ЕС внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег, - Politico
Европейский Союз планирует добавить Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Ранее глобальный надзорный орган Financial Action Task Force (FATF) приостановил членство России после полномасштабного вторжения в Украину, но не включил ее в черный список из-за сопротивления стран группы BRICS.
Решение ЕС предусматривает, что финансовые учреждения усилят должную тщательность в отношении всех транзакций с российскими компаниями, а банки, которые еще не приняли меры, дополнительно снизят риски.
Внесение в черный список происходит на фоне широкого спектра санкций ЕС, которые уже ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам в союзе.
Напомним, что Еврокомиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в Евросоюз.
Вперлися!
Всі робочі тєми пересрали.
Так було вдобно через кегебе самолями кеш возити....