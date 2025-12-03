Формулювання, що Путін відхилив "мирний план" США, неправильне, - Пєсков

У Кремлі стверджують, що диктатор Путін не відхиляв "мирний план" США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Формулювання, що Путін відхилив мирний план США щодо України, неправильне, це не так", - сказав речник диктатора Пєсков.

Розмова із Трампом

За словами Пєскова, телефонна розмова Путіна із лідером США Трампом можлива в будь-який момент, але "зараз результатів має бути досягнуто на експертному рівні".

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Переговори без подробиць

Речник диктатора сподівається, що США, як і Росія, не розповсюджуватимуть подробиці про переговори щодо України.

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Що передувало?

2 грудня у Кремлі диктатор Путін провів зустріч із спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

Відомо, що під час перемовин російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.

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