Бабіш офіційно стане прем’єром Чехії 9 грудня: чи підтримує він Україну

Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша прем’єр-міністром після того, як лідер партії ANO вирішив конфлікт інтересів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Павел написав на X.

Президент подякував Бабішу за чітке повідомлення про те, як він позбудеться конфлікту інтересів.

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Вирішення конфлікту інтересів

Бабіш – мільярдер і власник холдингу Agrofert, який отримує субсидії від Євросоюзу. Через це його призначення могло викликати конфлікт інтересів. Раніше президент Чехії неодноразово закликав його пояснити, як буде вирішено цю проблему.

"Передаю Agrofert в управління трасту і більше не матиму нічого спільного з компанією", – повідомив Бабіш увечері в четвер.

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Призначення прем’єром

Павел повідомив, що Бабіш офіційно стане прем’єром у вівторок, 9 грудня, о 9:00. Президент підкреслив, що таким чином він поважає результати виборів до Палати депутатів та переговори щодо формування коаліційного уряду.

Рішення про передання компанії в траст дозволяє Бабішу виконувати обов’язки прем’єра без конфлікту інтересів та дотримання законодавства Чехії та норм ЄС.

Раніше повідомлялося, що у жовтні на парламентських виборах у Чехії перемогла партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Він неодноразово заявляв про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

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