Генсек дипломатичної служби ЄС подаву відставку на тлі підозр у шахрайстві

Європейська дипломатична служба опинилася в центрі скандалу після того, як колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно допитали в межах розслідування можливого шахрайства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euractiv та підтверджених коментарях представників Єврокомісії.

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Санніно звернувся до співробітників із внутрішнім повідомленням, у якому підтвердив факт допиту. При цьому він заявив, що повністю довіряє судовій системі та переконаний у подальшому з’ясуванні обставин. Попри це дипломат вирішив залишити свою посаду наприкінці грудня.

Допит у межах розслідування та рішення про відставку

За словами Санніно, слідчі дії стосуються одного з проєктів, реалізованих під час його роботи в Європейській службі зовнішніх справ. Він підкреслив, що не хоче, аби ситуація впливала на функціонування департаменту.

"Генеральний директорат повинен зосередитися на своїй діяльності та реалізувати амбітну програму, яку ми розробили", – зазначив він у зверненні.

Посаду виконувача обов’язків директора негайно займе заступник генерального директора Майкл Карніцніг.

Речник Європейської комісії підтвердив, що Санніно більше не виконує службових обов’язків і перебуває у відпустці до завершення року, після чого планує вийти на пенсію.

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Контекст: затримання посадовців та коментар Могеріні

У середу, 3 грудня, бельгійська поліція затримала Санніно та колишню очільницю дипломатії ЄС Федеріку Могеріні для допиту у зв’язку з тим самим провадженням. Обох пізніше звільнили з-під варти.

Могеріні заявила, що готова співпрацювати зі слідством і повністю довіряє судовій системі.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи затримання колишньої очільниці дипломатії ЄС у справі про можливе шахрайство з коштами ЄС заявив, що у Брюсселі відбувається "те саме, що й у Києві", провівши паралелі з останнім корупційним скандалом в Україні.

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