За 10 лет ВВП Украины может превысить ВВП России, если делать все правильно, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио предполагает, что ВВП Украины за 10 лет может превысить ВВП России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Post.
Что сказал Рубио?
По его словам, в Штатах надеются, что Кремль в конце концов подпишет мирное соглашение, которое предлагает администрация Трампа.
Рубио добавил, что это соглашение будет таким, с которым Украина "может смириться".
Оно предоставит Украине "гарантии безопасности на будущее, что в нее больше не вторгнутся", а также позволит Украине не только восстановить свою экономику, но и процветать как страна.
"Теоретически, если делать все правильно, через 10 лет ВВП Украины может превысить ВВП России", - добавил госсекретарь США.
Что предшествовало?
- 2 декабря в Кремле диктатор Путин провел встречу соспецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Во время переговоров Виткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- Известно, чтово время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.
а "правильно" в цьому випадку тільки одне - розвалити кацапію до дна
Видно не все так добре.....
Да зараз Буде зроблено все максимально неправильно, зато потужно шо УХХ
З..І. якщо серьйозно таке реалістично тільки якщо загнати економіку московії у повну сраку, але вони ж такого не зроблять ...
Чомусь згадався анекдот. Два питання на зборах колгоспу: 1)Будівництво корівника і 2) Побудова комунізму. Поступила пропозиція: Оскільки грошей на будівництво корівника немає, приступити до повістки 2) Побудова комунізму.
І де той тепер колгосп...?