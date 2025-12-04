Могерини уходит в отставку после обвинений в мошенничестве

Экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подала в отставку с поста ректора Колледжа Европы после задержания в рамках расследования возможного мошенничества во время тендера для Дипломатической академии ЕС.

"В соответствии с высочайшей строгостью и справедливостью, с которыми я всегда выполняла свои обязанности, сегодня я решила подать в отставку с поста ректора", – заявила Могерини.

Отметим, что такое заявление прозвучало на следующий день после того, как бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних действий и генеральный директор департамента ЕС по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива Стефано Саннино объявил о том, что уйдет в отставку после того, как его задержали в рамках расследования дела о мошенничестве.

В прошлом году Саннино также читал лекции в Колледже Европы и в Дипломатической академии ЕС.

Что предшествовало?

2 декабря в Брюсселе и Брюгге была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини после обысков в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.

3 декабря бельгийская полиция освободила из-под стражи Могерини и бывшего генсека Европейской службы внешних дел Стефано Саннино.

Генсек дипломатической службы ЕС Стефано Саннино подал в отставку на фоне подозрений в мошенничестве.

