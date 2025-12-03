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Формулювання, що Путін відхилив "мирний план" США, неправильне, - Пєсков

Переговори США та РФ: Путін не відхиляв мирний план

У Кремлі стверджують, що диктатор Путін не відхиляв "мирний план" США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Формулювання, що Путін відхилив мирний план США щодо України, неправильне, це не так", - сказав речник диктатора Пєсков.

Розмова із Трампом

За словами Пєскова, телефонна розмова Путіна із лідером США Трампом можлива в будь-який момент, але "зараз результатів має бути досягнуто на експертному рівні".

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Переговори без подробиць

Речник диктатора сподівається, що США, як і Росія, не розповсюджуватимуть подробиці про переговори щодо України.

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Що передувало?

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Автор: 

перемовини (3824) Пєсков Дмитро (1869) росія (70431) США (26755)
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Топ коментарі
+7
Правильно - послав нах
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03.12.2025 11:49 Відповісти
+4
пуцин послав Трампа з "мирним планом". У Трампа правда щараз у голові інший план - венесуельський. 😊
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03.12.2025 11:54 Відповісти
+3
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03.12.2025 13:17 Відповісти
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Правильно - послав нах
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03.12.2025 11:49 Відповісти
Хто кого?
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03.12.2025 11:51 Відповісти
пуцин послав Трампа з "мирним планом". У Трампа правда щараз у голові інший план - венесуельський. 😊
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03.12.2025 11:54 Відповісти
Хто в нас зараз колотить світом? - путлєр Віткоффа і за компанію зятя
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03.12.2025 11:54 Відповісти
Він його не відхилив, він їх нахилив.
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03.12.2025 11:51 Відповісти
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03.12.2025 11:51 Відповісти
Словоблуди!...
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03.12.2025 11:52 Відповісти
Кацапота ви або куй сховайте або хрест закрийте серпом і молотом.
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03.12.2025 11:56 Відповісти
Ага, не так сказали..., не так зрозуміли....
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03.12.2025 11:58 Відповісти
росіяни рятують трампа від ганьби, щоб той не побіг вводити нові санкції.

тепер трамп зможе заявити: путін не відхилив план, а от кляті Європейці та Українці хочуть воювати.

єдине питання - чи буде трамп мститись за просрану нобелівку.
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03.12.2025 11:59 Відповісти
ПІСЬКОВ....А тобі мерзото ще хтось вірить? Як і путькіну!
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03.12.2025 12:01 Відповісти
думаю до кінця каденції Трамп не досидить, йому або імпічмент або ордер МКС.
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03.12.2025 12:03 Відповісти
Або квартира у ростові
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03.12.2025 12:49 Відповісти
Москаль тоді правду скаже, як чорт молитися стане
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03.12.2025 12:16 Відповісти
А яке формулювання правильне, лупатенький ти наш?
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03.12.2025 12:18 Відповісти
Тактика цих підарів кремлівських полягає в такій грі "пінг-понг",або в бадмінтоні в яку грали мєдвєд з пуйлом.Ми не кажемо ні,ми не кажемо так.Самі ж роблять те що вони роблять масовані обстріли,м'ясні штурми.З їхнім м'ясом та хоч в фарш,а нам треба думати про збереження людей,інфраструктури.Тому тільки санкції і зброя для ЗСУ.
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03.12.2025 12:18 Відповісти
Відхилив, але не відхилив. Це так по-російські, тобто по-ідіотські.
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03.12.2025 12:22 Відповісти
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03.12.2025 12:28 Відповісти
Пролунав голос з валізи ху....ла, відать ху....ло замало роботи дає писькову. Зовсім не тужиться, от у нього і є час для базікання
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03.12.2025 12:48 Відповісти
Іди *****.
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03.12.2025 12:51 Відповісти
Верблюд путінський з себе корчить Цицерона
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03.12.2025 13:11 Відповісти
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03.12.2025 13:17 Відповісти
путин ***** послал ***** Трампона Трампакса, вот правильное формулирование!!!!
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03.12.2025 13:34 Відповісти
не відхилив - просто нахилив
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03.12.2025 13:34 Відповісти
 
 