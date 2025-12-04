Могеріні йде у відставку після звинувачень у шахрайстві
Ексглава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи після затримання в межах розслідування можливого шахрайства під час тендеру для Дипломатичної академії ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.
"Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов'язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора", – заявила Могеріні.
Зазначимо, що така заява пролунала наступного дня після того, як колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Стефано Санніно оголосив про те, що піде у відставку після того, як його затримали у рамках розслідування справи про шахрайство.
Минулого року Санніно також читав лекції у Коледжі Європи та в Дипломатичній академії ЄС.
Що передувало?
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2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.
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3 грудня бельгійська поліція звільнила з-під варти Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно.
- Генсек дипломатичної служби ЄС Стефано Санніно подав у відставку на тлі підозр у шахрайстві.
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это да, только масштабы разные. можно двушку на москву отправлять, а можно служебный транспорт в личных целях использовать