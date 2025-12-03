ЄС внесе Росію до чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей, - Politico
Європейський Союз планує додати Росію до свого чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Раніше глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) призупинив членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не включив її до чорного списку через опір країн групи BRICS.
Рішення ЄС передбачає, що фінансові установи посилять належну ретельність щодо всіх транзакцій із російськими компаніями, а банки, які ще не вжили заходів, додатково знизять ризики.
Внесення до чорного списку відбувається на тлі широкого спектру санкцій ЄС, які вже обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг у союзі.
Нагадаємо, що Єврокомісія на початку 2026 року презентує законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти до Євросоюзу.
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Всі робочі тєми пересрали.
Так було вдобно через кегебе самолями кеш возити....