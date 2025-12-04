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Новини Справа Віктора Гусарова
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Зміну запобіжного заходу детективу НАБУ Гусарову, якого безпідставно тримають у СІЗО, розглянуть 5 грудня, - ЦПК

Співробітник НАБУ Віктор Гусаров
Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

Шевченківський райсуд Києва розгляне 5 грудня клопотання про зміну запобіжного заходу для співробітника НАБУ Віктора Гусарова. Йому закидають державну зраду та співпрацю з ФСБ РФ.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Там нагадали, шо детектива НАБУ безпідставно тримають у СІЗО.

Судді, попри безпідставність арешту, неодноразово продовжували Гусарову строк тримання під вартою.

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Захисники Гусарова звернулись з клопотанням про зміну запобіжного заходу, яке розгляне Шевченківський суд Києва:

  • Коли: 5 грудня, 13:45
  • Де: Дегтярівська 31-а
  • Суддя: Олексій Глянь

Що передувало

  • Нагадаємо, СБУ підозрює детектива НАБУ у держзраді. За версією слідства, Гусаров нібито збирав та передавав для спецслужб ворога дані правоохоронців та інших громадян, які брав із закритої бази даних.
  • Причому інкриміновані події стосуються 2012-2015 років, коли Гусаров ще не працював в НАБУ.
  • Дані нібито отримував Дмитро Іванцов – заступник керівника Управління охорони Януковича. На момент листування він не був державним зрадником і фактично листування відбувалось між двома держслужбовцями.
  • При цьому під час спільної перевірки жодних доказів, що працівник НАБУ знав про зв’язки представника УДО зі спецслужбами РФ – не виявили.
  • Це підтвердив особисто представник СБУ. Однак, попри все це, детектива НАБУ все ще продовжують тримати під вартою.
  • У серпні 2025 року Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді.

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Автор: 

НАБУ (5748) Київ (20916) Апеляційний суд (411) запобіжний захід (677) ЦПК Центр протидії корупції (343)
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А що хіба там в суді не знають що їх посадив Їрмак, оцих агентів. Просто дать вказівку шоб випустили людину і все
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04.12.2025 16:56 Відповісти
 
 