Враг атаковал дроном гражданский автомобиль в Сумской области: есть погибший и раненый

Сегодня, 1 декабря, утром в Белопольской общине Сумской области российский дрон поразил автомобиль, в котором находились два гражданских.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров

Есть погибший и раненый

К сожалению, 53-летний водитель погиб на месте.

Пассажир получил незначительные повреждения.

Более подробная информация о вражеской атаке на данный момент не сообщается.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение суток, с утра 30 ноября до утра 1 декабря 2025 года, российские войска осуществили более 50 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных громадах Сумской области.

