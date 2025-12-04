Изменение меры пресечения детективу НАБУ Гусарову, которого безосновательно содержат в СИЗО, рассмотрят 5 декабря

Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

Шевченковский райсуд Киева рассмотрит 5 декабря ходатайство об изменении меры пресечения для сотрудника НАБУ Виктора Гусарова. Ему вменяют государственную измену и сотрудничество с ФСБ РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информируетЦензор.НЕТ.

Там напомнили, что детектива НАБУ безосновательно содержат в СИЗО.

Судьи, несмотря на безосновательность ареста, неоднократно продлевали Гусарову срок содержания под стражей.

Защитники Гусарова обратились с ходатайством об изменении меры пресечения, которое рассмотрит Шевченковский суд Киева:

Когда: 5 декабря, 13:45

Где: Дегтяревская 31-а

Судья: Алексей Глянь

Что предшествовало

Напомним, СБУ подозревает детектива НАБУ в госизмене. По версии следствия, Гусаров якобы собирал и передавал спецслужбам врага данные правоохранителей и других граждан, которые брал из закрытой базы данных.

Причем инкриминируемые события касаются 2012-2015 годов, когда Гусаров еще не работал в НАБУ.

Данные якобы получал Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя Управления охраны Януковича. На момент переписки он не был государственным изменником и фактически переписка происходила между двумя госслужащими.

При этом во время совместной проверки никаких доказательств того, что сотрудник НАБУ знал о связях представителя УДО со спецслужбами РФ, не обнаружили.

Это подтвердил лично представитель СБУ. Однако, несмотря на все это, детектива НАБУ все еще продолжают держать под стражей.

В августе 2025 года Апелляционный суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене.

