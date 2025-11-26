Зеленський: Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно

Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

У середу, 26 листопада, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого йшлося, зокрема, про українське виробництво зброї.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йшлося на Ставці?

"Кілька ключових напрямів розмови. Перше – ППО та все, що необхідно для щоденного збиття російських ракет і збиття дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з нашими партнерами – по всьому регулярний контроль Міністерства оборони та військового командування, і треба нарощувати виробництво максимально. Окремо – ППО малого та середнього радіуса дії. Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики. Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво", - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що вітчизняне виробництво - це гарантія захисту.

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Завдання мають бути виконані вчасно

"Українці не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях", - додав очільник держави.

Нагадаємо, що також президент Володимир Зеленський заявив, що від українських військовослужбовців є запит на справедливе розподілення особового складу між бригадами ЗСУ. Невдовзі будуть проєкти рішень.

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