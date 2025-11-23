РУС
В Женеве начался основной раунд переговоров между США и Украиной относительно мирного плана, - СМИ

перемовини

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры в Женеве

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах происходящих в Женеве переговоров с участием делегаций США, Украины, ЕС и Британии относительно американского плана завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

Новость дополняется...

+13
Почалися торги Зельоних про свою амністію в обмін на інтереси України.
23.11.2025 18:19 Ответить
+12
ОСЬ ЩО БУВАЄ коли українцями керуюсь НЕ УКРАЇНЦІ.

Уявіть що Суданом керує безсовісний злодійкуватий умовно словак. Йому є діло до суданців? До їх мови? До їх проблем? 99% - вкраде і втече в Словаччину бо там його ДІМ!

ОЦЕ саме ми бачимо і зараз. ДЛЯ 100% української влади ми туземці, яких треба продати на кораблі і дістати за це гроші
23.11.2025 18:16 Ответить
+11
Хто представляє Україну?
Досвідчені дипломати?
Чи знову: Алібаба, Чебурек, Карлсон, Тенор, Че Гевара, Рокет?
Може Коля сварщик, Вася таксист, Діма з гаражей, Стьопка з сільпо і Саня фотограф?
Як же ви всіх за Є-бали, бездарі тупорилі!
23.11.2025 18:25 Ответить
29-тим пунктом запишіть передачу Аляски росії!
23.11.2025 18:13 Ответить
ОСЬ ЩО БУВАЄ коли українцями керуюсь НЕ УКРАЇНЦІ.

Уявіть що Суданом керує безсовісний злодійкуватий умовно словак. Йому є діло до суданців? До їх мови? До їх проблем? 99% - вкраде і втече в Словаччину бо там його ДІМ!

ОЦЕ саме ми бачимо і зараз. ДЛЯ 100% української влади ми туземці, яких треба продати на кораблі і дістати за це гроші
23.11.2025 18:16 Ответить
А рулять від України - мінімум 2 (два) топ корупціонери-негідники!
23.11.2025 18:17 Ответить
23.11.2025 18:18 Ответить
23.11.2025 18:20 Ответить
👌
23.11.2025 18:39 Ответить
Золотий дощ Трампа рясно тече по зеленим пикам. Десь в бункері заплакав від уміленія маленький Зеленський. Наконец-то, дождалісь плати за ресурси.
23.11.2025 18:20 Ответить
Це якийсь цирк. Як можна вести переговори без участі агресора??? Зараз про щось домовляться, а потім ***** знов заведе свою шарманку про демілітаризацію та денацифікацію. І скаже, що йому цей план не підходить. І що далі?
23.11.2025 18:20 Ответить
23.11.2025 18:22 Ответить
еротіка?
23.11.2025 18:24 Ответить
інструкція
23.11.2025 18:26 Ответить
геморой!
23.11.2025 18:27 Ответить
23.11.2025 18:32 Ответить
Результат передбачуваний - нуль, зеро, ні про що.
За кілька місяців буде нова вистава під назвою "Мирний план"
23.11.2025 18:26 Ответить
Зеро - це для нас. А для трампона - привід не вводити санкції, а для пуйла - виграний час.
23.11.2025 18:43 Ответить
а там хоч є один пункт вимог для парашi? ну да, ну да, пiшов я...
23.11.2025 18:27 Ответить
Єдина надія на європу
23.11.2025 18:36 Ответить
Марна трата часу
23.11.2025 18:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_WvTTTD-Frk&t=48s

ось прекрасний діалог - Гончаренко й Заламєв .
Й знаєте , якщо Гончаренко першим розкрив цей план для загалу ...
То ось тут з Залмаєвим він аргументує свою позицію в перших коментраях до плану -28 , точно так, як пізніше коментували , як дипломатичний виверт Європейські лідери . Вони так теж сказали (угодливо під ідіотизм Трампа) - ми готові працювати з ЦИМ текстом як з основою...

Тому Гончаренко виступив як дипломат, котрим він таки працював не погано в ОБСЄ...

Я умисно розбудила дискусію щодо "зрадницької поспішної заяви Гончаренко щодо плану-28"
Й ще доречі , є схожа позиція Портнікова , котрому я точно довіряю більше ніж політику Гончаренко .
даю посилання нижче
23.11.2025 18:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XL_PncuH9aM&t=1s

це поки що ми не знаємо як потусять у Швейцарії , й як спіпадуть бажання команди АЛІБАБИ й аргументи ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ - а це абсолютно різні інтереси двох команд.

Хай буде проклятий той час в історії України коли Алібаба вирішує її долю!
23.11.2025 18:41 Ответить
Вы тут не сильно радуйтесь, что Зеленского приперли к стенке Трамп и его свора. Если З-команда сейчас посыпется, то посыпется и вся вертикаль власти с последующей войной всех против всех. Я сам в шоке от бессовестности власти , но сейчас разворачивается драма, когда украинцев загоняют под капитуляцию, которая может похоронить все государство. В результате у нас может не стать вообще никакого государства: ни честного, ни коррумпированного, вообще никакого, если трамповские подлецы продавят З и Али-бабу. Лучше думайте, что делать
23.11.2025 19:00 Ответить
Консультації між Україною та США... Я щось пропустив, нам з США мирний план потрібен? Ми з ними воюємо? Я то думав консультації між Україною і рашкою потрібні, а воно он як!
23.11.2025 19:03 Ответить
Чому ці переговори проходять без представників Європи?
23.11.2025 19:15 Ответить
 
 