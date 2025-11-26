Зеленский: Задачи по отечественному производству оружия должны быть выполнены вовремя

Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

В среду, 26 ноября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла, в частности, об украинском производстве оружия.

О чем шла речь на Ставке?

"Несколько ключевых направлений разговора. Первое – ПВО и все, что необходимо для ежедневного сбивания российских ракет и сбивания дронов. Финансирование перехватчиков, объем производства, договоренности с нашими партнерами – по всему регулярный контроль Министерства обороны и военного командования, и нужно наращивать производство максимально. Отдельно – ПВО малого и среднего радиуса действия. Это то, что нужно и для фронта, и для защиты объектов энергетики. Обновили потребности, и по этому будем увеличивать производство", – рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что отечественное производство – это гарантия защиты.

Задачи должны быть выполнены вовремя

"Украинцы не должны зависеть от того, удается ли что-то найти на мировом рынке или на складах партнеров. Задачи по производству должны быть выполнены вовремя, персональная ответственность за это на всех уровнях", - добавил глава государства.

Напомним, что также президент Владимир Зеленский заявил, что от украинских военнослужащих есть запрос на справедливое распределение личного состава между бригадами ВСУ. Вскоре будут проекты решений.

