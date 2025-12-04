РУС
Прыгунью Лыскун, которая сменила гражданство на российское, лишили всех наград и исключили из сборной Украины

Прыгунья в воду София Лыскун

Чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун исключили из состава национальной сборной и лишили всех званий и наград после того, как она сообщила о переезде в Россию и получении там гражданства.

Об этом сообщила Федерация Украины по прыжкам в воду, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отметили, что решение Лыскун сменить гражданство стало известно без предупреждения тренерского штаба, Федерации и Министерства молодежи и спорта.

"Такие шаги являются категорически неприемлемыми, ведь дискредитируют не только отдельного спортсмена, но и всю команду Украины, которая ежедневно самоотверженно борется за право представлять нашу страну на международной арене", - пояснили в Федерации.

Федерация подчеркнула, что честь выступать под государственным флагом Украины - это не привилегия, а высокая ответственность, которую нельзя предавать.

Сейчас организация планирует обратиться к международным спортивным институтам с требованием применить к Лыскун "спортивный карантин". Также могут быть инициированы дополнительные меры в соответствии с украинским законодательством, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Что известно о Лыскун

  • В 2025 году в Сингапуре она завоевала две награды на континентальном первенстве - золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
  • На Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе она завоевала серебро в 10-метровой вышке и бронзу в смешанных командных соревнованиях. Лыскун также представляла Украину на Олимпийских играх в Токио в 2021-м и в Париже в 2024-м.
  • По информации "Суспільне Спорт", в общей сложности в активе спортсменки две золотые награды чемпионата Европы по водным видам спорта и две победы на Евро по прыжкам с трамплина.

  • После София Лыскун, которая выступала за сборную Украины на Олимпийских играх, получила российское гражданство.

+9
лайно тягнеться до лайна
04.12.2025 15:41 Ответить
+4
Стрибки болото.
04.12.2025 15:47 Ответить
+3
тимащук два...
04.12.2025 15:44 Ответить
Україна її не виганяла, тому все вірно з нагородами зроблено!!
Так би, ще не забував зеленський на 11 році московської війни, про дивні «державні нагороди» ригоАНАЛЬНИХ запроданців ****** та їх прихвостнів-помічників, по областях України!!!! Кравець, лукаш, підрахуй з татаровим, можуть допомогти зеленському, бо сам то він, «не ЗНАЄ» за шість років, як патріоти України!!??!!??
04.12.2025 15:52 Ответить
Ну нехай тепер на болотах змагається...
04.12.2025 15:41 Ответить
Купилася
04.12.2025 15:44 Ответить
продалася
04.12.2025 15:50 Ответить
Описка по Фрейду
04.12.2025 15:45 Ответить
З такими щоками мабуть що тіко "бомбачькай" нирять, склоннасть к палнатє на літсо
04.12.2025 15:47 Ответить
04.12.2025 15:48 Ответить
Не тільки...
Є й інші прибуткові заняття
04.12.2025 16:31 Ответить
Може вона думає що вона мокша?
04.12.2025 15:47 Ответить
Вона і є мокша, подивіться на мармизу... Ніц українського.
04.12.2025 16:18 Ответить
Верещучка, аж напряглася, через таку прудку зраду цієї тьотки!!
04.12.2025 15:54 Ответить
Війна, це як повінь. Першим спливає сміття і його зносить течією...
04.12.2025 15:54 Ответить
і сміття першим спливає на поверхню (Торчок,Йермак,Міндіч,Цукерман,Шефіри,Пінчук,Чернишов,Рєзніков....)....
04.12.2025 16:01 Ответить
к є..еням її..курву....
04.12.2025 15:55 Ответить
Скільки вовка (лугандійця) не годуй,він все в ліс дивиться....
04.12.2025 16:00 Ответить
Бо поменше потрібно пафосу від спортивних перемог і не створювати фіктивних кумирів! Бо сьогодні вони можуть стояти на пʼєдесталі з українським прапором і, навіть, гімн співати, а завтра… самі бачите, як воно буває!
04.12.2025 16:00 Ответить
А хто це?
04.12.2025 16:08 Ответить
Свинина 🔪🐷
04.12.2025 16:10 Ответить
Що означає "змінила громадянство"? Хіба вона не залишається громадянкою України? Чи просто додала собі ще одне? Каша якась...
04.12.2025 16:33 Ответить
 
 