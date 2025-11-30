РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7922 посетителя онлайн
Новости РФ готовится к войне против Европы
1 479 17

Швейцарская армия не способна эффективно отразить масштабное нападение, - внутренний отчет Минобороны

Армия Швейцарии не готова к войне

Швейцария фактически не готова к обороне в случае атаки с воздуха или суши. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во внутреннем отчете Министерства обороны, который оказался в распоряжении швейцарского издания Blick.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Выводы отчета об обороноспособности

Согласно документу, армия может "только очень ограниченно отражать дистанционную атаку", а в случае масштабного нападения ее возможности еще более ограничены.

"Другими словами: сейчас Конфедерация не является обороноспособной. Основная причина — армия до сих пор финансово находится в условиях мирного периода", — отмечает Blick.

Отчет подчеркивает, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась после начала войны в Украине, и Швейцария уже находится в центре гибридного международного конфликта с киберугрозами, дезинформацией и риском нападений на критическую инфраструктуру.

Читайте: РФ не планирует нападать на Европу, мы готовы это зафиксировать, - Путин

Сценарии возможного нападения

Документ подчеркивает, что наземное вторжение в ближайшей перспективе маловероятно, а основной угрозой остаются удары с воздуха. Швейцарская армия к такому сценарию подготовлена слабо: "Армия может лишь очень ограниченно или вообще не отразить дистанционные атаки".

Читайте также: Европа готовится к возможной войне с Россией, - Вучич

Если атаки с воздуха будут сопровождаться наземным вторжением, ситуация для Швейцарии станет критической. Вооружение армии устарело, не хватает оснащения и запасов, что делает масштабную оборону практически невозможной.

Читайте также: Латвия рассматривает демонтаж железной дороги в Россию

Автор: 

война (1505) оборона (5332) Швейцария (642)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
главно дєло шоб форма красівая била.

А проти дронів можно виставити потужний швейцарський нейтралітет.
показать весь комментарий
30.11.2025 21:51 Ответить
+4
Швейцарія тримає таємниці і ключі від сейфів всіх злодіїв, казнокрадів, шахраїв і диктаторів світу.

Це і є найкращий швейцарський захист.
показать весь комментарий
30.11.2025 21:53 Ответить
+1
В такому випадку нехай готовлять ярмо - будуть рабами кемлівського маніака )
показать весь комментарий
30.11.2025 21:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В такому випадку нехай готовлять ярмо - будуть рабами кемлівського маніака )
показать весь комментарий
30.11.2025 21:48 Ответить
Так в них же "нейтралітет"? Чи почали щось підозрювати, що навіть він не врятує?
показать весь комментарий
30.11.2025 21:49 Ответить
главно дєло шоб форма красівая била.

А проти дронів можно виставити потужний швейцарський нейтралітет.
показать весь комментарий
30.11.2025 21:51 Ответить
АЛЕ ВОНИ ХОЧА Б ЧЕСНІ З СОБОЮ. А країни НАТО брешуть самі собі що НАТО чи 5 стаття їх захистить - ні, ці папери 0, пустота, США кидали
показать весь комментарий
30.11.2025 21:52 Ответить
Швейцарія тримає таємниці і ключі від сейфів всіх злодіїв, казнокрадів, шахраїв і диктаторів світу.

Це і є найкращий швейцарський захист.
показать весь комментарий
30.11.2025 21:53 Ответить
Тому Адік, так і не наважився на них напасти
показать весь комментарий
30.11.2025 22:10 Ответить
нехай готують сири, годинники --- подивимося які вони нейтральні, та вискажемо своє занепокоєння
показать весь комментарий
30.11.2025 21:55 Ответить
Там банківських таємниць вистачить.
показать весь комментарий
30.11.2025 22:03 Ответить
Папскую гвардию на переподготовку.
показать весь комментарий
30.11.2025 21:55 Ответить
А навіщо? Якась маячня.
показать весь комментарий
30.11.2025 21:58 Ответить
А хіба тільки швейцарська? Зараз в Європі тільки лдна армія може протистояти кацапам. І це Українські ЗСУ! СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
30.11.2025 22:00 Ответить
Ну звісно. Охороняти Папу Римського від хворих на голову це одне, а боронити країну від кровожерлевих потвор зовсім інше. рашка ні 3-й Рейх Гітлера. Кацапи не визнають ні нейтралітета, ні позаблокового статуту. Їх життєва сущність - вбивства та грабунки
показать весь комментарий
30.11.2025 22:06 Ответить
Часи, коли рожеві поні паслисьна лилових ланах скінчились. Нажаль як і розквіт Західной цивілізації. Незабаром ця цивілізація зникне.
показать весь комментарий
30.11.2025 22:09 Ответить
Одна бабка мені порадила,щоб москалям віддати трохи землі)
показать весь комментарий
30.11.2025 22:14 Ответить
Одну жменю кожному, хто прийшов на нашу землю, на труну.
показать весь комментарий
30.11.2025 22:46 Ответить
світовий общак і малина хто на таке нападе??
показать весь комментарий
30.11.2025 22:14 Ответить
В Ватикане с алебардами грозно ходят, нормально всё.
показать весь комментарий
30.11.2025 22:34 Ответить
 
 