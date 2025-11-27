До довічного засуджено Кузіна, обвинуваченого в ліквідації генерала РФ Москалика, - росЗМІ

Суд засудив Гната Кузіна до довічного ув’язнення за теракт, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант РФ Ярослав Москалик. Обвинувачення стверджує, що він півтора року готував підрив авто в Балашисі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медіазону.

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Гната Кузіна визнали винним у скоєнні теракту, навчанні тероризму, участі у терористичній спільноті, зберіганні та виготовленні вибухівки, а також у використанні підробленого документа.

За версією обвинувачення, він приблизно півтора року готував убивство заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Ярослава Москалика.

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Нагадаємо, 25 квітня в підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль - було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика.

26 квітня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання виконавця ліквідації генерала Москалика Гната Кузіна.

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Що відомо про обвинуваченого Кузіна

На каналі BAZA навели слова Гната Кузіна під час допиту: "Я був завербований українськими спецслужбами у квітні 2023 року. У вересні за вказівкою куратора я переїхав до Москви, у листопаді 2024 — заселився на адресу за його вказівкою. У лютому 2024 року я купив "Фольксваген", за вказівкою куратора я знайшов схованку, забрав звідти камеру і бомбу, яку я встановив в автомобіль. Вибух був здійснений дистанційно куратором".

Telegram-канал "112", який називають наближеним до російських силовиків, пише, що Кузіна затримали в Туреччині та доправили до Москви.

Зазначається, що затриманий є уродженцем міста Суми, який довгий час жив у Карачаєво-Черкеській Республіці РФ, але нещодавно опинився в Підмосков’ї.