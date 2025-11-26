Українці подали майже 11 млн заявок через "Дію" на виплату "Зимової підтримки", - Зеленський
На отримання "Зимової підтримки" через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок, ще майже 550 тисяч заявок - через мережу "Укрпошти".
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Виплати уже розпочалися
Глава держави розповів, що вже почалися виплати за програмою "Зимової підтримки" – і тим, хто оформив заявку в "Дії", і через "Укрпошту".
"Вже почались виплати, зокрема, і в прифронтових регіонах, у прикордонних регіонах із Росією. Тільки в таких громадах є вже більш ніж 133 тисячі заявок через Укрпошту, загалом через мережу Укрпошти – майже 550 тисяч заявок. Кількість у Дії – майже 11 мільйонів заявок", - сказав президент.
Заявку потрібно оформити в цьому році
Зеленський зауважив, що важливо оформити заявку саме в цьому році, до Різдва.
"Використати можна буде і наступного року – на комуналку, на визначені інші потреби і, звичайно, – на підтримку нашої армії через донати волонтерам. Кожен прояв підтримки має значення", - додав президент.
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Но мне нравится....
все інше тупо вкрали. бо ніхто не може перевірити скільки реально заявок було подано, а це мілярди гривень.
Меньше статистичної похибки
А вот все ,кого я ни спрошу - уже подали заявку!!!!!
Спустя год после выборов эти люди на мой вопрос
За кого вы голосовали - отвечали : не помню!!!!!!!!!
Всего однажды я встретила случайно женщину зрелого возраста
Дело было в Велмарте
Я с кем - то спорила по поводу Зели
А она стояла и слушала
Потом подошла ко мне
Спросила - как меня зовут
И ,наклонившись ко мне , прошептала
Галочка, простите меня
Я голосовала за Зеленского
И мне так стыдно!
Только однажды я встретила человека
Который безумно сожалел о своей ошибке
Пани звали Нина
Мы с ней долго говорили
Прошло много лет,но я помню то невероятное чувство почти восторга
Когда встречаешь ПРИЛИЧНОГО СОВЕСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА
Я буквально чувствую в ваших словах боль
Она мне так понятна
Я тоже после выборов 2019 пережила в буквальном смысле
Личную драму
Я так гордилась моей Украиной после Майдана
Мне казалось- что обратно никогда мы уже не вернемся
И что ,несмотря на трудности,на потери
Мы двинемся вперед
А откат назад произошёл так легко!!!
Почти играючи!!
Я помню,как не хотела никуда выходить из дома после того воскресенья
Когда Украина позеленела
А потом я поняла - я не могу позволить этим людям ,которые своим выбором изуродовали жизнь целой страны
Изуродовать и мою жизнь
И я просто стала почти отшельником
Я читаю книги
Смотрю западные сериалы
Пишу музыку
Я хочу сохранить себя
И вы ,пожалуйста , не забывайте об этом
Людей пассионарных очень мало
Сколько их уже погибло и еще погибнет
А значит - нужно выжить
Берегите себя!!!!!
Я очень признательна, что Вы написали
Меня это так тронуло ...
Пан Назар, вы уникальный!!!!!!
Ну вы и сами это понимаете про себя..
Нет слов....
Може кацапи щось дадуть... можна палити релейні шафи та авто ЗСУ за непогану ціну.
Тоді в України справа - швах.
СБУ пуп надірве ловити навідників та підпалювачів.
А от те, що нею виправдовують різну гидоту, засуджую.
Ти дійсно вважаєш, що чарка горілки допоможе алкоголіку, а тисяча гривень бідному пенсіонеру?
Влюбилась Сара в комиссара,
схлестнулись гены в чреве сонном,
трех сыновей родила Сарра,
все - продавцы в комиссионном.
А не пошла б за комиссара,
влюбившись в одного из мирных,
То упомянутая Сара,
Владела б сетью ювелирных.
"На Покровському напрямку - пекло, воїнам потрібна допомога з придбанням дронів, - волонтерка Юсупова"
у потужных всё "логично"