати за ресурси.
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23.11.2025 18:20 Відповісти
Це якийсь цирк. Як можна вести переговори без участі агресора??? Зараз про щось домовляться, а потім ***** знов заведе свою шарманку про демілітаризацію та денацифікацію. І скаже, що йому цей план не підходить. І що далі?
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23.11.2025 18:20 Відповісти
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23.11.2025 18:22 Відповісти
еротіка?
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23.11.2025 18:24 Відповісти
інструкція
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23.11.2025 18:26 Відповісти
геморой!
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23.11.2025 18:27 Відповісти
Хто представляє Україну?
Досвідчені дипломати?
Чи знову: Алібаба, Чебурек, Карлсон, Тенор, Че Гевара, Рокет?
Може Коля сварщик, Вася таксист, Діма з гаражей, Стьопка з сільпо і Саня фотограф?
Як же ви всіх за Є-бали, бездарі тупорилі!
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23.11.2025 18:25 Відповісти
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23.11.2025 18:32 Відповісти
Результат передбачуваний - нуль, зеро, ні про що.
За кілька місяців буде нова вистава під назвою "Мирний план"
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23.11.2025 18:26 Відповісти
Зеро - це для нас. А для трампона - привід не вводити санкції, а для пуйла - виграний час.
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23.11.2025 18:43 Відповісти
а там хоч є один пункт вимог для парашi? ну да, ну да, пiшов я...
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23.11.2025 18:27 Відповісти
Єдина надія на європу
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23.11.2025 18:36 Відповісти
Марна трата часу
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23.11.2025 18:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_WvTTTD-Frk&t=48s

ось прекрасний діалог - Гончаренко й Заламєв .
Й знаєте , якщо Гончаренко першим розкрив цей план для загалу ...
То ось тут з Залмаєвим він аргументує свою позицію в перших коментраях до плану -28 , точно так, як пізніше коментували , як дипломатичний виверт Європейські лідери . Вони так теж сказали (угодливо під ідіотизм Трампа) - ми готові працювати з ЦИМ текстом як з основою...

Тому Гончаренко виступив як дипломат, котрим він таки працював не погано в ОБСЄ...

Я умисно розбудила дискусію щодо "зрадницької поспішної заяви Гончаренко щодо плану-28"
Й ще доречі , є схожа позиція Портнікова , котрому я точно довіряю більше ніж політику Гончаренко .
даю посилання нижче
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23.11.2025 18:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XL_PncuH9aM&t=1s

це поки що ми не знаємо як потусять у Швейцарії , й як спіпадуть бажання команди АЛІБАБИ й аргументи ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ - а це абсолютно різні інтереси двох команд.

Хай буде проклятий той час в історії України коли Алібаба вирішує її долю!
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23.11.2025 18:41 Відповісти
Вы тут не сильно радуйтесь, что Зеленского приперли к стенке Трамп и его свора. Если З-команда сейчас посыпется, то посыпется и вся вертикаль власти с последующей войной всех против всех. Я сам в шоке от бессовестности власти , но сейчас разворачивается драма, когда украинцев загоняют под капитуляцию, которая может похоронить все государство. В результате у нас может не стать вообще никакого государства: ни честного, ни коррумпированного, вообще никакого, если трамповские подлецы продавят З и Али-бабу. Лучше думайте, что делать
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23.11.2025 19:00 Відповісти
Консультації між Україною та США... Я щось пропустив, нам з США мирний план потрібен? Ми з ними воюємо? Я то думав консультації між Україною і рашкою потрібні, а воно он як!
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23.11.2025 19:03 Відповісти
Чому ці переговори проходять без представників Європи?
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23.11.2025 19:15 Відповісти
Вже підсвідомо складається враження,що це Україна агресор, і тепер всі примушують її до закінчення бойових дій?!!?
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23.11.2025 21:02 Відповісти
 
 