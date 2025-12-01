Ворог атакував дроном цивільну автівку на Сумщині: є загиблий та поранений
Сьогодні, 1 грудня, вранці у Білопільській громаді на Сумщині російський дрон уразив автомобіль, в якому перебували двоє цивільних.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Є загиблий та поранений
На жаль, 53-річний водій загинув на місці.
Пасажир отримав незначні ушкодження.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не повідомляється.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що протягом доби, з ранку 30 листопада до ранку 1 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області.
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