Швейцарская армия не способна эффективно отразить масштабное нападение, - внутренний отчет Минобороны
Швейцария фактически не готова к обороне в случае атаки с воздуха или суши. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во внутреннем отчете Министерства обороны, который оказался в распоряжении швейцарского издания Blick.
Выводы отчета об обороноспособности
Согласно документу, армия может "только очень ограниченно отражать дистанционную атаку", а в случае масштабного нападения ее возможности еще более ограничены.
"Другими словами: сейчас Конфедерация не является обороноспособной. Основная причина — армия до сих пор финансово находится в условиях мирного периода", — отмечает Blick.
Отчет подчеркивает, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась после начала войны в Украине, и Швейцария уже находится в центре гибридного международного конфликта с киберугрозами, дезинформацией и риском нападений на критическую инфраструктуру.
Сценарии возможного нападения
Документ подчеркивает, что наземное вторжение в ближайшей перспективе маловероятно, а основной угрозой остаются удары с воздуха. Швейцарская армия к такому сценарию подготовлена слабо: "Армия может лишь очень ограниченно или вообще не отразить дистанционные атаки".
Если атаки с воздуха будут сопровождаться наземным вторжением, ситуация для Швейцарии станет критической. Вооружение армии устарело, не хватает оснащения и запасов, что делает масштабную оборону практически невозможной.
