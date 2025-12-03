РУС
ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег, - Politico

Европейский Союз планирует добавить Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ранее глобальный надзорный орган Financial Action Task Force (FATF) приостановил членство России после полномасштабного вторжения в Украину, но не включил ее в черный список из-за сопротивления стран группы BRICS.

Решение ЕС предусматривает, что финансовые учреждения усилят должную тщательность в отношении всех транзакций с российскими компаниями, а банки, которые еще не приняли меры, дополнительно снизят риски.

Внесение в черный список происходит на фоне широкого спектра санкций ЕС, которые уже ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам в союзе.

Внесение в черный список происходит на фоне широкого спектра санкций ЕС, которые уже ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам в союзе.

Напомним, что Еврокомиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в Евросоюз.

Автор:

планує додати ....🫣
03.12.2025 14:53 Ответить
А нафту купляти перестане?
03.12.2025 14:54 Ответить
... і з радістю прийме відмиті гроші на депозит.
03.12.2025 14:56 Ответить
Ого! А що сталося? 😱
03.12.2025 15:00 Ответить
От кляті українці!
Вперлися!
Всі робочі тєми пересрали.
Так було вдобно через кегебе самолями кеш возити....
03.12.2025 15:28 Ответить
та вы шо?! московия там уже давно должна быть в самом черном списке чернее черного!
03.12.2025 15:41 Ответить
 
 