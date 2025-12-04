УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11588 відвідувачів онлайн
Новини Зміна громадянства
6 800 33

Стрибунку Лискун, яка змінила громадянство на російське, позбавили всіх нагород та виключили зі збірної України

Стрибунка у воду Софія Лискун

Чемпіонку Європи зі стрибків у воду Софію Лискун виключили зі складу національної збірної та позбавили всіх звань і нагород після того, як вона повідомила про переїзд до Росії та отримання там громадянства.

Про це повідомила Федерація України зі стрибків у воду, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У повідомленні зазначили, що рішення Лискун змінити громадянство стало відомим без попередження тренерського штабу, Федерації та Міністерства молоді та спорту.

"Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені", - пояснили у Федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литовські вболівальники скандують гасло "Слава Україні" під час баскетбольного матчу "Жальгіріса" з іспанською "Басконією". ВIДЕО

Федерація підкреслила, що честь виступати під державним прапором України - це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати.

Зараз організація планує звернутися до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до Лискун "спортивний карантин". Також можуть бути ініційовані додаткові заходи згідно з українським законодавством, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родина заступниці генпрокурора Вдовиченко має російські паспорти та веде бізнес у Криму, - ЦПК. ВIДЕО

Що відомо про Лискун

  • У 2025 році в Сингапурі вона виборола дві нагороди на континентальній першості - золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
  • На Юнацьких Олімпійських іграх-2018 у Буенос-Айресі вона виборола срібло у 10-метровій вишці та бронзу в змішаних командних змаганнях. Лискун також представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо у 2021-му та в Парижі 2024-го.
  • За інформацією "Суспільне Спорт", загалом в активі спортсменки є дві золоті нагороди чемпіонату Європи з водних видів спорту та дві перемоги на Євро зі стрибків з трампліна.

  • Після Софія Лискун, яка виступала за збірну України на Олімпійських іграх, отримала російське громадянство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Рішення про позбавлення Труханова громадянства - не політичний крок

Автор: 

громадянство (1101) росія (70450) Збірна України (156) спорт (1735)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
лайно тягнеться до лайна
показати весь коментар
04.12.2025 15:41 Відповісти
+13
Стрибки болото.
показати весь коментар
04.12.2025 15:47 Відповісти
+9
Україна її не виганяла, тому все вірно з нагородами зроблено!!
Так би, ще не забував зеленський на 11 році московської війни, про дивні «державні нагороди» ригоАНАЛЬНИХ запроданців ****** та їх прихвостнів-помічників, по областях України!!!! Кравець, лукаш, підрахуй з татаровим, можуть допомогти зеленському, бо сам то він, «не ЗНАЄ» за шість років, як патріоти України!!??!!??
показати весь коментар
04.12.2025 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лайно тягнеться до лайна
показати весь коментар
04.12.2025 15:41 Відповісти
Україна її не виганяла, тому все вірно з нагородами зроблено!!
Так би, ще не забував зеленський на 11 році московської війни, про дивні «державні нагороди» ригоАНАЛЬНИХ запроданців ****** та їх прихвостнів-помічників, по областях України!!!! Кравець, лукаш, підрахуй з татаровим, можуть допомогти зеленському, бо сам то він, «не ЗНАЄ» за шість років, як патріоти України!!??!!??
показати весь коментар
04.12.2025 15:52 Відповісти
Oleksandr Valovyi

і де ти бачиш стрведження що Україна її вигнала ?
Ти читати вмієш
показати весь коментар
04.12.2025 17:30 Відповісти
Ну нехай тепер на болотах змагається...
показати весь коментар
04.12.2025 15:41 Відповісти
Стрибки болото.
показати весь коментар
04.12.2025 15:47 Відповісти
Купилася
показати весь коментар
04.12.2025 15:44 Відповісти
продалася
показати весь коментар
04.12.2025 15:50 Відповісти
тимащук два...
показати весь коментар
04.12.2025 15:44 Відповісти
Описка по Фрейду
показати весь коментар
04.12.2025 15:45 Відповісти
З такими щоками мабуть що тіко "бомбачькай" нирять, склоннасть к палнатє на літсо
показати весь коментар
04.12.2025 15:47 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2025 15:48 Відповісти
Не тільки...
Є й інші прибуткові заняття
показати весь коментар
04.12.2025 16:31 Відповісти
Може вона думає що вона мокша?
показати весь коментар
04.12.2025 15:47 Відповісти
Вона і є мокша, подивіться на мармизу... Ніц українського.
показати весь коментар
04.12.2025 16:18 Відповісти
Верещучка, аж напряглася, через таку прудку зраду цієї тьотки!!
показати весь коментар
04.12.2025 15:54 Відповісти
Війна, це як повінь. Першим спливає сміття і його зносить течією...
показати весь коментар
04.12.2025 15:54 Відповісти
і сміття першим спливає на поверхню (Торчок,Йермак,Міндіч,Цукерман,Шефіри,Пінчук,Чернишов,Рєзніков....)....
показати весь коментар
04.12.2025 16:01 Відповісти
к є..еням її..курву....
показати весь коментар
04.12.2025 15:55 Відповісти
Скільки вовка (лугандійця) не годуй,він все в ліс дивиться....
показати весь коментар
04.12.2025 16:00 Відповісти
Бо поменше потрібно пафосу від спортивних перемог і не створювати фіктивних кумирів! Бо сьогодні вони можуть стояти на пʼєдесталі з українським прапором і, навіть, гімн співати, а завтра… самі бачите, як воно буває!
показати весь коментар
04.12.2025 16:00 Відповісти
А хто це?
показати весь коментар
04.12.2025 16:08 Відповісти
Свинина 🔪🐷
показати весь коментар
04.12.2025 16:10 Відповісти
Що означає "змінила громадянство"? Хіба вона не залишається громадянкою України? Чи просто додала собі ще одне? Каша якась...
показати весь коментар
04.12.2025 16:33 Відповісти
Канєшна є громадянкою України. По українському паспорту буде по бєзвізу кататись по світу. З кацапським паспортом далеко не поїдеш.
показати весь коментар
04.12.2025 19:48 Відповісти
сейчас ей быстро нададут других наград
показати весь коментар
04.12.2025 16:40 Відповісти
з новини випливає, що це не зміна громадянства а подвійне громадянство, бо громадянства України її ніхто ще не позбавив
показати весь коментар
04.12.2025 16:51 Відповісти
Дивно, що цю сучку виключили зі збірної не через 10 років ))))
показати весь коментар
04.12.2025 16:56 Відповісти
До побачення. Головне анулювати паспорт безвізовий та громадянство України, і заборону назавжди в'їзду в Україну
показати весь коментар
04.12.2025 17:32 Відповісти
Как говорят в стране,счастливым обладателем паспорта которой она стала, "сдох Максим,да и х.й с ним!". Тем более,что большинство о ее существовании узнало только из-за этой новости. Плохо то,что миллионы людей уезжают в принципе в какие угодно страны.И захотят ли они вернуться? А то,что широко известная в узких кругах звезда прыжков уехала в московию-это мелочи.Надеюсь,вывести ее из украинского гражданства не забудут.
показати весь коментар
04.12.2025 17:44 Відповісти
Может звезда еще и деньги Украине вернет за тренировки, сборі, поездки на соревнования, олимпиаді? Или єто такая мелочь?
показати весь коментар
04.12.2025 18:57 Відповісти
Лискун народилася у Луганську і до 2025 року виступала за збірну України.

Ну все ясно. Зов прєдкав.
показати весь коментар
04.12.2025 17:48 Відповісти
Україна треба відсудити у неї кошти, які витратила на тренування цієї чемпіонки. Не своїми ж коштами воно сплачувало за тренування, збори, виїзди на міжнародні змагання, олімпіади. Витягла з держави гроші.
показати весь коментар
04.12.2025 18:55 Відповісти
прорашистская проблядь!
показати весь коментар
04.12.2025 19:41 Відповісти
 
 