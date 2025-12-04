Стрибунку Лискун, яка змінила громадянство на російське, позбавили всіх нагород та виключили зі збірної України

Чемпіонку Європи зі стрибків у воду Софію Лискун виключили зі складу національної збірної та позбавили всіх звань і нагород після того, як вона повідомила про переїзд до Росії та отримання там громадянства.

Про це повідомила Федерація України зі стрибків у воду, передає Цензор.НЕТ.

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У повідомленні зазначили, що рішення Лискун змінити громадянство стало відомим без попередження тренерського штабу, Федерації та Міністерства молоді та спорту.

"Такі кроки є категорично неприйнятними, адже дискредитують не лише окрему спортсменку, а й усю команду України, яка щодня самовіддано виборює право представляти нашу країну на міжнародній арені", - пояснили у Федерації.

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Федерація підкреслила, що честь виступати під державним прапором України - це не привілей, а висока відповідальність, яку не можна зраджувати.

Зараз організація планує звернутися до міжнародних спортивних інституцій із вимогою застосувати до Лискун "спортивний карантин". Також можуть бути ініційовані додаткові заходи згідно з українським законодавством, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

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Що відомо про Лискун

У 2025 році в Сингапурі вона виборола дві нагороди на континентальній першості - золото у змішаних командних змаганнях та срібло у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

На Юнацьких Олімпійських іграх-2018 у Буенос-Айресі вона виборола срібло у 10-метровій вишці та бронзу в змішаних командних змаганнях. Лискун також представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо у 2021-му та в Парижі 2024-го.

За інформацією "Суспільне Спорт", загалом в активі спортсменки є дві золоті нагороди чемпіонату Європи з водних видів спорту та дві перемоги на Євро зі стрибків з трампліна.

Після Софія Лискун, яка виступала за збірну України на Олімпійських іграх, отримала російське громадянство.

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