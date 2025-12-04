УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11588 відвідувачів онлайн
Новини Справа Могеріні
2 425 13

Могеріні йде у відставку після звинувачень у шахрайстві

Федеріка Могеріні

Ексглава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи після затримання в межах розслідування можливого шахрайства під час тендеру для Дипломатичної академії ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов'язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора", – заявила Могеріні.

Зазначимо, що така заява пролунала наступного дня після того, як колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Стефано Санніно оголосив про те, що піде у відставку після того, як його затримали у рамках розслідування справи про шахрайство.

Минулого року Санніно також читав лекції у Коледжі Європи та в Дипломатичній академії ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні звільнили з-під варти, - Politico

Що передувало?

  • 2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.

  • 3 грудня бельгійська поліція звільнила з-під варти Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно.

  • Генсек дипломатичної служби ЄС Стефано Санніно подав у відставку на тлі підозр у шахрайстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сійярто про корупційний скандал з ексочільницею дипломатії ЄС Могеріні: "В Брюсселі відбувається те саме, що й у Києві"

Автор: 

відставка (1473) Могеріні Федеріка (255)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
"Корупція є усюди, у всьому світі"

это да, только масштабы разные. можно двушку на москву отправлять, а можно служебный транспорт в личных целях использовать
показати весь коментар
04.12.2025 15:37 Відповісти
+3
🤣🤣🤣🤣ми це недавно вже чули від когось
показати весь коментар
04.12.2025 15:37 Відповісти
+3
Тільки у всьому світі з нею борються, а в нас охороняють
показати весь коментар
04.12.2025 15:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Корупція є усюди, у всьому світі
показати весь коментар
04.12.2025 15:34 Відповісти
🤣🤣🤣🤣ми це недавно вже чули від когось
показати весь коментар
04.12.2025 15:37 Відповісти
Тільки у всьому світі з нею борються, а в нас охороняють
показати весь коментар
04.12.2025 15:42 Відповісти
Так, але у цивілізованій країні політик корупціонер однозначно йде у відставку і стає політичним трупом, у нас за оптиці від корита не відтягнеш
показати весь коментар
04.12.2025 15:55 Відповісти
Після аудиту який проведе невдовзі Трамп думаю більше половини лідорових задньопривідних партнерів підуть у вязницю
показати весь коментар
04.12.2025 15:36 Відповісти
хай він своїй зморщеній сраці аудит проведе, там Гуантанамо вже заждалось
показати весь коментар
04.12.2025 15:43 Відповісти
Єх серГЕЙ .серГЕЙ...а ви все про сраки
показати весь коментар
04.12.2025 15:48 Відповісти
За два тижні?
показати весь коментар
04.12.2025 15:48 Відповісти
там і 🤡 її друзяка пробігав поруч з Могеріні ,на відмивці міллярдів з України ...100% ...
показати весь коментар
04.12.2025 15:36 Відповісти
Зовсім як у нас, багато вкрав у відставку. Мало у тюрму
показати весь коментар
04.12.2025 15:37 Відповісти
"Корупція є усюди, у всьому світі"

это да, только масштабы разные. можно двушку на москву отправлять, а можно служебный транспорт в личных целях использовать
показати весь коментар
04.12.2025 15:37 Відповісти
Федеріка Міндічіні. У кошерного хоча б вистачило совісті втекти, а не зображати Ісуса Христа.
показати весь коментар
04.12.2025 15:49 Відповісти
Дай Бог скоро і до твого фон дер боса доберуться.
показати весь коментар
04.12.2025 15:55 Відповісти
 
 