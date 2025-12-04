Прыгунью Лыскун, которая сменила гражданство на российское, лишили всех наград и исключили из сборной Украины

Чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун исключили из состава национальной сборной и лишили всех званий и наград после того, как она сообщила о переезде в Россию и получении там гражданства.

В сообщении отметили, что решение Лыскун сменить гражданство стало известно без предупреждения тренерского штаба, Федерации и Министерства молодежи и спорта.

"Такие шаги являются категорически неприемлемыми, ведь дискредитируют не только отдельного спортсмена, но и всю команду Украины, которая ежедневно самоотверженно борется за право представлять нашу страну на международной арене", - пояснили в Федерации.

Федерация подчеркнула, что честь выступать под государственным флагом Украины - это не привилегия, а высокая ответственность, которую нельзя предавать.

Сейчас организация планирует обратиться к международным спортивным институтам с требованием применить к Лыскун "спортивный карантин". Также могут быть инициированы дополнительные меры в соответствии с украинским законодательством, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Что известно о Лыскун

В 2025 году в Сингапуре она завоевала две награды на континентальном первенстве - золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

На Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе она завоевала серебро в 10-метровой вышке и бронзу в смешанных командных соревнованиях. Лыскун также представляла Украину на Олимпийских играх в Токио в 2021-м и в Париже в 2024-м.

По информации "Суспільне Спорт", в общей сложности в активе спортсменки две золотые награды чемпионата Европы по водным видам спорта и две победы на Евро по прыжкам с трамплина.

