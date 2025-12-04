Генсек дипломатической службы ЕС подал в отставку на фоне подозрений в мошенничестве

Европейская дипломатическая служба оказалась в центре скандала после того, как бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних действий Стефано Саннино допросили в рамках расследования возможного мошенничества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euractiv и подтвержденных комментариях представителей Еврокомиссии.

Саннино обратился к сотрудникам с внутренним сообщением, в котором подтвердил факт допроса. При этом он заявил, что полностью доверяет судебной системе и убежден в дальнейшем выяснении обстоятельств. Несмотря на это, дипломат решил покинуть свой пост в конце декабря.

Допрос в рамках расследования и решение об отставке

По словам Саннино, следственные действия касаются одного из проектов, реализованных во время его работы в Европейской службе внешних дел. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы ситуация влияла на функционирование департамента.

"Генеральный директорат должен сосредоточиться на своей деятельности и реализовать амбициозную программу, которую мы разработали", – отметил он в обращении.

Должность исполняющего обязанности директора немедленно займет заместитель генерального директора Майкл Карницниг.

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что Саннино больше не исполняет служебных обязанностей и находится в отпуске до конца года, после чего планирует выйти на пенсию.

Контекст: задержание чиновников и комментарий Могерини

В среду, 3 декабря, бельгийская полиция задержала Саннино и бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини для допроса в связи с тем же производством. Обоих позже освободили из-под стражи.

Могерини заявила, что готова сотрудничать со следствием и полностью доверяет судебной системе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя задержание бывшей главы дипломатии ЕС по делу о возможном мошенничестве с средствами ЕС, заявил, что в Брюсселе происходит "то же, что и в Киеве", проведя параллели с последним коррупционным скандалом в Украине.

