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Новини РФ готується до війни проти Європи
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Швейцарська армія не здатна ефективно відбити масштабний напад, - внутрішній звіт Міноборони

Армія Швейцарії не готова до війни

Швейцарія фактично не готова до оборони у разі атаки з повітря чи суші. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у внутрішньому звіті Міністерства оборони, який опинився у розпорядженні швейцарського видання Blick.

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Висновки звіту про обороноздатність

Згідно з документом, армія може "лише дуже обмежено відбивати дистанційну атаку", а у разі масштабного нападу її можливості ще більш обмежені.

"Іншими словами: зараз Конфедерація не є обороноздатною. Основна причина — армія досі фінансово перебуває у часах мирного періоду", — зазначає Blick.

Звіт наголошує, що безпекова ситуація в Європі погіршилася після початку війни в Україні, і Швейцарія вже перебуває у центрі гібридного міжнародного конфлікту з кіберзагрозами, дезінформацією та ризиком нападів на критичну інфраструктуру.

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Сценарії можливого нападу

Документ підкреслює, що наземне вторгнення у найближчій перспективі малоймовірне, а основною загрозою залишаються удари з повітря. Швейцарська армія до такого сценарію підготовлена слабко: "Армія може лише дуже обмежено або взагалі не відбити дистанційні атаки".

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Якщо атаки з повітря супроводжуватимуться наземним вторгненням, ситуація для Швейцарії стане критичною. Озброєння армії застаріле, бракує оснащення та запасів, що робить масштабну оборону практично неможливою.

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війна (1645) оборона (4956) Швейцарія (936)
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Топ коментарі
+11
Швейцарія тримає таємниці і ключі від сейфів всіх злодіїв, казнокрадів, шахраїв і диктаторів світу.

Це і є найкращий швейцарський захист.
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30.11.2025 21:53 Відповісти
+10
главно дєло шоб форма красівая била.

А проти дронів можно виставити потужний швейцарський нейтралітет.
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30.11.2025 21:51 Відповісти
+8
А хіба тільки швейцарська? Зараз в Європі тільки лдна армія може протистояти кацапам. І це Українські ЗСУ! СЛАВА ЗСУ!
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30.11.2025 22:00 Відповісти
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В такому випадку нехай готовлять ярмо - будуть рабами кемлівського маніака )
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30.11.2025 21:48 Відповісти
угу, только кремлевскому ******** чтоб добратья до Швейцарии надо пройти всю Украину, Польшу и Германию. ******** пыль глотать.
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30.11.2025 22:59 Відповісти
Так в них же "нейтралітет"? Чи почали щось підозрювати, що навіть він не врятує?
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30.11.2025 21:49 Відповісти
Нарешті почали ЩОСЬ підозрювати, а не тільки вальку-стакан з почестями приймати!
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30.11.2025 23:15 Відповісти
у них армія по принципу ТРО - за два дні можуть мільйон штиків виставити. Тобто окупувати їх буде нереально - але закидати ракетами та дронами запросто
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01.12.2025 00:20 Відповісти
В них десь "від 25 до 40%" чоловічого населення - резервісти, які пройшли службу та декілька військових зборів (і не таких, як у нас були - просто пияцтво, а реально з муштрою та стрільбами). Там принаймні півмільйона домогосподарств мають армійську зброю (автоматичну чи напівавтоматичну гвинтівку) вдома - бо резервісти десятиріччями були зобов'язані її тримати вдома. Це на додачу до цивільної мисливської зброї.

Саме цьому їх нереально окупувати без принаймні 10кратної переваги - стріляти там реально будуть з під кожного куща, а не так, як в Україні в 2022 році - голіруч на танки.
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01.12.2025 10:04 Відповісти
главно дєло шоб форма красівая била.

А проти дронів можно виставити потужний швейцарський нейтралітет.
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30.11.2025 21:51 Відповісти
АЛЕ ВОНИ ХОЧА Б ЧЕСНІ З СОБОЮ. А країни НАТО брешуть самі собі що НАТО чи 5 стаття їх захистить - ні, ці папери 0, пустота, США кидали
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30.11.2025 21:52 Відповісти
Швейцарія тримає таємниці і ключі від сейфів всіх злодіїв, казнокрадів, шахраїв і диктаторів світу.

Це і є найкращий швейцарський захист.
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30.11.2025 21:53 Відповісти
Тому Адік, так і не наважився на них напасти
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30.11.2025 22:10 Відповісти
ні, не тому. у адіка уже був план нападу. але була не завершеною справа з британією і йшла підготовка до війни з совком. а ще любі союзнички всралися в Греції і їх треба було негайно рятувати. тому якось не до швейцарців було, звісно.
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30.11.2025 23:22 Відповісти
Був план. І було багато причин, від нього відмовитися, так. Одна із основних - в Швейцарії військові заводи, працювали на Рейх. Фішка в тому, що союзники не могли їх розбомбити. Бо Швейцарія, нейтральна країна
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01.12.2025 18:38 Відповісти
я навіть не сумніваюся, шо ті заводи працювали на рейх. але ніякі заводи, чи швейцарська гвардія, чи нейтралітет не порятували б їх від окупації в разі поразки Британії і відсутності загрози з боку срср. я до того, шо весь цей швейцарський нейтралітет - це лише помилка вцілілого і не більше.
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01.12.2025 19:31 Відповісти
Ну ще, виколупувати швейцарську армію з ущелин, таке собі задоволення для Вермахту...
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01.12.2025 20:58 Відповісти
нехай готують сири, годинники --- подивимося які вони нейтральні, та вискажемо своє занепокоєння
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30.11.2025 21:55 Відповісти
Там банківських таємниць вистачить.
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30.11.2025 22:03 Відповісти
навіщо кацапу з бебене таємниця, йому пляшку вина, вистачить
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30.11.2025 23:44 Відповісти
кацапи вино не пьють..там шмурдяк подавай
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01.12.2025 07:19 Відповісти
Папскую гвардию на переподготовку.
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30.11.2025 21:55 Відповісти
А навіщо? Якась маячня.
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30.11.2025 21:58 Відповісти
А хіба тільки швейцарська? Зараз в Європі тільки лдна армія може протистояти кацапам. І це Українські ЗСУ! СЛАВА ЗСУ!
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30.11.2025 22:00 Відповісти
Ну звісно. Охороняти Папу Римського від хворих на голову це одне, а боронити країну від кровожерлевих потвор зовсім інше. рашка ні 3-й Рейх Гітлера. Кацапи не визнають ні нейтралітета, ні позаблокового статуту. Їх життєва сущність - вбивства та грабунки
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30.11.2025 22:06 Відповісти
Часи, коли рожеві поні паслисьна лилових ланах скінчились. Нажаль як і розквіт Західной цивілізації. Незабаром ця цивілізація зникне.
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30.11.2025 22:09 Відповісти
"Західної цивілізації" ніколи і не існувало, "Захід", це пропагандистська абстракція.
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30.11.2025 23:08 Відповісти
Ну так ну так - а римське право як основа права то таке і грецька філософія тоже таке ( в Китаї також було римське право і грецька філософія а Конфуцій то просто перекручене імя Платона а Сунь Цзи перекручене імя Македонського Олександра ).
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01.12.2025 00:23 Відповісти
Одна бабка мені порадила,щоб москалям віддати трохи землі)
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30.11.2025 22:14 Відповісти
Одну жменю кожному, хто прийшов на нашу землю, на труну.
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30.11.2025 22:46 Відповісти
світовий общак і малина хто на таке нападе??
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30.11.2025 22:14 Відповісти
В Ватикане с алебардами грозно ходят, нормально всё.
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30.11.2025 22:34 Відповісти
Не богохульствуй, на Ватикан вже більше двох тисяч років ніхто не нападає!
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30.11.2025 22:48 Відповісти
тобто про захоплення папської області Наполеоном ти не чув, кацапчику? до чого ж деградувала кацапська освіта...
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30.11.2025 23:26 Відповісти
Телепень, який Наполеон?
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 7 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1929 1929 року була ратифікована угода між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італією і Святим Престолом, відповідно до якої утворилася держава Ватикан і була опублікована конституція цієї країни.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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01.12.2025 02:00 Відповісти
Ви або майтки надіньте або хрестик зніміть - "Не богохульствуй, на Ватикан вже більше двох тисяч років ніхто не нападає!" . Або ви в нас рибка гупі - ну тоді вибачайте але журнал того шо ви робите все таки вести тре ( не всі тутка рибки гупі якби ). Крім того більше двох тисяч років не може бути - бо тоді виходить Петро ше не народився а вже став першим Папою ( і з математикою у вас не дуже якшо шо ).
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01.12.2025 02:30 Відповісти
Перший Папа апостол Петро народився у І віці до нашої ери, а Ватикан утворили 7 червня 1929 року. Що не так у мене з математикою?
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01.12.2025 10:10 Відповісти
Як так виходить шо Ватикан утворився у 1929 році а на нього не нападали вже понад дві тисячі років ? "Не богохульствуй, на Ватикан вже більше двох тисяч років ніхто не нападає!" - це виж друкували - не я і не хтось інший а ви .
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01.12.2025 14:08 Відповісти
Я бачу ти нічого не розумієшся на релігії.
Як тобі така математика: Бог створив Землю, Небесну Твердь, Воду, Вогонь, Тварин, а також Адама 5786 років тому.
Питання: а як бути з динозаврами, які вимерли 150 мільйонів років тому?
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01.12.2025 17:07 Відповісти
Ну так ну так - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F
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01.12.2025 00:07 Відповісти
Добре, що країна це усвідомлює і не приховує. Бо скільки відео про неймовірну швейцарську армію, ппо в сараях посеред гір, бункери та ін., скільки патетики, а насправді що? А насправді найсильніша і найкраще підготовлена армія - українська! І це факт!
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30.11.2025 23:03 Відповісти
Ніколи не бачила жодного відео про "неймовірну швейцарську армію" якщо чесно. Як на мене, вони ніколи себе вояками і не позіціонували.
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30.11.2025 23:13 Відповісти
На ютубі є багато.
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30.11.2025 23:16 Відповісти
Швейцарські відео? Чи ви про брєдні блохерів, які гадки про Швейцарію не мають?
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30.11.2025 23:56 Відповісти
Колись таки позиціонували: в Середні Віки швейцарські найманці були досить популярні в Європі. З тих часів походить анахронізм у вигляді швейцарської гвардії Ватикану (здається, аж чоловік сто).
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30.11.2025 23:32 Відповісти
Не бачу звязку між популярністю окремих найманців за кордоном і регулярною армією вдома, якщо чесно.
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30.11.2025 23:59 Відповісти
Швейцарці першими у відкритому полі перемогли рицарську кіноту піхотою - а лицар це 100 кг маси + 1000 кг конячка лицарська і вся ця енергія зосередженна на вістрі списа . Перемогли списами і алебардами а не мушкетами . Якшо коротко то швейцарці македонську фалангу повернули в стрій - але вже проти кінноти .
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01.12.2025 00:17 Відповісти
Что значит николы вояками не позиционували? А войско Папы римского почему из швейцарцев состоит не интересовались?
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01.12.2025 01:09 Відповісти
Они там все ********? ***** эта порношвейцария кому-то сдалась.
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30.11.2025 23:10 Відповісти
Є на світі такі москвороті підари, які ******* тероризувати цивільне населення незахищених держав.
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30.11.2025 23:15 Відповісти
От нафіга спалили хатку, замість того, щоб надувати щоки та бряцати зброєю, щоб усі навколо боялися.
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30.11.2025 23:27 Відповісти
А коли вона була готова, здається, в ранньому Середньовіччі в останній раз?
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30.11.2025 23:28 Відповісти
В пізньому - в раньому це часи Карла Великого якшо шо .
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01.12.2025 00:18 Відповісти
Даже атаку с приднестровья не смогут?
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30.11.2025 23:37 Відповісти
В Швейцарии всеобщая военная обязанность, после окончания которой каждый швейцарец убывает домой с оружием и боекомплектом, стрельба из этого оружия на стрельбищах всячески приветствуется, но в случае недостачи в боекомплекте -штраф. Есть много пунктов сбора, где хранится более серьёзное оружие вроде пулемётов, гранатомётов и миномётов. Так было до розвала совка, сейчас может что изменилось, но вряд ли сильно. Ещё Швейцария идеально подходит для партизанской войны и в случае вторжения во многом те методы и будут использоваться
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01.12.2025 01:19 Відповісти
Ну і шо ви гав ловите брати швейцарці?нейтралітета не буде,буде дупа
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01.12.2025 01:21 Відповісти
 
 