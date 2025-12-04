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Новини Парламентські вибори в Чехії
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Бабіш офіційно стане прем’єром Чехії 9 грудня: чи підтримує він Україну

Бабіш стане прем’єром Чехії 9 грудня

Президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша прем’єр-міністром після того, як лідер партії ANO вирішив конфлікт інтересів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Павел написав на X.

Президент подякував Бабішу за чітке повідомлення про те, як він позбудеться конфлікту інтересів.

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Вирішення конфлікту інтересів

Бабіш – мільярдер і власник холдингу Agrofert, який отримує субсидії від Євросоюзу. Через це його призначення могло викликати конфлікт інтересів. Раніше президент Чехії неодноразово закликав його пояснити, як буде вирішено цю проблему.

"Передаю Agrofert в управління трасту і більше не матиму нічого спільного з компанією", – повідомив Бабіш увечері в четвер.

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Призначення прем’єром

Павел повідомив, що Бабіш офіційно стане прем’єром у вівторок, 9 грудня, о 9:00. Президент підкреслив, що таким чином він поважає результати виборів до Палати депутатів та переговори щодо формування коаліційного уряду.

Рішення про передання компанії в траст дозволяє Бабішу виконувати обов’язки прем’єра без конфлікту інтересів та дотримання законодавства Чехії та норм ЄС.

  • Раніше повідомлялося, що у жовтні на парламентських виборах у Чехії перемогла партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.
  • Він неодноразово заявляв про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

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Автор: 

прем’єр (297) Чехія (1842) Бабіш Андрей (81)
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Один най@бує а другий зробив вигляд що повірив. Конфлікт інтересів вирішено.
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04.12.2025 21:39 Відповісти
Мільярдер на субсидіях ЄС - такий хер буде підтримувати Україну - Орбан не дасть збрехати
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04.12.2025 21:47 Відповісти
Він неодноразово заявляв про намір скасувати ініціативу щодо *********** для України у разі повернення до влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3588753

******. Кине аж бігом тих виборців, які через це за нього голосували.
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04.12.2025 22:00 Відповісти
 
 