Украинцы подали почти 11 млн заявок через "Дію" на выплату "Зимней поддержки", - Зеленский
На получение "Зимней поддержки" через "Действие" поступило почти 11 миллионов заявок, еще почти 550 тысяч заявок - через сеть "Укрпочты".
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Выплаты уже начались
Глава государства рассказал, что уже начались выплаты по программе "Зимней поддержки" - и тем, кто оформил заявку в "Дії", и через "Укрпочту".
"Уже начались выплаты, в частности, и в прифронтовых регионах, в приграничных регионах с Россией. Только в таких громадах - уже более 133 тысяч заявок через Укрпочту, в целом через сеть Укрпочты – почти 550 тысяч заявок. Количество в Дії – почти 11 миллионов заявок", – сказал президент.
Заявку нужно оформить в этом году
Зеленский отметил, что важно оформить заявку именно в этом году, до Рождества.
"Использовать можно будет и в следующем году – на коммуналку, на определенные другие нужды и, конечно, – на поддержку нашей армии через донаты волонтерам. Каждое проявление поддержки имеет значение", - добавил президент.
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но мне нравится....
все інше тупо вкрали. бо ніхто не може перевірити скільки реально заявок було подано, а це мілярди гривень.
Меньше статистичної похибки
А вот все ,кого я ни спрошу - уже подали заявку!!!!!
Спустя год после выборов эти люди на мой вопрос
За кого вы голосовали - отвечали : не помню!!!!!!!!!
Всего однажды я встретила случайно женщину зрелого возраста
Дело было в Велмарте
Я с кем - то спорила по поводу Зели
А она стояла и слушала
Потом подошла ко мне
Спросила - как меня зовут
И ,наклонившись ко мне , прошептала
Галочка, простите меня
Я голосовала за Зеленского
И мне так стыдно!
Только однажды я встретила человека
Который безумно сожалел о своей ошибке
Пани звали Нина
Мы с ней долго говорили
Прошло много лет,но я помню то невероятное чувство почти восторга
Когда встречаешь ПРИЛИЧНОГО СОВЕСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА
Може кацапи щось дадуть... можна палити релейні шафи та авто ЗСУ за непогану ціну.
Тоді в України справа - швах.
СБУ пуп надірве ловити навідників та підпалювачів.
А от те, що нею виправдовують різну гидоту, засуджую.
Ти дійсно вважаєш, що чарка горілки допоможе алкоголіку, а тисяча гривень бідному пенсіонеру?
Влюбилась Сара в комиссара,
схлестнулись гены в чреве сонном,
трех сыновей родила Сарра,
все - продавцы в комиссионном.
А не пошла б за комиссара,
влюбившись в одного из мирных,
То упомянутая Сара,
Владела б сетью ювелирных.
"На Покровському напрямку - пекло, воїнам потрібна допомога з придбанням дронів, - волонтерка Юсупова"
у потужных всё "логично"