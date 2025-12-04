РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10956 посетителей онлайн
Новости Дело Могерини
1 232 13

Могерини уходит в отставку после обвинений в мошенничестве

Федерика Могерини

Экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подала в отставку с поста ректора Колледжа Европы после задержания в рамках расследования возможного мошенничества во время тендера для Дипломатической академии ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В соответствии с высочайшей строгостью и справедливостью, с которыми я всегда выполняла свои обязанности, сегодня я решила подать в отставку с поста ректора", – заявила Могерини.

Отметим, что такое заявление прозвучало на следующий день после того, как бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних действий и генеральный директор департамента ЕС по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива Стефано Саннино объявил о том, что уйдет в отставку после того, как его задержали в рамках расследования дела о мошенничестве.

В прошлом году Саннино также читал лекции в Колледже Европы и в Дипломатической академии ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшую главу европейской дипломатии Могерини освободили из-под стражи, - Politico

Что предшествовало?

  • 2 декабря в Брюсселе и Брюгге была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини после обысков в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.

  • 3 декабря бельгийская полиция освободила из-под стражи Могерини и бывшего генсека Европейской службы внешних дел Стефано Саннино.

  • Генсек дипломатической службы ЕС Стефано Саннино подал в отставку на фоне подозрений в мошенничестве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сийярто о коррупционном скандале с экс-главой дипломатии ЕС Могерини: "В Брюсселе происходит то же, что и в Киеве"

Автор: 

отставка (3184) Могерини Федерика (429)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
"Корупція є усюди, у всьому світі"

это да, только масштабы разные. можно двушку на москву отправлять, а можно служебный транспорт в личных целях использовать
показать весь комментарий
04.12.2025 15:37 Ответить
+2
🤣🤣🤣🤣ми це недавно вже чули від когось
показать весь комментарий
04.12.2025 15:37 Ответить
+1
Тільки у всьому світі з нею борються, а в нас охороняють
показать весь комментарий
04.12.2025 15:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корупція є усюди, у всьому світі
показать весь комментарий
04.12.2025 15:34 Ответить
🤣🤣🤣🤣ми це недавно вже чули від когось
показать весь комментарий
04.12.2025 15:37 Ответить
Тільки у всьому світі з нею борються, а в нас охороняють
показать весь комментарий
04.12.2025 15:42 Ответить
Так, але у цивілізованій країні політик корупціонер однозначно йде у відставку і стає політичним трупом, у нас за оптиці від корита не відтягнеш
показать весь комментарий
04.12.2025 15:55 Ответить
Після аудиту який проведе невдовзі Трамп думаю більше половини лідорових задньопривідних партнерів підуть у вязницю
показать весь комментарий
04.12.2025 15:36 Ответить
хай він своїй зморщеній сраці аудит проведе, там Гуантанамо вже заждалось
показать весь комментарий
04.12.2025 15:43 Ответить
Єх серГЕЙ .серГЕЙ...а ви все про сраки
показать весь комментарий
04.12.2025 15:48 Ответить
За два тижні?
показать весь комментарий
04.12.2025 15:48 Ответить
там і 🤡 її друзяка пробігав поруч з Могеріні ,на відмивці міллярдів з України ...100% ...
показать весь комментарий
04.12.2025 15:36 Ответить
Зовсім як у нас, багато вкрав у відставку. Мало у тюрму
показать весь комментарий
04.12.2025 15:37 Ответить
"Корупція є усюди, у всьому світі"

это да, только масштабы разные. можно двушку на москву отправлять, а можно служебный транспорт в личных целях использовать
показать весь комментарий
04.12.2025 15:37 Ответить
Федеріка Міндічіні. У кошерного хоча б вистачило совісті втекти, а не зображати Ісуса Христа.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:49 Ответить
Дай Бог скоро і до твого фон дер боса доберуться.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:55 Ответить
 
 