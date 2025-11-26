Зеленский: Задачи по отечественному производству оружия должны быть выполнены вовремя
В среду, 26 ноября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла, в частности, об украинском производстве оружия.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
О чем шла речь на Ставке?
"Несколько ключевых направлений разговора. Первое – ПВО и все, что необходимо для ежедневного сбивания российских ракет и сбивания дронов. Финансирование перехватчиков, объем производства, договоренности с нашими партнерами – по всему регулярный контроль Министерства обороны и военного командования, и нужно наращивать производство максимально. Отдельно – ПВО малого и среднего радиуса действия. Это то, что нужно и для фронта, и для защиты объектов энергетики. Обновили потребности, и по этому будем увеличивать производство", – рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что отечественное производство – это гарантия защиты.
Задачи должны быть выполнены вовремя
"Украинцы не должны зависеть от того, удается ли что-то найти на мировом рынке или на складах партнеров. Задачи по производству должны быть выполнены вовремя, персональная ответственность за это на всех уровнях", - добавил глава государства.
- Напомним, что также президент Владимир Зеленский заявил, что от украинских военнослужащих есть запрос на справедливое распределение личного состава между бригадами ВСУ. Вскоре будут проекты решений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пердячим паром воюєш, всіх інвалідів з сіл повиколупував
Много розовенького!
Ты же обещал!!
Или у тебя обещалка работает
Только когда ДВУШКА на Москву?
Свода Lіve -В день виклику Умерова та Ермака на допит, вовка послав їх ( Єрмака головою делегації) на пермовини до Європи з делегацією США під головуванням Рубіо про програму -28 . Так, з тим самим Рубіо, котрий свого часу навіть біля туалету не захотів спілкуватися з Алібабою, котрий таки фотшопнув як співбесідника ...
МІРУ НАГЛОСТІ ЦИХ БЛДЄЙ неможливо осягнути
І сім фламіндічів на день?
В пустоту ... Как впрочем и все остальное.
якщо фронт обвалиться, він просто звалить жити в ізраїль.
"Целі ясни, задачі апрєдєлєни. За работу, таваріщі!"
https://youtu.be/3PAWv-Oaf_I?si=i2d6PSPH7cQwS3IC
А про якість зброї і *********** - то питання другорядне.
Сидять на третій лінії оборони тисячі воїнів і перепаюють те що банда Зеленського замовила зробити ніби вчасно.