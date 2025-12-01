Враг атаковал дроном гражданский автомобиль в Сумской области: есть погибший и раненый
Сегодня, 1 декабря, утром в Белопольской общине Сумской области российский дрон поразил автомобиль, в котором находились два гражданских.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Есть погибший и раненый
К сожалению, 53-летний водитель погиб на месте.
Пассажир получил незначительные повреждения.
Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент не сообщается.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение суток, с утра 30 ноября до утра 1 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 50 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных громадах Сумской области.
