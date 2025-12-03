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Новини Фінансові шахрайства
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ЄС внесе Росію до чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей, - Politico

росія

Європейський Союз планує додати Росію до свого чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Раніше глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) призупинив членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не включив її до чорного списку через опір країн групи BRICS.

Рішення ЄС передбачає, що фінансові установи посилять належну ретельність щодо всіх транзакцій із російськими компаніями, а банки, які ще не вжили заходів, додатково знизять ризики.

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Внесення до чорного списку відбувається на тлі широкого спектру санкцій ЄС, які вже обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг у союзі.

Нагадаємо, що Єврокомісія на початку 2026 року презентує законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти до Євросоюзу.

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росія (70431) фінанси (387) чорний список (85) Євросоюз (15239)
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планує додати ....🫣
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03.12.2025 14:53 Відповісти
А нафту купляти перестане?
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03.12.2025 14:54 Відповісти
... і з радістю прийме відмиті гроші на депозит.
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03.12.2025 14:56 Відповісти
Ого! А що сталося? 😱
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03.12.2025 15:00 Відповісти
От кляті українці!
Вперлися!
Всі робочі тєми пересрали.
Так було вдобно через кегебе самолями кеш возити....
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03.12.2025 15:28 Відповісти
та вы шо?! московия там уже давно должна быть в самом черном списке чернее черного!
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03.12.2025 15:41 Відповісти
 
 