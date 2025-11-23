2 457 26
В Женеве начался основной раунд переговоров между США и Украиной относительно мирного плана, - СМИ
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры в Женеве
Ранее сообщалось, что украинская делегация провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах происходящих в Женеве переговоров с участием делегаций США, Украины, ЕС и Британии относительно американского плана завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
Новость дополняется...
Уявіть що Суданом керує безсовісний злодійкуватий умовно словак. Йому є діло до суданців? До їх мови? До їх проблем? 99% - вкраде і втече в Словаччину бо там його ДІМ!
ОЦЕ саме ми бачимо і зараз. ДЛЯ 100% української влади ми туземці, яких треба продати на кораблі і дістати за це гроші
Досвідчені дипломати?
Чи знову: Алібаба, Чебурек, Карлсон, Тенор, Че Гевара, Рокет?
Може Коля сварщик, Вася таксист, Діма з гаражей, Стьопка з сільпо і Саня фотограф?
Як же ви всіх за Є-бали, бездарі тупорилі!
За кілька місяців буде нова вистава під назвою "Мирний план"
ось прекрасний діалог - Гончаренко й Заламєв .
Й знаєте , якщо Гончаренко першим розкрив цей план для загалу ...
То ось тут з Залмаєвим він аргументує свою позицію в перших коментраях до плану -28 , точно так, як пізніше коментували , як дипломатичний виверт Європейські лідери . Вони так теж сказали (угодливо під ідіотизм Трампа) - ми готові працювати з ЦИМ текстом як з основою...
Тому Гончаренко виступив як дипломат, котрим він таки працював не погано в ОБСЄ...
Я умисно розбудила дискусію щодо "зрадницької поспішної заяви Гончаренко щодо плану-28"
Й ще доречі , є схожа позиція Портнікова , котрому я точно довіряю більше ніж політику Гончаренко .
даю посилання нижче
це поки що ми не знаємо як потусять у Швейцарії , й як спіпадуть бажання команди АЛІБАБИ й аргументи ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ - а це абсолютно різні інтереси двох команд.
Хай буде проклятий той час в історії України коли Алібаба вирішує її долю!