ЄС внесе Росію до чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей, - Politico

Європейський Союз планує додати Росію до свого чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) призупинив членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не включив її до чорного списку через опір країн групи BRICS.

Рішення ЄС передбачає, що фінансові установи посилять належну ретельність щодо всіх транзакцій із російськими компаніями, а банки, які ще не вжили заходів, додатково знизять ризики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС щомісяця платить РФ до 1,5 млрд євро за викопне паливо, - фон дер Ляєн

Внесення до чорного списку відбувається на тлі широкого спектру санкцій ЄС, які вже обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг у союзі.

Нагадаємо, що Єврокомісія на початку 2026 року презентує законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти до Євросоюзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Аудитори Єврокомісії закликали Україну посилити прозорість використання коштів від ЄС