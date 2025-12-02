Атака РФ на КПП "Орловка": паромный комплекс начал работать в тестовом режиме
Паромный комплекс "Орловка" в Одесской области возобновил работу после атаки РФ и сейчас работает в тестовом режиме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативный штаб Измаильской РГА.
Как отмечается, на линии обеспечивает движение один паром с ориентировочной частотой отправления раз в час.
В настоящее время переправа доступна для пешеходных переходов, легкового транспорта и грузовых автомобилей (TIR).
Пропуск автобусов временно невозможен.
О всех дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал об атаке на Одесскую область, там двое пострадавших, приостановлена работа таможенного пункта "Орловка". Позже в ГПСУ отмечали, что на восстановление пункта пропуска "Орловка" после атаки РФ уйдет несколько недель.
