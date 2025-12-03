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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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За 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії, якщо робити все правильно, - Рубіо

ВВП України може перевищити російський: Рубіо назвав умову

Держсекретар США Марко Рубіо припускає, що ВВП України за 10 років може перевищити ВВП Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post.

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Що сказав Рубіо?

За його словами, у Штатах сподіваються, що Кремль підпише зрештою мирну угоду, яку пропонує адміністрація Трампа. 

Рубіо додав, що ця угода буде такою, з якою Україна "може змиритися". 

Вона надасть Україні "гарантії безпеки на майбутнє, що до них більше не вторгнуться", а також дозволить Україні не тільки відбудувати свою економіку, але й процвітати як країна. 

"Теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії", - додав держсекретар США.

Читайте: Війна в Україні – це не конфлікт США. Трамп єдиний, хто може її завершити, - Рубіо

Що передувало?

Читайте: Європа побоюється наслідків угоди США та Росії щодо України, - Reuters

Автор: 

ВВП (1462) Рубіо Марко (447)
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Топ коментарі
+13
На зараз ви нам дуже в цьому допомагаєте, підписали договір про ресурси, заморозили поставки зброї, залишилось ще заставити погасити всі борги до 2027 року.
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03.12.2025 08:45 Відповісти
+12
рубіо вже не знає, що зморозити, аби і лице зберегти і трампу догодити
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03.12.2025 08:45 Відповісти
+11
Ви б зараз на кацапів надавили - замісь малювати Нью - Васюки
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03.12.2025 08:47 Відповісти
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дай Боже нашому телятка вовка з'їсти

а "правильно" в цьому випадку тільки одне - розвалити кацапію до дна
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03.12.2025 08:44 Відповісти
Рубіо проголосив чергову ідіотську тезу ідіотського трампа
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03.12.2025 09:42 Відповісти
Рубіо просто після спілкування із Зеленським трохи інфікувався небезпечною хворобою - синдромом Голобородька-Зеленського.
А виродку Трампону на Україну просто на-срати.
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03.12.2025 12:37 Відповісти
А може і не перевищити!
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03.12.2025 21:49 Відповісти
На зараз ви нам дуже в цьому допомагаєте, підписали договір про ресурси, заморозили поставки зброї, залишилось ще заставити погасити всі борги до 2027 року.
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03.12.2025 08:45 Відповісти
рубіо вже не знає, що зморозити, аби і лице зберегти і трампу догодити
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03.12.2025 08:45 Відповісти
Хлопець у відчаї, "всьо пропало, шеф", почав марити...
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03.12.2025 08:47 Відповісти
Ви б зараз на кацапів надавили - замісь малювати Нью - Васюки
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03.12.2025 08:47 Відповісти
Так, оскільки в Україні корупція є частиною економіки- треба розвивати максимально саме цю галузь.
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03.12.2025 08:48 Відповісти
О, пішли обіцянки - цяцянки.....
Видно не все так добре.....
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03.12.2025 08:49 Відповісти
Коли ми пропустили час, коли в Штатах в Білому домі назбиралось стільки піZдоболів.
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03.12.2025 08:49 Відповісти
теоретично якби в баби були яйця то вона була б дідом
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03.12.2025 08:51 Відповісти
Галюцинації у хлопця, викликайте швидку
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03.12.2025 08:52 Відповісти
Який п@здобол !
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03.12.2025 08:53 Відповісти
Теоретично, якщо робити все правильно, Джерело: https://censor.net/ua/n3588337

Да зараз Буде зроблено все максимально неправильно, зато потужно шо УХХ
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03.12.2025 08:54 Відповісти
Просто піздьош
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03.12.2025 08:54 Відповісти
Щось Льоша самакат згадався...

З..І. якщо серьйозно таке реалістично тільки якщо загнати економіку московії у повну сраку, але вони ж такого не зроблять ...
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03.12.2025 08:58 Відповісти
Ти ж не економіст. Просто дипломати, причому дуже посередній. Звідки ти про це можеш знати? Та й про яку угоду ти торочиш? Немає жодної угоди, яка б влаштувала і Україну, і русню...
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03.12.2025 08:58 Відповісти
.АГА АГА АГА ....а РФ ПРОСТО БУДЕ ДИВИТИСЬ ЯК МИ БАГАТІТИМЕМО ДА??? - ОТО КРЕТИН
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03.12.2025 08:59 Відповісти
Чогось згадується Савєлій Крамаров із "Джентльменів удачі" з його реплікою - "Во, заліваєт!"
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03.12.2025 08:59 Відповісти
За 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії, якщо робити все правильно, - Рубіо

Чомусь згадався анекдот. Два питання на зборах колгоспу: 1)Будівництво корівника і 2) Побудова комунізму. Поступила пропозиція: Оскільки грошей на будівництво корівника немає, приступити до повістки 2) Побудова комунізму.

І де той тепер колгосп...?
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03.12.2025 09:00 Відповісти
Ходжа відповів: "за 10років або я помру, або падишах помре, або віслюк здохне!"
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03.12.2025 09:01 Відповісти
такий план точно не влаштує Пупу, цього Рубік ніяк не зрозцміє, щоб влаштувало треба їх поставити на межу виживання
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03.12.2025 09:10 Відповісти
"Теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії", - додав держсекретар США".
Та, ще би вони керували,то вийшло б все правильно не лише теоретично.
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03.12.2025 09:18 Відповісти
А тим часом з 1 січня вже й в Білорусі мінімальна зарплата 12 500 в перерахунку на гривні. Та й таке. Поступовий рух від другої Франції в заданому напрямку.
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03.12.2025 09:19 Відповісти
Хочеш у білорусіі жити?
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03.12.2025 09:33 Відповісти
О, я чекав якогось подібного питання) В стилі "В Третьому Рейху не дозволяли рубати ліс" - "хочеш палити євреїв у печах?"
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03.12.2025 09:41 Відповісти
Значить хочеш. Не Польщу у приклад привів, а білорусію.
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03.12.2025 09:44 Відповісти
Логічно) А Польщу привів у приклад, бо ненавидиш УПА. Якби любив - привів би у приклад Канаду.
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03.12.2025 09:46 Відповісти
А за що я ненавиджу УПА?
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03.12.2025 09:49 Відповісти
Привів у приклад Польщу - значить ненавидиш УПА. А якщо приведеш в приклад Румунію - мрієш про нового Чаушеску. І так далі)
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03.12.2025 09:53 Відповісти
Тобто ти не заперечуєш, що хочеш жити в білорусіі.
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03.12.2025 09:55 Відповісти
"Дозвольте доколупатися")
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03.12.2025 10:09 Відповісти
Дозволяю. Доколупуйся.
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03.12.2025 10:13 Відповісти
Десь я це вже чув-а-вспомнив-вчителям зарплати по 1000 долларів і міліон посаджених дерева і шашлики
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03.12.2025 09:20 Відповісти
***** жити зібрався ще 80 років!
кріпаків на кацапії, ще навалом.

то ввп україни перевищить ввп болот, коли московія зіжметься до своєї історичної московської області, а всі інші народи стануть вільними!
україна, як репарації, буде сто років отримувати ресурси зі всього сибіру, безкоштовно!
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03.12.2025 09:22 Відповісти
Это если хватит ума попроситься войти в состав США в качестве штата,а так движение возможно только вниз.
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03.12.2025 09:30 Відповісти
Шо за брєд.
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03.12.2025 09:41 Відповісти
https://youtu.be/ViKPXYygc3Q?t=104 Десь я вже це чув...
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03.12.2025 09:49 Відповісти
Щось він нам на вуха накидує.
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03.12.2025 10:10 Відповісти
Якщо розбомбити Венесуелу, а нафту віддати Україні.
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03.12.2025 10:19 Відповісти
Капітулюйте! Здавайтесь! У вас буде велике ВВП, багато їжи, вода і ми гарантуємо вам життя. Мабуть гарантуємо...
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03.12.2025 10:27 Відповісти
Сало, яйки, млєко ...
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03.12.2025 17:41 Відповісти
ВЖЕ ПІСЛЯ "Будапештська бумажка" МИ ВСІ БУЛИ МІЛЬЙОНЕРАМИ, КУПОНОКАРБОВАНЦІВ БУЛО ЗАВАЛІСЬ
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03.12.2025 10:41 Відповісти
Хорошу шмаль підігнали Марку 😂
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03.12.2025 12:34 Відповісти
Ех. Покажу дурникам цукерку, нехай потішаться.
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03.12.2025 17:39 Відповісти
 
 