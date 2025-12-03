РУС
Формулировка, что Путин отклонил "мирный план" США, неверна, - Песков

Переговоры США и РФ: Путин не отклонял мирный план

В Кремле утверждают, что диктатор Путин не отклонял "мирный план" США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Формулировка, что Путин отклонил мирный план США относительно Украины, неправильная, это не так", - сказал пресс-секретарь диктатора Песков.

Разговор с Трампом

По словам Пескова, телефонный разговор Путина с лидером США Трампом возможен в любой момент, но "сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне".

Читайте также: НАТО будет усиливать давление на Россию, если мирные переговоры не принесут результатов, - Рютте

Переговоры без подробностей

Спикер диктатора надеется, что США, как и Россия, не будут распространять подробности о переговорах относительно Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа не согласится ни на одну новую "Ялту" относительно Украины, - глава МИД Норвегии Эйде

Что предшествовало?

Смотрите: Сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде, - Зеленский. ВИДЕО

Топ комментарии
+2
Правильно - послав нах
03.12.2025 11:49 Ответить
03.12.2025 11:49 Ответить
+1
Він його не відхилив, він їх нахилив.
03.12.2025 11:51 Ответить
03.12.2025 11:51 Ответить
+1
пуцин послав Трампа з "мирним планом". У Трампа правда щараз у голові інший план - венесуельський. 😊
03.12.2025 11:54 Ответить
03.12.2025 11:54 Ответить
Правильно - послав нах
03.12.2025 11:49 Ответить
03.12.2025 11:49 Ответить
Хто кого?
03.12.2025 11:51 Ответить
03.12.2025 11:51 Ответить
пуцин послав Трампа з "мирним планом". У Трампа правда щараз у голові інший план - венесуельський. 😊
03.12.2025 11:54 Ответить
03.12.2025 11:54 Ответить
Хто в нас зараз колотить світом? - путлєр Віткоффа і за компанію зятя
03.12.2025 11:54 Ответить
03.12.2025 11:54 Ответить
Він його не відхилив, він їх нахилив.
03.12.2025 11:51 Ответить
03.12.2025 11:51 Ответить
03.12.2025 11:51 Ответить
03.12.2025 11:51 Ответить
Словоблуди!...
03.12.2025 11:52 Ответить
03.12.2025 11:52 Ответить
Кацапота ви або куй сховайте або хрест закрийте серпом і молотом.
03.12.2025 11:56 Ответить
03.12.2025 11:56 Ответить
Ага, не так сказали..., не так зрозуміли....
03.12.2025 11:58 Ответить
03.12.2025 11:58 Ответить
росіяни рятують трампа від ганьби, щоб той не побіг вводити нові санкції.

тепер трамп зможе заявити: путін не відхилив план, а от кляті Європейці та Українці хочуть воювати.

єдине питання - чи буде трамп мститись за просрану нобелівку.
03.12.2025 11:59 Ответить
03.12.2025 11:59 Ответить
ПІСЬКОВ....А тобі мерзото ще хтось вірить? Як і путькіну!
03.12.2025 12:01 Ответить
03.12.2025 12:01 Ответить
думаю до кінця каденції Трамп не досидить, йому або імпічмент або ордер МКС.
03.12.2025 12:03 Ответить
03.12.2025 12:03 Ответить
Москаль тоді правду скаже, як чорт молитися стане
03.12.2025 12:16 Ответить
03.12.2025 12:16 Ответить
А яке формулювання правильне, лупатенький ти наш?
03.12.2025 12:18 Ответить
03.12.2025 12:18 Ответить
Тактика цих підарів кремлівських полягає в такій грі "пінг-понг",або в бадмінтоні в яку грали мєдвєд з пуйлом.Ми не кажемо ні,ми не кажемо так.Самі ж роблять те що вони роблять масовані обстріли,м'ясні штурми.З їхнім м'ясом та хоч в фарш,а нам треба думати про збереження людей,інфраструктури.Тому тільки санкції і зброя для ЗСУ.
03.12.2025 12:18 Ответить
03.12.2025 12:18 Ответить
Відхилив, але не відхилив. Це так по-російські, тобто по-ідіотські.
03.12.2025 12:22 Ответить
03.12.2025 12:22 Ответить
03.12.2025 12:28 Ответить
03.12.2025 12:28 Ответить
 
 