Прыгунью Лыскун, которая сменила гражданство на российское, лишили всех наград и исключили из сборной Украины
Чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун исключили из состава национальной сборной и лишили всех званий и наград после того, как она сообщила о переезде в Россию и получении там гражданства.
Об этом сообщила Федерация Украины по прыжкам в воду, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отметили, что решение Лыскун сменить гражданство стало известно без предупреждения тренерского штаба, Федерации и Министерства молодежи и спорта.
"Такие шаги являются категорически неприемлемыми, ведь дискредитируют не только отдельного спортсмена, но и всю команду Украины, которая ежедневно самоотверженно борется за право представлять нашу страну на международной арене", - пояснили в Федерации.
Федерация подчеркнула, что честь выступать под государственным флагом Украины - это не привилегия, а высокая ответственность, которую нельзя предавать.
Сейчас организация планирует обратиться к международным спортивным институтам с требованием применить к Лыскун "спортивный карантин". Также могут быть инициированы дополнительные меры в соответствии с украинским законодательством, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
Что известно о Лыскун
- В 2025 году в Сингапуре она завоевала две награды на континентальном первенстве - золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
- На Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе она завоевала серебро в 10-метровой вышке и бронзу в смешанных командных соревнованиях. Лыскун также представляла Украину на Олимпийских играх в Токио в 2021-м и в Париже в 2024-м.
- По информации "Суспільне Спорт", в общей сложности в активе спортсменки две золотые награды чемпионата Европы по водным видам спорта и две победы на Евро по прыжкам с трамплина.
-
После София Лыскун, которая выступала за сборную Украины на Олимпийских играх, получила российское гражданство.
Так би, ще не забував зеленський на 11 році московської війни, про дивні «державні нагороди» ригоАНАЛЬНИХ запроданців ****** та їх прихвостнів-помічників, по областях України!!!! Кравець, лукаш, підрахуй з татаровим, можуть допомогти зеленському, бо сам то він, «не ЗНАЄ» за шість років, як патріоти України!!??!!??
