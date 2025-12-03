За 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії, якщо робити все правильно, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо припускає, що ВВП України за 10 років може перевищити ВВП Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Post.
Що сказав Рубіо?
За його словами, у Штатах сподіваються, що Кремль підпише зрештою мирну угоду, яку пропонує адміністрація Трампа.
Рубіо додав, що ця угода буде такою, з якою Україна "може змиритися".
Вона надасть Україні "гарантії безпеки на майбутнє, що до них більше не вторгнуться", а також дозволить Україні не тільки відбудувати свою економіку, але й процвітати як країна.
"Теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії", - додав держсекретар США.
Що передувало?
- 2 грудня у Кремлі диктатор Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- Відомо, що під час перемовин російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.
Топ коментарі
+13 Анатолій Фоменко
показати весь коментар03.12.2025 08:45 Відповісти Посилання
+12 акаб акабіч
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+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.12.2025 08:47 Відповісти Посилання
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а "правильно" в цьому випадку тільки одне - розвалити кацапію до дна
А виродку Трампону на Україну просто на-срати.
Видно не все так добре.....
Да зараз Буде зроблено все максимально неправильно, зато потужно шо УХХ
З..І. якщо серьйозно таке реалістично тільки якщо загнати економіку московії у повну сраку, але вони ж такого не зроблять ...
Чомусь згадався анекдот. Два питання на зборах колгоспу: 1)Будівництво корівника і 2) Побудова комунізму. Поступила пропозиція: Оскільки грошей на будівництво корівника немає, приступити до повістки 2) Побудова комунізму.
І де той тепер колгосп...?
Та, ще би вони керували,то вийшло б все правильно не лише теоретично.
кріпаків на кацапії, ще навалом.
то ввп україни перевищить ввп болот, коли московія зіжметься до своєї історичної московської області, а всі інші народи стануть вільними!
україна, як репарації, буде сто років отримувати ресурси зі всього сибіру, безкоштовно!