Обвиняемого в ликвидации генерала РФ Москалика - Кузина, приговорили к пожизненному заключению, - росСМИ

Суд приговорил Игната Кузина к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погиб генерал-лейтенант РФ Ярослав Москалик. Обвинение утверждает, что он полтора года готовил подрыв автомобиля в Балашихе.

Игната Кузина признали виновным в совершении теракта, обучении терроризму, участии в террористическом сообществе, хранении и изготовлении взрывчатки, а также в использовании поддельного документа.

По версии обвинения, он примерно полтора года готовил убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика.

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль - был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.

26 апреля Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании исполнителя ликвидации генерала Москалика Игната Кузина.

Что известно об обвиняемом Кузине

На канале BAZA привели слова Игната Кузина во время допроса: "Я был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. В сентябре по указанию куратора я переехал в Москву, в ноябре 2024 — поселился по его указанию. В феврале 2024 года я купил "Фольксваген", по указанию куратора я нашел тайник, забрал оттуда камеру и бомбу, которую я установил в автомобиль. Взрыв был осуществлен дистанционно куратором".

Telegram-канал "112", который называют приближенным к российским силовикам, пишет, что Кузина задержали в Турции и доставили в Москву.

Отмечается, что задержанный является уроженцем города Сумы, который долгое время жил в Карачаево-Черкесской Республике РФ, но недавно оказался в Подмосковье.