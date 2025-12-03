Свириденко: Наступного року на армію спрямують 2,8 трлн гривень – це майже 60% від усіх видатків

У 2026 році на армію буде спрямовано 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко, коментуючи ухвалення державного бюджету на 2026 рік, інформує Цензор.НЕТ.

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Вона привітала ухвалення держбюджету на 2026 рік і наголосила, що для Кабінету міністрів важливо, щоб він був збалансованим і відповідав реальним потребам країни під час війни.

"Держбюджет-2026 є важливою основою для планування життя держави на наступний рік та отримання міжнародного фінансування, в тому числі допомоги за новою програмою МВФ на 2026-2029 роки", - заявила прем'єрка.

Свириденко зазначила, що ключовими пріоритетами бюджету є оборона, безпека і соціальна стійкість.

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Оборона

"Оборона та безпека — 100% власних надходжень держава спрямовує на Сили Оборони: грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виробництво української зброї, в тому числі дронів. Наступного року витратимо на армію — 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків", - розповіла глава уряду.

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Соціальна стійкість

На освіту у бюджеті передбачили 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року). Зокрема, 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Також уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року.

у бюджеті передбачили 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року). Зокрема, 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Також уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року. На охорону здоров'я спрямують 258,6 млрд грн (+38, 8 млрд грн до 2025 року).

Серед пріоритетів: збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, безкоштовні ліки, перевірка здоровʼя для громадян віком 40+ років.

На підтримка ВПО заклали 72,6 млрд грн.

"Зосереджуємо увагу на підтримці людей, які втратили дім через війну. Зокрема 1,4 млрд грн заклали на нову програму для підтримки ВПО з ТОТ", - розповіла Свириденко.

Ветеранська політика — 18,9 млрд грн. Зазначається, що фінансування зросте на 6,3 млрд грн порівняно з минулим роком. Це зокрема підтримка житлом, інструменти для подальшої реінтеграції в цивільне життя.

— 18,9 млрд грн. Зазначається, що фінансування зросте на 6,3 млрд грн порівняно з минулим роком. Це зокрема підтримка житлом, інструменти для подальшої реінтеграції в цивільне життя. "Соціальна підтримка — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року), зокрема на пенсії, соціальні виплати вразливим категоріям, пільги та субсидії; підтримка осіб з інвалідністю та демографічний розвиток — комплексна підтримка сімей з новонародженими та маленькими дітьми (допологова, післяпологова допомога, єЯсла, Пакунок школяра)", - розповіла очільниця уряду.

Крім цього, Кабмін заклав кошти на для створення безпечних умов на прифронтових регіонах. Вперше передбачено 1 млрд грн на укриття у дитячих садках.

Підтримка підприємців

"Плануємо продовжити програми підтримки бізнесу та українських виробників у межах політики "Зроблено в Україні". Зокрема, у держбюджеті передбачені кошти на "Доступні кредити "5-7-9%", індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти та інші ініціативи з розвитку українських виробників. Також передбачені кошти для забезпечення українців житлом за програмою "єОселя"", - заявила очільниця Кабміну.

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Підтримка регіонів

На підтримку регіонів, включно з прифронтовими, спрямують 293 млрд грн.

"Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах", - говорить Свириденко.

"Мета бюджету — забезпечити оборону країни, підтримати людей і створити умови для економічного зростання навіть в умовах повномасштабного вторгнення", - додала прем'єрка.

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