УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Виробництво української зброї
1 553 47

Зеленський: Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно

Зеленський наголосив на необхідності вчасно виконати завдання ОПК
Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

У середу, 26 листопада, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого йшлося, зокрема, про українське виробництво зброї.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що йшлося на Ставці? 

"Кілька ключових напрямів розмови. Перше – ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет і збиття дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами – по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування, і треба нарощувати виробництво максимально. Окремо – ППО малого та середнього радіуса дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики. Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що вітчизняне виробництво - це гарантія захисту.

Читайте також: Зеленський: Держзамовлення на ракети "Фламінго" буде виконане до кінця року

Завдання мають бути виконані вчасно

"Українці не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях", - додав очільник держави.

  • Нагадаємо, що також президент Володимир Зеленський заявив, що від українських військовослужбовців є запит на справедливе розподілення особового складу між бригадами ЗСУ. Невдовзі будуть проєкти рішень.

Читайте також: Зеленський: Усі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) зброя (7904) виробництво (2008) Ставка (194)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Якої зброї !?
Пердячим паром воюєш, всіх інвалідів з сіл повиколупував
показати весь коментар
26.11.2025 20:42 Відповісти
+20
Обережно! Зегенерат "сцить в очі" "одноразовому електорату" замість того щоб звільнити і притягти до відповідальності єрмака і умєрова... Ну і скільки він ще буде трахати мізки?
показати весь коментар
26.11.2025 20:45 Відповісти
+19
Оманська ZеГнида оговтався після міндічгейта і повернувся до свого ницого гундосого піздєжа.
показати весь коментар
26.11.2025 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якої зброї !?
Пердячим паром воюєш, всіх інвалідів з сіл повиколупував
показати весь коментар
26.11.2025 20:42 Відповісти
Це зеленський кається перед Українцями, що заблокував=зірвав завдання ДОЗ в Україні, з 2019 року!!! Хоть би з горя, та не повісився зелупень ?!?
показати весь коментар
26.11.2025 21:26 Відповісти
Fire Point має бути усунута від оборонних замовлень до кінця розслідування корупційного скандалу!
показати весь коментар
27.11.2025 05:42 Відповісти
И розовенькое покажи!!!
Много розовенького!
Ты же обещал!!
Или у тебя обещалка работает
Только когда ДВУШКА на Москву?
показати весь коментар
26.11.2025 20:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sC3kHPcRO5w&t=15s Умеров и Ермак в шаге от подозрения, но Зеленский прикрыл? Новое из «Миндичгейта» | Свобода Live

Свода Lіve -В день виклику Умерова та Ермака на допит, вовка послав їх ( Єрмака головою делегації) на пермовини до Європи з делегацією США під головуванням Рубіо про програму -28 . Так, з тим самим Рубіо, котрий свого часу навіть біля туалету не захотів спілкуватися з Алібабою, котрий таки фотшопнув як співбесідника ...
МІРУ НАГЛОСТІ ЦИХ БЛДЄЙ неможливо осягнути
показати весь коментар
26.11.2025 22:02 Відповісти
фламіндіч додав зелупі потужності в активності.....
показати весь коментар
26.11.2025 20:43 Відповісти
Оманська ZеГнида оговтався після міндічгейта і повернувся до свого ницого гундосого піздєжа.
показати весь коментар
26.11.2025 20:44 Відповісти
Ця ****** ***** вважає, що зброю можна отримати, клацаючи мишкою по екрану, як у комп'ютерній грі. В тебе заводи стоять - без електрики верстати не працюють!
показати весь коментар
26.11.2025 20:45 Відповісти
"Зелені грабіжники збираються і дальше грабити українську казну і допомогу світової спільноти"
показати весь коментар
26.11.2025 20:45 Відповісти
Обережно! Зегенерат "сцить в очі" "одноразовому електорату" замість того щоб звільнити і притягти до відповідальності єрмака і умєрова... Ну і скільки він ще буде трахати мізки?
показати весь коментар
26.11.2025 20:45 Відповісти
кондом, де мульйон дронів? де твої фламінги, за карлсоном полетіли? опудало недороблене!
показати весь коментар
26.11.2025 20:46 Відповісти
Згадала бабка як була дівкою ...
показати весь коментар
26.11.2025 20:46 Відповісти
І три тисячі "фламінго" і 7 мільйонів дронів теж ? чи може вже забув що обіцяв
показати весь коментар
26.11.2025 20:46 Відповісти
А ще мільярд дерев щоб кацапи заблукали років так через 30...
показати весь коментар
26.11.2025 22:34 Відповісти
Нового міндіча вже призначив, міндічеподібний ти не наш?
показати весь коментар
26.11.2025 20:48 Відповісти
Завдання виробляти власну балістику Зелька не ставив. Ну на нет и суда нет.
показати весь коментар
26.11.2025 20:49 Відповісти
І тупнув ножкою...
показати весь коментар
26.11.2025 20:53 Відповісти
тупати не можна там - завгоспа ОПи може розбудити....
показати весь коментар
26.11.2025 20:59 Відповісти
Это он вовремя задачу поставил. Молодец.
показати весь коментар
26.11.2025 20:53 Відповісти
Це недоробло давало вказівки щоб зв'язок був в належному стпні та безперебійний,в ітозі йух на це лайно клали провайдери як і на його вказівки,так і тут буде,бо зеленський ЛАЙНО,а не президент.
показати весь коментар
26.11.2025 20:54 Відповісти
Татишо???

І сім фламіндічів на день?
показати весь коментар
26.11.2025 20:54 Відповісти
7,5.... не менше
показати весь коментар
26.11.2025 20:58 Відповісти
Провел-заслушал-поручил-видос... Ну в перерывах между турне такое занятие.
показати весь коментар
26.11.2025 20:55 Відповісти
А кому ты это сказал?
В пустоту ... Как впрочем и все остальное.
показати весь коментар
26.11.2025 20:56 Відповісти
Двушка повинна заходити вчасно
показати весь коментар
26.11.2025 20:56 Відповісти
Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно- але спершу відкати на Династію з золотими унітазами і «двушка на москву».
показати весь коментар
26.11.2025 20:56 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2025 20:58 Відповісти
Вава, психани і віддай частину намародереного на зброю для ЗСУ.
показати весь коментар
26.11.2025 20:58 Відповісти
він краще ще вкраде грошей, хто тих гоїв рахує..

якщо фронт обвалиться, він просто звалить жити в ізраїль.
показати весь коментар
26.11.2025 21:13 Відповісти
А процент відкатів встановив, для своїх "любих друзів" !?
показати весь коментар
26.11.2025 21:01 Відповісти
Шось це мені нагадує... а, згадав:
"Целі ясни, задачі апрєдєлєни. За работу, таваріщі!"
показати весь коментар
26.11.2025 21:04 Відповісти
Нещодавно керівництво компанії Fire Point, яка спеціалізується на виготовленні далекобійних засобів ураження, провело велику відкриту пресконференцію, щоб відповісти на запитання, які цікавлять журналістів.

https://youtu.be/3PAWv-Oaf_I?si=i2d6PSPH7cQwS3IC
показати весь коментар
26.11.2025 21:13 Відповісти
І не дай Бог якись Міндіч знову до Фламінго прокрадеця - заб!ю урода - Зеля
показати весь коментар
26.11.2025 21:14 Відповісти
Вова, як там Міндіч, багато ФлаМіндічив випустив?
показати весь коментар
26.11.2025 21:16 Відповісти
Сказав Зєля вчасно - але не сказав коли то вчасно має бути.

А про якість зброї і *********** - то питання другорядне.

Сидять на третій лінії оборони тисячі воїнів і перепаюють те що банда Зеленського замовила зробити ніби вчасно.
показати весь коментар
26.11.2025 21:16 Відповісти
Та ти що? Мудак. Відкати головне не забуть сказати щоб твої дружки взяли
показати весь коментар
26.11.2025 21:28 Відповісти
Ніхто вже це одоробло серйозно не сприймає...
показати весь коментар
26.11.2025 21:34 Відповісти
Заявив і одразу забув
показати весь коментар
26.11.2025 22:18 Відповісти
Довбило пихате думає воно ще щось вирішує...а як же 3к шт фламінго, невже встигнуть до кінця року?
показати весь коментар
26.11.2025 22:24 Відповісти
Ти не в відеозверненні демонструй що ти працюєш,а в реальності з виробниками.Мені байдуже що ти щодня гундосиш.Результат повинен бути.Досить твоїх бла-бла-бла.
показати весь коментар
26.11.2025 22:45 Відповісти
У озвучувач текстів з суфлеру може згадати, що він обіцяв?
показати весь коментар
26.11.2025 22:50 Відповісти
В обіцянки кремлівського блазня міг вірити тільки несповна розуму.
показати весь коментар
27.11.2025 07:40 Відповісти
Сам собі дає поради? Так він жеж верховний ? Чи то не той серіал? Серіал "хотьпоржом"?
показати весь коментар
27.11.2025 01:28 Відповісти
Тварина. Спочатку все розікрало, тепер вказівки дає...
показати весь коментар
27.11.2025 07:39 Відповісти
Чмо,где то ,что твой язык обещаел!?
показати весь коментар
27.11.2025 09:25 Відповісти
 
 