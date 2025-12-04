Изменение меры пресечения детективу НАБУ Гусарову, которого безосновательно содержат в СИЗО, рассмотрят 5 декабря
Шевченковский райсуд Киева рассмотрит 5 декабря ходатайство об изменении меры пресечения для сотрудника НАБУ Виктора Гусарова. Ему вменяют государственную измену и сотрудничество с ФСБ РФ.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информируетЦензор.НЕТ.
Там напомнили, что детектива НАБУ безосновательно содержат в СИЗО.
Судьи, несмотря на безосновательность ареста, неоднократно продлевали Гусарову срок содержания под стражей.
Защитники Гусарова обратились с ходатайством об изменении меры пресечения, которое рассмотрит Шевченковский суд Киева:
- Когда: 5 декабря, 13:45
- Где: Дегтяревская 31-а
- Судья: Алексей Глянь
Что предшествовало
- Напомним, СБУ подозревает детектива НАБУ в госизмене. По версии следствия, Гусаров якобы собирал и передавал спецслужбам врага данные правоохранителей и других граждан, которые брал из закрытой базы данных.
- Причем инкриминируемые события касаются 2012-2015 годов, когда Гусаров еще не работал в НАБУ.
- Данные якобы получал Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя Управления охраны Януковича. На момент переписки он не был государственным изменником и фактически переписка происходила между двумя госслужащими.
- При этом во время совместной проверки никаких доказательств того, что сотрудник НАБУ знал о связях представителя УДО со спецслужбами РФ, не обнаружили.
- Это подтвердил лично представитель СБУ. Однако, несмотря на все это, детектива НАБУ все еще продолжают держать под стражей.
- В августе 2025 года Апелляционный суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене.
