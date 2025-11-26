Зеленський: Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно
У середу, 26 листопада, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого йшлося, зокрема, про українське виробництво зброї.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Про що йшлося на Ставці?
"Кілька ключових напрямів розмови. Перше – ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет і збиття дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами – по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування, і треба нарощувати виробництво максимально. Окремо – ППО малого та середнього радіуса дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики. Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво", - розповів Зеленський.
Президент наголосив, що вітчизняне виробництво - це гарантія захисту.
Завдання мають бути виконані вчасно
"Українці не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях", - додав очільник держави.
- Нагадаємо, що також президент Володимир Зеленський заявив, що від українських військовослужбовців є запит на справедливе розподілення особового складу між бригадами ЗСУ. Невдовзі будуть проєкти рішень.
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Пердячим паром воюєш, всіх інвалідів з сіл повиколупував
Много розовенького!
Ты же обещал!!
Или у тебя обещалка работает
Только когда ДВУШКА на Москву?
Свода Lіve -В день виклику Умерова та Ермака на допит, вовка послав їх ( Єрмака головою делегації) на пермовини до Європи з делегацією США під головуванням Рубіо про програму -28 . Так, з тим самим Рубіо, котрий свого часу навіть біля туалету не захотів спілкуватися з Алібабою, котрий таки фотшопнув як співбесідника ...
МІРУ НАГЛОСТІ ЦИХ БЛДЄЙ неможливо осягнути
І сім фламіндічів на день?
В пустоту ... Как впрочем и все остальное.
якщо фронт обвалиться, він просто звалить жити в ізраїль.
"Целі ясни, задачі апрєдєлєни. За работу, таваріщі!"
https://youtu.be/3PAWv-Oaf_I?si=i2d6PSPH7cQwS3IC
А про якість зброї і *********** - то питання другорядне.
Сидять на третій лінії оборони тисячі воїнів і перепаюють те що банда Зеленського замовила зробити ніби вчасно.