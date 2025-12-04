РУС
Генсек дипломатической службы ЕС подал в отставку на фоне подозрений в мошенничестве

Коррупция в ЕС: экс-генеральный секретарь ЕС Саннино уходит в отставку

Европейская дипломатическая служба оказалась в центре скандала после того, как бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних действий Стефано Саннино допросили в рамках расследования возможного мошенничества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euractiv и подтвержденных комментариях представителей Еврокомиссии.

Саннино обратился к сотрудникам с внутренним сообщением, в котором подтвердил факт допроса. При этом он заявил, что полностью доверяет судебной системе и убежден в дальнейшем выяснении обстоятельств. Несмотря на это, дипломат решил покинуть свой пост в конце декабря.

Допрос в рамках расследования и решение об отставке

По словам Саннино, следственные действия касаются одного из проектов, реализованных во время его работы в Европейской службе внешних дел. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы ситуация влияла на функционирование департамента.

"Генеральный директорат должен сосредоточиться на своей деятельности и реализовать амбициозную программу, которую мы разработали", – отметил он в обращении.

Должность исполняющего обязанности директора немедленно займет заместитель генерального директора Майкл Карницниг.

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что Саннино больше не исполняет служебных обязанностей и находится в отпуске до конца года, после чего планирует выйти на пенсию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывшую главу европейской дипломатии Могерини задержали в Бельгии по делу о мошенничестве с средствами ЕС

Контекст: задержание чиновников и комментарий Могерини

В среду, 3 декабря, бельгийская полиция задержала Саннино и бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини для допроса в связи с тем же производством. Обоих позже освободили из-под стражи.

Могерини заявила, что готова сотрудничать со следствием и полностью доверяет судебной системе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя задержание бывшей главы дипломатии ЕС по делу о возможном мошенничестве с средствами ЕС, заявил, что в Брюсселе происходит "то же, что и в Киеве", проведя параллели с последним коррупционным скандалом в Украине.

Читайте также: 60% украинцев считают, что Зеленский несет ответственность за коррупцию фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА

+6
Якісь дикі ці європейці . Нецивілізовані .Не можуть сказати ,що корупція є всюди і перевести чиновника іншу посаду
04.12.2025 00:55 Ответить
+5
Пфффф, лох, он двоє таварісча наскирдували лярди доларів з допомоги, і прекрасно себе почувають, жруть мівіну, скумбрію..
04.12.2025 00:48 Ответить
+5
В Україні всі корупціонери тупо ржуть. Ще підозру не отримав, ще обшуків не було, браслет не одягли і розмір застави не визначили. А як же плед у коітинку і виклик швидкої під час судового засідання? А запис добровольцем до збройних сил?

Ех, лошара. Слабак!
04.12.2025 00:52 Ответить
Пфффф, лох, он двоє таварісча наскирдували лярди доларів з допомоги, і прекрасно себе почувають, жруть мівіну, скумбрію..
04.12.2025 00:48 Ответить
"Скумбрію" жарять 😁
04.12.2025 07:26 Ответить
В Україні всі корупціонери тупо ржуть. Ще підозру не отримав, ще обшуків не було, браслет не одягли і розмір застави не визначили. А як же плед у коітинку і виклик швидкої під час судового засідання? А запис добровольцем до збройних сил?

Ех, лошара. Слабак!
04.12.2025 00:52 Ответить
Європейська цивілізована практика.
04.12.2025 00:55 Ответить
Згоден. Просто вкрав і просто вийшов з гри. По європейськи. Але навіщо тоді такі палкі промови щодо українських корупціонерів і просто злодіїв?
04.12.2025 01:13 Ответить
Питання, чи вкрав насправді. Бо є різні телеги і тіктоки, які здатні навішати лабуду.... Але й можуть правду переказувати. А, частіш за все - напівправду.
04.12.2025 01:29 Ответить
На заході корупції немає.
04.12.2025 06:17 Ответить
Якісь дикі ці європейці . Нецивілізовані .Не можуть сказати ,що корупція є всюди і перевести чиновника іншу посаду
04.12.2025 00:55 Ответить
Не іншу посаду, а вищу. На "крайняк" відпрвити послом в Гондурас.
04.12.2025 01:22 Ответить
а бідний сіярто просто потерпає від корупіє у ЄС. Єдиний вихід для нього поправити ментальне здоров'я - переїхати до расії, там з корупцією більш-менш нормально.
04.12.2025 00:58 Ответить
Між іншим, трампобот тут не дивується, чому ржуть і в White House. Щось знає.
04.12.2025 01:00 Ответить
ЗЄльоні звьозди корупції меркнуть на тлі шахрайства на супутнику Європа

.
04.12.2025 01:08 Ответить
Гейсек шахрай? В Європі не може бути, це ж не Украіна. Лише підозрюється, але подав у відставку! А у нас чиновники тримаються до посліднього суду.
04.12.2025 01:18 Ответить
Слабак... Нє щоб звинуватити папєрєдніків. Та й взагалі сказав би - ЦЕ ІПСО😸
04.12.2025 04:55 Ответить
Могерини была заместителем фон дер Ляйен, которую не раз обвиняли в коррупции. Это человек который единолично правит ЕС. Это скандал хуже Миндичгейта. Кому выгоден именно сейчас такой скандал. Не исключено что за этим стоят кацапы.
04.12.2025 05:09 Ответить
То вони нам напхали своїх набл...дованих рад доброчесностей?
Тому все настільки «доброчесності», що хоч святих з дому винось(
04.12.2025 07:07 Ответить
 
 