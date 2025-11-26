РУС
Украинцы подали почти 11 млн заявок через "Дію" на выплату "Зимней поддержки", - Зеленский

Зимняя поддержка: украинцы подали почти 11 млн заявок через "Дію" и более 500 тыс. через "Укрпочту"

На получение "Зимней поддержки" через "Действие" поступило почти 11 миллионов заявок, еще почти 550 тысяч заявок - через сеть "Укрпочты".

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Выплаты уже начались

Глава государства рассказал, что уже начались выплаты по программе "Зимней поддержки" - и тем, кто оформил заявку в "Дії", и через "Укрпочту".

"Уже начались выплаты, в частности, и в прифронтовых регионах, в приграничных регионах с Россией. Только в таких громадах - уже более 133 тысяч заявок через Укрпочту, в целом через сеть Укрпочты – почти 550 тысяч заявок. Количество в Дії – почти 11 миллионов заявок", – сказал президент.

Заявку нужно оформить в этом году

Зеленский отметил, что важно оформить заявку именно в этом году, до Рождества.

"Использовать можно будет и в следующем году – на коммуналку, на определенные другие нужды и, конечно, – на поддержку нашей армии через донаты волонтерам. Каждое проявление поддержки имеет значение", - добавил президент.

Читайте также: Стартовала первая выплата зимней поддержки. Подано более 10 млн заявок, - Свириденко

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что с 15 ноября все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.
  • Зеленский заявил, что деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

Читайте также: "Зимняя поддержка": "Укрпочта" расширила выплату 1000 гривен на все населенные пункты страны

выплаты (722) Зеленский Владимир (22739) поддержка (746)
+11
-11,000,000,000грн., які могли піти на допомогу військовим або біженцям.
26.11.2025 22:04 Ответить
+9
Можна по-різному виправдовувати нікчемність.
26.11.2025 22:09 Ответить
+8
З людей, які не знають гідності.
26.11.2025 22:08 Ответить
Я опять в меньшинстве
Но мне нравится....
26.11.2025 22:00 Ответить
я теж не брав, дію поставлю хіба що якщо будуть розстрілювати за відмову її поставити
26.11.2025 22:08 Ответить
серед знайомих нікого немае що брали чи подали на ці гроші. може іх просто вкрали і ****** що роздали?
26.11.2025 22:29 Ответить
ви праві. максимум 3-4 мільйони людей цю тисячу взяли, ну як взяли, їм автоматично нарахували.
все інше тупо вкрали. бо ніхто не може перевірити скільки реально заявок було подано, а це мілярди гривень.
26.11.2025 22:35 Ответить
Просто ваши приличные знакомые составляют такую крошечную часть общества !!!
Меньше статистичної похибки
А вот все ,кого я ни спрошу - уже подали заявку!!!!!
Спустя год после выборов эти люди на мой вопрос
За кого вы голосовали - отвечали : не помню!!!!!!!!!
Всего однажды я встретила случайно женщину зрелого возраста
Дело было в Велмарте
Я с кем - то спорила по поводу Зели
А она стояла и слушала
Потом подошла ко мне
Спросила - как меня зовут
И ,наклонившись ко мне , прошептала
Галочка, простите меня
Я голосовала за Зеленского
И мне так стыдно!
Только однажды я встретила человека
Который безумно сожалел о своей ошибке
Пани звали Нина
Мы с ней долго говорили
Прошло много лет,но я помню то невероятное чувство почти восторга
Когда встречаешь ПРИЛИЧНОГО СОВЕСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА
26.11.2025 22:39 Ответить
можна я свою тисячу подарую клоунам щоб вони на тисячу менше крали хоча б енергетиці і в ЗСУ
показать весь комментарий
26.11.2025 22:04 Ответить
Svoju 1000 hochu viddaty zhido -masonam. Jak ce zrobyty?
26.11.2025 22:08 Ответить
ось тут є посилання та рахунки: жиди, масони, рептилоїди
26.11.2025 22:12 Ответить
ПОДАЧКАМИ ПРИКАЛУЄТЬСЯ З УКРАЇНЦІВ
26.11.2025 22:06 Ответить
З людей, які не знають гідності.
26.11.2025 22:08 Ответить
Так пенсії 3 тис - вижити це завданя з зірочкою
26.11.2025 22:11 Ответить
Співчуваю.
Може кацапи щось дадуть... можна палити релейні шафи та авто ЗСУ за непогану ціну.
26.11.2025 22:35 Ответить
Та! - в 5 млн українців пенсія до 5 - ти тис
26.11.2025 22:39 Ответить
Тобто, ти вважаєш, що це 5 млн людей, які візьмуть у будь-кого?

Тоді в України справа - швах.
СБУ пуп надірве ловити навідників та підпалювачів.
26.11.2025 22:41 Ответить
Ні - для чого ці крайнощі - я кажу шо наші пенсіонери найбідніші в Європі - навіть молдавани нас обскакали в яких є тільки вино
26.11.2025 22:48 Ответить
Я не засуддую бідність.

А от те, що нею виправдовують різну гидоту, засуджую.
26.11.2025 22:59 Ответить
І?Тому ти радієш подачці?
26.11.2025 22:45 Ответить
До чого це? - українці в основній масі найбідніша нація Європи
26.11.2025 22:51 Ответить
Тобто, ці твої дописи не мають ніякого відношення до популістської подачки ЗЄрмаків?

Ти дійсно вважаєш, що чарка горілки допоможе алкоголіку, а тисяча гривень бідному пенсіонеру?
26.11.2025 23:02 Ответить
Я ж написав - ПРИКАЛУЄТЬСЯ
26.11.2025 23:09 Ответить
Не найбідніші а найдурніші.А те як ми радіємо подачці-то й гідності у нас немає
26.11.2025 23:06 Ответить
Коло замкнулось - чого бідний - бо дурний - чого дурний - бо бідний
26.11.2025 23:12 Ответить
з моїх знайомих беруть ці гроші здебільшого ті у кого і своїх вистачає. Одна накупила непорібні ліки. Інша не знала на що витратити.
26.11.2025 23:23 Ответить
А переказати військовим?
26.11.2025 23:26 Ответить
Не заберуть гроші вони - заберуть міндічі! Потрібно брати...
26.11.2025 22:07 Ответить
Можна по-різному виправдовувати нікчемність.
26.11.2025 22:09 Ответить
Совок
26.11.2025 22:13 Ответить
Це яскравий приклад кінця епохи бідності
26.11.2025 22:09 Ответить
І закінчення епохи гідності
26.11.2025 23:07 Ответить
Зелений комунізм
26.11.2025 22:12 Ответить
ну розказувати можна.....
26.11.2025 22:19 Ответить
головне списати
26.11.2025 22:21 Ответить
Жив і живу без подачок цих пейсатих ...
26.11.2025 22:36 Ответить
За грьобану тисячу (голімі 25 баксів!) влізти в цифрове гетто? Та ну нах...
26.11.2025 22:40 Ответить
Трошки про "ідеали" ZE-ЫлитЫ:

Влюбилась Сара в комиссара,
схлестнулись гены в чреве сонном,
трех сыновей родила Сарра,
все - продавцы в комиссионном.

А не пошла б за комиссара,
влюбившись в одного из мирных,
То упомянутая Сара,
Владела б сетью ювелирных.
26.11.2025 22:41 Ответить
"Українці подали майже 11 млн заявок через "Дію" на виплату "Зимової підтримки"

"На Покровському напрямку - пекло, воїнам потрібна допомога з придбанням дронів, - волонтерка Юсупова"

у потужных всё "логично"
26.11.2025 22:47 Ответить
26.11.2025 22:48 Ответить
у нас в смт на базарі це обговорюють. Навіть сусідки, яким за 90 років пр це знають.
26.11.2025 23:25 Ответить
В Тебе в центрі Покровська москалі, а ти тут за срану тисячу розповідаєш, нікчема.
26.11.2025 22:50 Ответить
Коли ти вже, падло, вдавишся «своєю допомогою»?
26.11.2025 23:25 Ответить
 
 