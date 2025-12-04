Зміну запобіжного заходу детективу НАБУ Гусарову, якого безпідставно тримають у СІЗО, розглянуть 5 грудня, - ЦПК

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

Шевченківський райсуд Києва розгляне 5 грудня клопотання про зміну запобіжного заходу для співробітника НАБУ Віктора Гусарова. Йому закидають державну зраду та співпрацю з ФСБ РФ.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Там нагадали, шо детектива НАБУ безпідставно тримають у СІЗО.

Судді, попри безпідставність арешту, неодноразово продовжували Гусарову строк тримання під вартою.

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Захисники Гусарова звернулись з клопотанням про зміну запобіжного заходу, яке розгляне Шевченківський суд Києва:

Коли: 5 грудня, 13:45

Де: Дегтярівська 31-а

Суддя: Олексій Глянь

Що передувало

Нагадаємо, СБУ підозрює детектива НАБУ у держзраді. За версією слідства, Гусаров нібито збирав та передавав для спецслужб ворога дані правоохоронців та інших громадян, які брав із закритої бази даних.

Причому інкриміновані події стосуються 2012-2015 років, коли Гусаров ще не працював в НАБУ.

Дані нібито отримував Дмитро Іванцов – заступник керівника Управління охорони Януковича. На момент листування він не був державним зрадником і фактично листування відбувалось між двома держслужбовцями.

При цьому під час спільної перевірки жодних доказів, що працівник НАБУ знав про зв’язки представника УДО зі спецслужбами РФ – не виявили.

Це підтвердив особисто представник СБУ. Однак, попри все це, детектива НАБУ все ще продовжують тримати під вартою.

У серпні 2025 року Апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді.

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