РУС
Новости Мирное соглашение
985 20

За 10 лет ВВП Украины может превысить ВВП России, если делать все правильно, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио предполагает, что ВВП Украины за 10 лет может превысить ВВП России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.

Что сказал Рубио?

По его словам, в Штатах надеются, что Кремль в конце концов подпишет мирное соглашение, которое предлагает администрация Трампа. 

Рубио добавил, что это соглашение будет таким, с которым Украина "может смириться". 

Оно предоставит Украине "гарантии безопасности на будущее, что в нее больше не вторгнутся", а также позволит Украине не только восстановить свою экономику, но и процветать как страна. 

"Теоретически, если делать все правильно, через 10 лет ВВП Украины может превысить ВВП России", - добавил госсекретарь США.

Что предшествовало?

Автор: 

+7
+6
+3
дай Боже нашому телятка вовка з'їсти

а "правильно" в цьому випадку тільки одне - розвалити кацапію до дна
03.12.2025 08:44 Ответить
Ви б зараз на кацапів надавили - замісь малювати Нью - Васюки
03.12.2025 08:47 Ответить
Так, оскільки в Україні корупція є частиною економіки- треба розвивати максимально саме цю галузь.
03.12.2025 08:48 Ответить
О, пішли обіцянки - цяцянки.....
Видно не все так добре.....
03.12.2025 08:49 Ответить
Коли ми пропустили час, коли в Штатах в Білому домі назбиралось стільки піZдоболів.
03.12.2025 08:49 Ответить
теоретично якби в баби були яйця то вона була б дідом
03.12.2025 08:51 Ответить
Галюцинації у хлопця, викликайте швидку
03.12.2025 08:52 Ответить
Який п@здобол !
03.12.2025 08:53 Ответить
Теоретично, якщо робити все правильно,

Да зараз Буде зроблено все максимально неправильно, зато потужно шо УХХ
03.12.2025 08:54 Ответить
Просто піздьош
03.12.2025 08:54 Ответить
Щось Льоша самакат згадався...

З..І. якщо серьйозно таке реалістично тільки якщо загнати економіку московії у повну сраку, але вони ж такого не зроблять ...
03.12.2025 08:58 Ответить
Ти ж не економіст. Просто дипломати, причому дуже посередній. Звідки ти про це можеш знати? Та й про яку угоду ти торочиш? Немає жодної угоди, яка б влаштувала і Україну, і русню...
03.12.2025 08:58 Ответить
.АГА АГА АГА ....а РФ ПРОСТО БУДЕ ДИВИТИСЬ ЯК МИ БАГАТІТИМЕМО ДА??? - ОТО КРЕТИН
03.12.2025 08:59 Ответить
Чогось згадується Савєлій Крамаров із "Джентльменів удачі" з його реплікою - "Во, заліваєт!"
03.12.2025 08:59 Ответить
Чомусь згадався анекдот. Два питання на зборах колгоспу: 1)Будівництво корівника і 2) Побудова комунізму. Поступила пропозиція: Оскільки грошей на будівництво корівника немає, приступити до повістки 2) Побудова комунізму.

І де той тепер колгосп...?
03.12.2025 09:00 Ответить
Ходжа відповів: "за 10років або я помру, або падишах помре, або віслюк здохне!"
03.12.2025 09:01 Ответить
такий план точно не влаштує Пупу, цього Рубік ніяк не зрозцміє, щоб влаштувало треба їх поставити на межу виживання
03.12.2025 09:10 Ответить
 
 