Украинцы подали почти 11 млн заявок через "Дію" на выплату "Зимней поддержки", - Зеленский

На получение "Зимней поддержки" через "Действие" поступило почти 11 миллионов заявок, еще почти 550 тысяч заявок - через сеть "Укрпочты".

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский

Выплаты уже начались

Глава государства рассказал, что уже начались выплаты по программе "Зимней поддержки" - и тем, кто оформил заявку в "Дії", и через "Укрпочту".

"Уже начались выплаты, в частности, и в прифронтовых регионах, в приграничных регионах с Россией. Только в таких громадах - уже более 133 тысяч заявок через Укрпочту, в целом через сеть Укрпочты – почти 550 тысяч заявок. Количество в Дії – почти 11 миллионов заявок", – сказал президент.

Заявку нужно оформить в этом году

Зеленский отметил, что важно оформить заявку именно в этом году, до Рождества.

"Использовать можно будет и в следующем году – на коммуналку, на определенные другие нужды и, конечно, – на поддержку нашей армии через донаты волонтерам. Каждое проявление поддержки имеет значение", - добавил президент.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что с 15 ноября все граждане Украины, находящиеся на территории страны, могут подать заявку на разовую денежную помощь в размере 1000 грн.

Зеленский заявил, что деньги должны поступить через 10 дней после оформления заявки.

