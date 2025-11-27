РУС
Ликвидация российских окукпантов
1 648 6

Обвиняемого в ликвидации генерала РФ Москалика - Кузина, приговорили к пожизненному заключению, - росСМИ

Чем занимался ликвидированный генерал РФ Ярослав Москалик

Суд приговорил Игната Кузина к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погиб генерал-лейтенант РФ Ярослав Москалик. Обвинение утверждает, что он полтора года готовил подрыв автомобиля в Балашихе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Медиазону.

Игната Кузина признали виновным в совершении теракта, обучении терроризму, участии в террористическом сообществе, хранении и изготовлении взрывчатки, а также в использовании поддельного документа.

По версии обвинения, он примерно полтора года готовил убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика.

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль - был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.

26 апреля Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании исполнителя ликвидации генерала Москалика Игната Кузина.

Что известно об обвиняемом Кузине

На канале BAZA привели слова Игната Кузина во время допроса: "Я был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. В сентябре по указанию куратора я переехал в Москву, в ноябре 2024 — поселился по его указанию. В феврале 2024 года я купил "Фольксваген", по указанию куратора я нашел тайник, забрал оттуда камеру и бомбу, которую я установил в автомобиль. Взрыв был осуществлен дистанционно куратором".

Telegram-канал "112", который называют приближенным к российским силовикам, пишет, что Кузина задержали в Турции и доставили в Москву.

Отмечается, что задержанный является уроженцем города Сумы, который долгое время жил в Карачаево-Черкесской Республике РФ, но недавно оказался в Подмосковье.

Справжній Герой України! Треба витягувати його з лап кацапів, бо жити йому не дадуть
27.11.2025 17:50 Ответить
Це малюк чи буданов не зміг забезпечити відхід агенту...
27.11.2025 17:55 Ответить
Та їм обом він ***** ,як і решта !
27.11.2025 18:22 Ответить
дивно що в Туреччіну подався...а, взагалі то, відхід було здійснено добре
27.11.2025 18:32 Ответить
пишуть був затриманий в Турції
27.11.2025 18:32 Ответить
довіри Ердогану немає, є відома історія, під час перегляду міжнародного матчу з футболу у одному з турецьких готелів росіянин вбив українця із Запоріжжя, бо йому не сподобалися його футбольні симпатії, після чого турки відпустили росіянина додому, аби лише вони приїжджали до них відпочивати і витрачали гроші
27.11.2025 18:44 Ответить
 
 