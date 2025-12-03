Свириденко: В следующем году на армию направят 2,8 трлн гривен – это почти 60% от всех расходов

В 2026 году на армию будет направлено 2,8 трлн гривен, это почти 60% от всех расходов.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, комментируя принятие государственного бюджета на 2026 год, информирует Цензор.НЕТ.

Она приветствовала принятие госбюджета на 2026 год и подчеркнула, что для Кабинета министров важно, чтобы он был сбалансированным и отвечал реальным потребностям страны во время войны.

"Госбюджет-2026 является важной основой для планирования жизни государства на следующий год и получения международного финансирования, в том числе помощи по новой программе МВФ на 2026-2029 годы", - заявила премьер.

Свириденко отметила, что ключевыми приоритетами бюджета являются оборона, безопасность и социальная устойчивость.

Оборона

"Оборона и безопасность — 100% собственных доходов государство направляет на Силы обороны: денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и производство украинского оружия, в том числе дронов. В следующем году потратим на армию — 2,8 трлн гривен, это почти 60% от всех расходов", — рассказала глава правительства.

Социальная устойчивость

На образование в бюджете предусмотрели 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 года). В частности, 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 года), что учитывает повышение на 30% зарплат педагогических и научно-педагогических работников с 1 января 2026 года. Также правительство разрабатывает новую систему оплаты труда педагогов, которая должна заработать с сентября 2026 года.

Среди приоритетов: увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи, бесплатные лекарства, проверка здоровья для граждан в возрасте 40+ лет.

На поддержку ВПЛ заложили 72,6 млрд грн.

"Сосредотачиваем внимание на поддержке людей, которые потеряли дом из-за войны. В частности, 1,4 млрд грн заложили на новую программу для поддержки ВПЛ из ТОТ", - рассказала Свириденко.

Ветеранская политика — 18,9 млрд грн. Отмечается, что финансирование вырастет на 6,3 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Это, в частности, поддержка жильем, инструменты для дальнейшей реинтеграции в гражданскую жизнь.

Кроме этого, Кабмин заложил средства на создание безопасных условий в прифронтовых регионах. Впервые предусмотрено 1 млрд грн на укрытия в детских садах.

Поддержка предпринимателей

"Планируем продолжить программы поддержки бизнеса и украинских производителей в рамках политики "Сделано в Украине". В частности, в госбюджете предусмотрены средства на "Доступные кредиты "5-7-9%", индустриальные парки, программы частичной компенсации украинской техники и оборудования, гранты и другие инициативы по развитию украинских производителей. Также предусмотрены средства для обеспечения украинцев жильем по программе "єОселя"", - заявила глава Кабмина.

Поддержка регионов

На поддержку регионов, включая прифронтовые, направят 293 млрд грн.

"Эти средства обеспечат оплату труда педагогов, поддержку местных бюджетов, финансирование питания детей в школах для 1-11 классов, образования, социальной защиты, здравоохранения и компенсацию разницы в тарифах", - говорит Свириденко.

"Цель бюджета – обеспечить оборону страны, поддержать людей и создать условия для экономического роста даже в условиях полномасштабного вторжения", – добавила премьер.

