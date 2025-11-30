Швейцарская армия не способна эффективно отразить масштабное нападение, - внутренний отчет Минобороны

Швейцария фактически не готова к обороне в случае атаки с воздуха или суши. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во внутреннем отчете Министерства обороны, который оказался в распоряжении швейцарского издания Blick.

Выводы отчета об обороноспособности

Согласно документу, армия может "только очень ограниченно отражать дистанционную атаку", а в случае масштабного нападения ее возможности еще более ограничены.

"Другими словами: сейчас Конфедерация не является обороноспособной. Основная причина — армия до сих пор финансово находится в условиях мирного периода", — отмечает Blick.

Отчет подчеркивает, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась после начала войны в Украине, и Швейцария уже находится в центре гибридного международного конфликта с киберугрозами, дезинформацией и риском нападений на критическую инфраструктуру.

Сценарии возможного нападения

Документ подчеркивает, что наземное вторжение в ближайшей перспективе маловероятно, а основной угрозой остаются удары с воздуха. Швейцарская армия к такому сценарию подготовлена слабо: "Армия может лишь очень ограниченно или вообще не отразить дистанционные атаки".

Если атаки с воздуха будут сопровождаться наземным вторжением, ситуация для Швейцарии станет критической. Вооружение армии устарело, не хватает оснащения и запасов, что делает масштабную оборону практически невозможной.

