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Новини Зимова підтримка від уряду
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Українці подали майже 11 млн заявок через "Дію" на виплату "Зимової підтримки", - Зеленський

Зимова підтримка: Українці подали майже 11 млн заявок через "Дію" та понад 500 тис. через "Укрпошту"

На отримання "Зимової підтримки" через Дію надійшло майже 11 мільйонів заявок, ще майже 550 тисяч заявок - через мережу "Укрпошти".

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Виплати уже розпочалися

Глава держави розповів, що вже почалися виплати за програмою "Зимової підтримки" – і тим, хто оформив заявку в "Дії", і через "Укрпошту".

"Вже почались виплати, зокрема, і в прифронтових регіонах, у прикордонних регіонах із Росією. Тільки в таких громадах є вже більш ніж 133 тисячі заявок через Укрпошту, загалом через мережу Укрпошти – майже 550 тисяч заявок. Кількість у Дії – майже 11 мільйонів заявок", - сказав президент.

Заявку потрібно оформити в цьому році

Зеленський зауважив, що важливо оформити заявку саме в цьому році, до Різдва.

"Використати можна буде і наступного року – на комуналку, на визначені інші потреби і, звичайно, – на підтримку нашої армії через донати волонтерам. Кожен прояв підтримки має значення", - додав президент.

Читайте також: Стартували перші виплати зимової підтримки. Подано понад 10 млн заявок, - Свириденко

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що з 15 листопада усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн.
  • Зеленський заявив, що гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

Читайте також: "Зимова підтримка": "Укрпошта" розширила виплату 1000 гривень на всі населені пункти країни

Автор: 

виплати (1306) Зеленський Володимир (27960) підтримка (806)
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Топ коментарі
+17
-11,000,000,000грн., які могли піти на допомогу військовим або біженцям.
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26.11.2025 22:04 Відповісти
+12
Можна по-різному виправдовувати нікчемність.
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26.11.2025 22:09 Відповісти
+10
З людей, які не знають гідності.
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26.11.2025 22:08 Відповісти
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Я опять в меньшинстве
Но мне нравится....
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26.11.2025 22:00 Відповісти
я теж не брав, дію поставлю хіба що якщо будуть розстрілювати за відмову її поставити
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26.11.2025 22:08 Відповісти
серед знайомих нікого немае що брали чи подали на ці гроші. може іх просто вкрали і ****** що роздали?
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26.11.2025 22:29 Відповісти
ви праві. максимум 3-4 мільйони людей цю тисячу взяли, ну як взяли, їм автоматично нарахували.
все інше тупо вкрали. бо ніхто не може перевірити скільки реально заявок було подано, а це мілярди гривень.
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26.11.2025 22:35 Відповісти
Просто ваши приличные знакомые составляют такую крошечную часть общества !!!
Меньше статистичної похибки
А вот все ,кого я ни спрошу - уже подали заявку!!!!!
Спустя год после выборов эти люди на мой вопрос
За кого вы голосовали - отвечали : не помню!!!!!!!!!
Всего однажды я встретила случайно женщину зрелого возраста
Дело было в Велмарте
Я с кем - то спорила по поводу Зели
А она стояла и слушала
Потом подошла ко мне
Спросила - как меня зовут
И ,наклонившись ко мне , прошептала
Галочка, простите меня
Я голосовала за Зеленского
И мне так стыдно!
Только однажды я встретила человека
Который безумно сожалел о своей ошибке
Пани звали Нина
Мы с ней долго говорили
Прошло много лет,но я помню то невероятное чувство почти восторга
Когда встречаешь ПРИЛИЧНОГО СОВЕСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА
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26.11.2025 22:39 Відповісти
Прочитав до кінця ваш коментар.побачив у ньому свою історію.Дивує і сильно дратує, тупість,нікчемність,байдужість яка несе за собою смерть,величезної кількості дорослих несвідомих жителів (не громадян) нашої країни.
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27.11.2025 14:12 Відповісти
Дякую,что написали
Я буквально чувствую в ваших словах боль
Она мне так понятна
Я тоже после выборов 2019 пережила в буквальном смысле
Личную драму
Я так гордилась моей Украиной после Майдана
Мне казалось- что обратно никогда мы уже не вернемся
И что ,несмотря на трудности,на потери
Мы двинемся вперед
А откат назад произошёл так легко!!!
Почти играючи!!
Я помню,как не хотела никуда выходить из дома после того воскресенья
Когда Украина позеленела
А потом я поняла - я не могу позволить этим людям ,которые своим выбором изуродовали жизнь целой страны
Изуродовать и мою жизнь
И я просто стала почти отшельником
Я читаю книги
Смотрю западные сериалы
Пишу музыку
Я хочу сохранить себя
И вы ,пожалуйста , не забывайте об этом
Людей пассионарных очень мало
Сколько их уже погибло и еще погибнет
А значит - нужно выжить
Берегите себя!!!!!
Я очень признательна, что Вы написали
Меня это так тронуло ...
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27.11.2025 15:29 Відповісти
Не зміг терпіти цього сорому....звільнився з армії після 12 років служби, та виїхав з України..... Але 26 лютого 2022 я вже був в строю однієї з бригад ДШВ.
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27.11.2025 16:31 Відповісти
С ума сойти!
Пан Назар, вы уникальный!!!!!!
Ну вы и сами это понимаете про себя..
Нет слов....
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27.11.2025 16:39 Відповісти
Радію що в мене є однодумці,шкода що їх мало.дякую
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27.11.2025 17:51 Відповісти
можна я свою тисячу подарую клоунам щоб вони на тисячу менше крали хоча б енергетиці і в ЗСУ
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26.11.2025 22:04 Відповісти
Svoju 1000 hochu viddaty zhido -masonam. Jak ce zrobyty?
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26.11.2025 22:08 Відповісти
ось тут є посилання та рахунки: жиди, масони, рептилоїди
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26.11.2025 22:12 Відповісти
-11,000,000,000грн., які могли піти на допомогу військовим або біженцям.
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26.11.2025 22:04 Відповісти
ПОДАЧКАМИ ПРИКАЛУЄТЬСЯ З УКРАЇНЦІВ
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26.11.2025 22:06 Відповісти
З людей, які не знають гідності.
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26.11.2025 22:08 Відповісти
Так пенсії 3 тис - вижити це завданя з зірочкою
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26.11.2025 22:11 Відповісти
Співчуваю.
Може кацапи щось дадуть... можна палити релейні шафи та авто ЗСУ за непогану ціну.
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26.11.2025 22:35 Відповісти
Та! - в 5 млн українців пенсія до 5 - ти тис
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26.11.2025 22:39 Відповісти
Тобто, ти вважаєш, що це 5 млн людей, які візьмуть у будь-кого?

Тоді в України справа - швах.
СБУ пуп надірве ловити навідників та підпалювачів.
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26.11.2025 22:41 Відповісти
Ні - для чого ці крайнощі - я кажу шо наші пенсіонери найбідніші в Європі - навіть молдавани нас обскакали в яких є тільки вино
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26.11.2025 22:48 Відповісти
Я не засуддую бідність.

А от те, що нею виправдовують різну гидоту, засуджую.
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26.11.2025 22:59 Відповісти
І?Тому ти радієш подачці?
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26.11.2025 22:45 Відповісти
До чого це? - українці в основній масі найбідніша нація Європи
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26.11.2025 22:51 Відповісти
Тобто, ці твої дописи не мають ніякого відношення до популістської подачки ЗЄрмаків?

Ти дійсно вважаєш, що чарка горілки допоможе алкоголіку, а тисяча гривень бідному пенсіонеру?
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26.11.2025 23:02 Відповісти
Я ж написав - ПРИКАЛУЄТЬСЯ
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26.11.2025 23:09 Відповісти
Не найбідніші а найдурніші.А те як ми радіємо подачці-то й гідності у нас немає
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26.11.2025 23:06 Відповісти
Коло замкнулось - чого бідний - бо дурний - чого дурний - бо бідний
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26.11.2025 23:12 Відповісти
Ні,головна проблема-ми дурні
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27.11.2025 08:26 Відповісти
з моїх знайомих беруть ці гроші здебільшого ті у кого і своїх вистачає. Одна накупила непорібні ліки. Інша не знала на що витратити.
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26.11.2025 23:23 Відповісти
А переказати військовим?
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26.11.2025 23:26 Відповісти
Не заберуть гроші вони - заберуть міндічі! Потрібно брати...
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26.11.2025 22:07 Відповісти
Можна по-різному виправдовувати нікчемність.
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26.11.2025 22:09 Відповісти
Совок
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26.11.2025 22:13 Відповісти
Це яскравий приклад кінця епохи бідності
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26.11.2025 22:09 Відповісти
І закінчення епохи гідності
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26.11.2025 23:07 Відповісти
Зелений комунізм
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26.11.2025 22:12 Відповісти
ну розказувати можна.....
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26.11.2025 22:19 Відповісти
головне списати
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26.11.2025 22:21 Відповісти
Жив і живу без подачок цих пейсатих ...
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26.11.2025 22:36 Відповісти
За грьобану тисячу (голімі 25 баксів!) влізти в цифрове гетто? Та ну нах...
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26.11.2025 22:40 Відповісти
Трошки про "ідеали" ZE-ЫлитЫ:

Влюбилась Сара в комиссара,
схлестнулись гены в чреве сонном,
трех сыновей родила Сарра,
все - продавцы в комиссионном.

А не пошла б за комиссара,
влюбившись в одного из мирных,
То упомянутая Сара,
Владела б сетью ювелирных.
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26.11.2025 22:41 Відповісти
Це скоріше "ідеали"автора (Губєрмана), а не "ZE-ЫлитЫ":
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27.11.2025 19:15 Відповісти
"Українці подали майже 11 млн заявок через "Дію" на виплату "Зимової підтримки"

"На Покровському напрямку - пекло, воїнам потрібна допомога з придбанням дронів, - волонтерка Юсупова"

у потужных всё "логично"
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26.11.2025 22:47 Відповісти
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26.11.2025 22:48 Відповісти
у нас в смт на базарі це обговорюють. Навіть сусідки, яким за 90 років пр це знають.
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26.11.2025 23:25 Відповісти
В Тебе в центрі Покровська москалі, а ти тут за срану тисячу розповідаєш, нікчема.
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26.11.2025 22:50 Відповісти
Коли ти вже, падло, вдавишся «своєю допомогою»?
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26.11.2025 23:25 Відповісти
Продажні не люди вибрали проодажного,бо однакові
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27.11.2025 06:47 Відповісти
Як же цей мендель дістав своїми гундосиками.
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27.11.2025 07:01 Відповісти
Ішака зовсім не цікавить війна, її перебіг та результати. Обкурене чмо переймається своїм рейтингом та майбутніми виборами.
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27.11.2025 07:27 Відповісти
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27.11.2025 08:37 Відповісти
А де греча?!
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27.11.2025 09:15 Відповісти
Мародер смел крошки со стола.
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27.11.2025 09:22 Відповісти
 
 