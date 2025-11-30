Швейцарська армія не здатна ефективно відбити масштабний напад, - внутрішній звіт Міноборони
Швейцарія фактично не готова до оборони у разі атаки з повітря чи суші. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у внутрішньому звіті Міністерства оборони, який опинився у розпорядженні швейцарського видання Blick.
Висновки звіту про обороноздатність
Згідно з документом, армія може "лише дуже обмежено відбивати дистанційну атаку", а у разі масштабного нападу її можливості ще більш обмежені.
"Іншими словами: зараз Конфедерація не є обороноздатною. Основна причина — армія досі фінансово перебуває у часах мирного періоду", — зазначає Blick.
Звіт наголошує, що безпекова ситуація в Європі погіршилася після початку війни в Україні, і Швейцарія вже перебуває у центрі гібридного міжнародного конфлікту з кіберзагрозами, дезінформацією та ризиком нападів на критичну інфраструктуру.
Сценарії можливого нападу
Документ підкреслює, що наземне вторгнення у найближчій перспективі малоймовірне, а основною загрозою залишаються удари з повітря. Швейцарська армія до такого сценарію підготовлена слабко: "Армія може лише дуже обмежено або взагалі не відбити дистанційні атаки".
Якщо атаки з повітря супроводжуватимуться наземним вторгненням, ситуація для Швейцарії стане критичною. Озброєння армії застаріле, бракує оснащення та запасів, що робить масштабну оборону практично неможливою.
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Саме цьому їх нереально окупувати без принаймні 10кратної переваги - стріляти там реально будуть з під кожного куща, а не так, як в Україні в 2022 році - голіруч на танки.
А проти дронів можно виставити потужний швейцарський нейтралітет.
Це і є найкращий швейцарський захист.
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 7 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1929 1929 року була ратифікована угода між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італією і Святим Престолом, відповідно до якої утворилася держава Ватикан і була опублікована конституція цієї країни.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
Як тобі така математика: Бог створив Землю, Небесну Твердь, Воду, Вогонь, Тварин, а також Адама 5786 років тому.
Питання: а як бути з динозаврами, які вимерли 150 мільйонів років тому?