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Новини Боротьба з корупцією
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Генсек дипломатичної служби ЄС подаву відставку на тлі підозр у шахрайстві

Корупція в ЄС: ексгенсек ЄС Санніно йде у відставку

Європейська дипломатична служба опинилася в центрі скандалу після того, як колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно допитали в межах розслідування можливого шахрайства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euractiv та підтверджених коментарях представників Єврокомісії.

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Санніно звернувся до співробітників із внутрішнім повідомленням, у якому підтвердив факт допиту. При цьому він заявив, що повністю довіряє судовій системі та переконаний у подальшому з’ясуванні обставин. Попри це дипломат вирішив залишити свою посаду наприкінці грудня.

Допит у межах розслідування та рішення про відставку

За словами Санніно, слідчі дії стосуються одного з проєктів, реалізованих під час його роботи в Європейській службі зовнішніх справ. Він підкреслив, що не хоче, аби ситуація впливала на функціонування департаменту.

"Генеральний директорат повинен зосередитися на своїй діяльності та реалізувати амбітну програму, яку ми розробили", – зазначив він у зверненні.

Посаду виконувача обов’язків директора негайно займе заступник генерального директора Майкл Карніцніг.

Речник Європейської комісії підтвердив, що Санніно більше не виконує службових обов’язків і перебуває у відпустці до завершення року, після чого планує вийти на пенсію.

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Контекст: затримання посадовців та коментар Могеріні

У середу, 3 грудня, бельгійська поліція затримала Санніно та колишню очільницю дипломатії ЄС Федеріку Могеріні для допиту у зв’язку з тим самим провадженням. Обох пізніше звільнили з-під варти.

Могеріні заявила, що готова співпрацювати зі слідством і повністю довіряє судовій системі.

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Автор: 

корупція (5093) Євросоюз (15239) Могеріні Федеріка (255)
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Топ коментарі
+6
В Україні всі корупціонери тупо ржуть. Ще підозру не отримав, ще обшуків не було, браслет не одягли і розмір застави не визначили. А як же плед у коітинку і виклик швидкої під час судового засідання? А запис добровольцем до збройних сил?

Ех, лошара. Слабак!
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04.12.2025 00:52 Відповісти
+6
Якісь дикі ці європейці . Нецивілізовані .Не можуть сказати ,що корупція є всюди і перевести чиновника іншу посаду
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04.12.2025 00:55 Відповісти
+5
Пфффф, лох, он двоє таварісча наскирдували лярди доларів з допомоги, і прекрасно себе почувають, жруть мівіну, скумбрію..
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04.12.2025 00:48 Відповісти
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Пфффф, лох, он двоє таварісча наскирдували лярди доларів з допомоги, і прекрасно себе почувають, жруть мівіну, скумбрію..
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04.12.2025 00:48 Відповісти
"Скумбрію" жарять 😁
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04.12.2025 07:26 Відповісти
В Україні всі корупціонери тупо ржуть. Ще підозру не отримав, ще обшуків не було, браслет не одягли і розмір застави не визначили. А як же плед у коітинку і виклик швидкої під час судового засідання? А запис добровольцем до збройних сил?

Ех, лошара. Слабак!
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04.12.2025 00:52 Відповісти
Європейська цивілізована практика.
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04.12.2025 00:55 Відповісти
Згоден. Просто вкрав і просто вийшов з гри. По європейськи. Але навіщо тоді такі палкі промови щодо українських корупціонерів і просто злодіїв?
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04.12.2025 01:13 Відповісти
Питання, чи вкрав насправді. Бо є різні телеги і тіктоки, які здатні навішати лабуду.... Але й можуть правду переказувати. А, частіш за все - напівправду.
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04.12.2025 01:29 Відповісти
На заході корупції немає.
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04.12.2025 06:17 Відповісти
Якісь дикі ці європейці . Нецивілізовані .Не можуть сказати ,що корупція є всюди і перевести чиновника іншу посаду
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04.12.2025 00:55 Відповісти
Не іншу посаду, а вищу. На "крайняк" відпрвити послом в Гондурас.
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04.12.2025 01:22 Відповісти
а бідний сіярто просто потерпає від корупіє у ЄС. Єдиний вихід для нього поправити ментальне здоров'я - переїхати до расії, там з корупцією більш-менш нормально.
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04.12.2025 00:58 Відповісти
Між іншим, трампобот тут не дивується, чому ржуть і в White House. Щось знає.
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04.12.2025 01:00 Відповісти
ЗЄльоні звьозди корупції меркнуть на тлі шахрайства на супутнику Європа

.
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04.12.2025 01:08 Відповісти
Гейсек шахрай? В Європі не може бути, це ж не Украіна. Лише підозрюється, але подав у відставку! А у нас чиновники тримаються до посліднього суду.
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04.12.2025 01:18 Відповісти
Слабак... Нє щоб звинуватити папєрєдніків. Та й взагалі сказав би - ЦЕ ІПСО😸
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04.12.2025 04:55 Відповісти
Могерини была заместителем фон дер Ляйен, которую не раз обвиняли в коррупции. Это человек который единолично правит ЕС. Это скандал хуже Миндичгейта. Кому выгоден именно сейчас такой скандал. Не исключено что за этим стоят кацапы.
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04.12.2025 05:09 Відповісти
То вони нам напхали своїх набл...дованих рад доброчесностей?
Тому все настільки «доброчесності», що хоч святих з дому винось(
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04.12.2025 07:07 Відповісти
"як колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно допитали "
"дипломат вирішив залишити свою посаду наприкінці грудня"
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04.12.2025 12:29 Відповісти
 
 