Могеріні йде у відставку після звинувачень у шахрайстві

Ексглава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи після затримання в межах розслідування можливого шахрайства під час тендеру для Дипломатичної академії ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

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"Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов'язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора", – заявила Могеріні.

Зазначимо, що така заява пролунала наступного дня після того, як колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Стефано Санніно оголосив про те, що піде у відставку після того, як його затримали у рамках розслідування справи про шахрайство.

Минулого року Санніно також читав лекції у Коледжі Європи та в Дипломатичній академії ЄС.

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Що передувало?

2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.

3 грудня бельгійська поліція звільнила з-під варти Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно.

Генсек дипломатичної служби ЄС Стефано Санніно подав у відставку на тлі підозр у шахрайстві.

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