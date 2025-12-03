Формулировка, что Путин отклонил "мирный план" США, неверна, - Песков
В Кремле утверждают, что диктатор Путин не отклонял "мирный план" США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Формулировка, что Путин отклонил мирный план США относительно Украины, неправильная, это не так", - сказал пресс-секретарь диктатора Песков.
Разговор с Трампом
По словам Пескова, телефонный разговор Путина с лидером США Трампом возможен в любой момент, но "сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне".
Переговоры без подробностей
Спикер диктатора надеется, что США, как и Россия, не будут распространять подробности о переговорах относительно Украины.
Что предшествовало?
- 2 декабря в Кремле диктатор Путин провел встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- Известно, что во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.
тепер трамп зможе заявити: путін не відхилив план, а от кляті Європейці та Українці хочуть воювати.
єдине питання - чи буде трамп мститись за просрану нобелівку.