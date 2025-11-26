Українці подали майже 11 млн заявок через "Дію" на виплату "Зимової підтримки", - Зеленський

На отримання "Зимової підтримки" через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок, ще майже 550 тисяч заявок - через мережу "Укрпошти".

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Виплати уже розпочалися

Глава держави розповів, що вже почалися виплати за програмою "Зимової підтримки" – і тим, хто оформив заявку в "Дії", і через "Укрпошту".

"Вже почались виплати, зокрема, і в прифронтових регіонах, у прикордонних регіонах із Росією. Тільки в таких громадах є вже більш ніж 133 тисячі заявок через Укрпошту, загалом через мережу Укрпошти – майже 550 тисяч заявок. Кількість у Дії – майже 11 мільйонів заявок", - сказав президент.

Заявку потрібно оформити в цьому році

Зеленський зауважив, що важливо оформити заявку саме в цьому році, до Різдва.

"Використати можна буде і наступного року – на комуналку, на визначені інші потреби і, звичайно, – на підтримку нашої армії через донати волонтерам. Кожен прояв підтримки має значення", - додав президент.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що з 15 листопада усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.

Зеленський заявив, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

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