В Женеве начался основной раунд переговоров между США и Украиной относительно мирного плана, - СМИ

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Переговоры в Женеве

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах происходящих в Женеве переговоров с участием делегаций США, Украины, ЕС и Британии относительно американского плана завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

