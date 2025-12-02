Атака РФ на КПП "Орлівка": поромний комплекс запрацював у тестовому режимі
Поромний комплекс "Орлівка" на Одещині відновив роботу після атаки РФ та наразі працює у тестовому режимі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативний штаб Ізмаїльської РДА.
Як зазначається, на лінії забезпечує рух один пором із орієнтовною частотою відправлення раз на годину.
Наразі переправа доступна для пішохідних переходів, легкового транспорту та вантажних авто (TIR).
Пропуск автобусів тимчасово неможливий.
Про всі подальші зміни буде повідомлено додатково.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про атаку на Одещину, там двоє постраждалих, призупинено роботу митного пункту "Орлівка. Пізніше у ДПСУ зазначали, що на відновлення пункту пропуску "Орлівка" після атаки РФ піде кілька тижнів.
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Алексей Привалов
показати весь коментар02.12.2025 10:21 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар02.12.2025 10:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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