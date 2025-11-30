Швейцарська армія не здатна ефективно відбити масштабний напад, - внутрішній звіт Міноборони

Швейцарія фактично не готова до оборони у разі атаки з повітря чи суші. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у внутрішньому звіті Міністерства оборони, який опинився у розпорядженні швейцарського видання Blick.

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Висновки звіту про обороноздатність

Згідно з документом, армія може "лише дуже обмежено відбивати дистанційну атаку", а у разі масштабного нападу її можливості ще більш обмежені.

"Іншими словами: зараз Конфедерація не є обороноздатною. Основна причина — армія досі фінансово перебуває у часах мирного періоду", — зазначає Blick.

Звіт наголошує, що безпекова ситуація в Європі погіршилася після початку війни в Україні, і Швейцарія вже перебуває у центрі гібридного міжнародного конфлікту з кіберзагрозами, дезінформацією та ризиком нападів на критичну інфраструктуру.

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Сценарії можливого нападу

Документ підкреслює, що наземне вторгнення у найближчій перспективі малоймовірне, а основною загрозою залишаються удари з повітря. Швейцарська армія до такого сценарію підготовлена слабко: "Армія може лише дуже обмежено або взагалі не відбити дистанційні атаки".

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Якщо атаки з повітря супроводжуватимуться наземним вторгненням, ситуація для Швейцарії стане критичною. Озброєння армії застаріле, бракує оснащення та запасів, що робить масштабну оборону практично неможливою.

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